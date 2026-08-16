Самое интересное за неделю с 10 по 16 августа

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Посевные площади под урожай 2026 года сократились на 3,4%, до 76,8 млн га против 79,5 млн га в прошлом году без учета новых регионов, сообщил Росстат. В том числе посевы зерновых и зернобобовых снизились с 43,8 млн га до 40,8 млн га. Озимые зерновые были посеяны на 17,2 млн га против 17 млн га в 2025 году, из них пшеница — почти на 16 млн га против 15,9 млн га. Яровые зерновые и зернобобовые заняли 23,6 млн га (26,7 млн га в прошлом году), в том числе пшеница — 9,5 млн га (11 млн га). Общая площадь под пшеницей сократилась с 26,9 млн га до 25,5 млн га, ржи — с 425 тыс. га до 376 тыс. га, кукурузы — с 2,6 млн га до 2,5 млн га. При этом посевы ячменя увеличились с 6 млн га до 6,17 млн га.



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Работа зернового терминала КСК приостановлена

ГК «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в Новороссийске. «Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — говорится в сообщении группы в ее Телеграм-канале. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно. Ранее из-за атак ВСУ приостановили работу Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) ожидает снижения мировой торговли пшеницей из-за сокращения экспорта из России и Украины. В своем прогнозе за август ведомство снизило оценку отгрузок российской пшеницы в этом сезоне на 1,5 млн т, до 46 млн т (в прошлом сезоне — 48 млн т), при валовом сборе 88,5 млн т (90,3 млн т). Причина — логистические проблемы в Черном и Азовском морях. Оценка экспорта из Украины уменьшена на 1 млн т, до 13,5 млн т (14,1 млн т), также из-за проблем с выходом из глубоководных портов Черного моря.



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Отраслевые союзы просят власти защитить бизнес от налоговых рисков при переходе на ЭПД

Крупнейшие отраслевые союзы продовольственного сектора обратились к главам Минтранса и ФНС с просьбой дать официальные разъяснения по налоговому и административному признанию бумажных документов в переходный период по внедрению электронных (ЭПД). Бизнес опасается, что даже при обещанном моратории на штрафы ГИБДД в переходный период, который предложил Минтранс, компании столкнутся с доначислениями налога на прибыль и отказом в вычетах по НДС. Бизнес попросил конкретизировать условия этого периода, чтобы избежать двойного толкования закона, пишет «Милкньюс».



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Аналитики понизили прогнозы урожая и экспорта зерна

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 90 млн т. Корректировка связана преимущественно с сокращением посевной площади, сказал «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Прогноз сбора всего зерна уменьшен со 140 млн т до 138,5 млн т. Ранее Росстат сообщил, что по сравнению с прошлым годом посевы зерновых и зернобобовых снизились на 3 млн га, до 40,8 млн га. В том числе площадь пшеницы сократилась с 26,9 млн га до 25,5 млн га.



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Урожайность картофеля в этом году выше прошлогодней

В этом году посевные площади картофеля составляют 273 тыс. га, по состоянию на 10 августа он был выкопан на 19 тыс. га, или 7% посадок. Сбор на отчетную дату — около 560 тыс. т, что на 84 тыс. т больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность относительно 2025-го сейчас выше на 5 ц/га и составляет 30 ц/га. Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Речь преимущественно идет о регионах юга», — уточнил он. По словам эксперта, лидер в темпах уборки — Краснодарский край, где картофель убран с 82% площадей.



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Основатель и президент крупнейшего молочного холдинга России ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр провел запуск молокоперерабатывающего завода в поселке Маслянино Новосибирской области. В мероприятии по видеосвязи приняли участие президент Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Строительство завода началось в 2018 году. Проект реализует компания «Сибирская академия молочных наук». Общие инвестиции составляют 38 млрд руб., сообщила пресс-служба агрохолдинга. По словам Травникова, которые приводятся на сайте Кремля, реализация проекта шла не без трудностей, при этом он важен, поскольку обеспечит баланс между производством и переработкой молока.



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