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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Самое интересное за август

В августе терминалы в Новороссийске приостановили работу из-за атак беспилотников, Росстат оценил посевные площади под урожай 2026 года, цена на пшеницу опустилась ниже себестоимости производства, а красная икра рекордно подорожала

| Агроинвестор |

Работа зернового терминала КСК приостановлена

ГК «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в Новороссийске. «Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — говорится в сообщении группы в ее Телеграм-канале. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно. Ранее из-за атак ВСУ приостановили работу Новороссийский зерновой терминал и .

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предложил меры поддержки аграриев из-за ограничения экспорта

В Минсельхозе обсуждают дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с ограничениями экспорта зерна из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в отрасли. Первая из предложенных мер — пролонгация льготных кредитов, в первую очередь речь идет о южных регионах, где из-за проблем с реализацией урожая растениеводы в этом году испытывают сложности с погашением займов. Второй механизм — субсидии. По словам собеседника агентства, эта инициатива уже рассматривается правительством в отношении новых регионов.

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уточнил данные по посевам под урожай этого года

уточнил данные по посевной площади под урожай этого года: агрокультуры заняли 77,3 млн га, тогда как предыдущая оценка составляла 76,8 млн га. Тем не менее, это все равно меньше показателя прошлого года, когда площадь сева достигала 79,5 млн га. В том числе посевы зерновых и зернобобовых снизились с 43,8 млн га до 41,1 млн га, что несколько выше предыдущей оценки (40,8 млн га). Показатель по озимым зерновым не изменился (17,2 млн га), по яровым — повышен на 0,3 млн га, до 23,9 млн га против 26,7 млн га в прошлом году. В том числе озимая пшеница заняла почти 16 млн га, яровая — 9,67 млн га (9,5 млн га согласно предыдущей оценке и 11 млн га в прошлом году).

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Аналитики понизили прогнозы урожая и экспорта зерна

() понизил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 90 млн т. Корректировка связана преимущественно с сокращением посевной площади, сказал «Интерфаксу» гендиректор Дмитрий Рылько. Прогноз сбора всего зерна уменьшен со 140 млн т до 138,5 млн т. Ранее сообщил, что по сравнению с прошлым годом посевы зерновых и зернобобовых снизились на 3 млн га, до 40,8 млн га. В том числе площадь пшеницы сократилась с 26,9 млн га до 25,5 млн га.

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Экспорт курицы снизился на 26,3%

Экспорт курятины из России снижается. Так, по словам источника «Коммерсанта» на птицеводческом рынке, в январе-мае российские производители отправили за рубеж 140 тыс. т продукции, что на 26,3% меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 28,6%, до 100 тыс. т, в ЕАЭС — на 14,9%, до 40 тыс. т.

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Урожай риса может снизиться на 300 тысяч тонн

С учетом сокращения посевных площадей валовый сбор риса в целом по стране может снизиться на 250-300 тыс. т, что примерно соответствует объему переходящих остатков, накопившихся за период действия ограничений на экспорт. Об этом «» рассказал исполнительный директор ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Михаил Радченко. Дефицита риса на внутреннем рынке не будет, подчеркнул он, отметив, что к началу следующего года должен восстановиться баланс, что, в свою очередь, будет способствовать повышению цен на рис и восстановлению экономической привлекательности рисоводства.

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Падение внутренних цен на пшеницу ускорилось

На прошлой неделе внутренние цены на пшеницу ускорили падение. Наиболее активно этот процесс шел в южных регионах. По словам гендиректора аналитической компании «» Владимира Петриченко, это происходит на фоне практически полного отсутствия спроса со стороны экспортеров и давления нового урожая. «Сейчас экспортеры закупки не проводят, они стоят забитые зерном», — сообщил Петриченко «Интерфаксу».

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Красная икра в рознице рекордно подорожала

В сетевой рознице цены на красную икру лососевой путины этого года достигли рекордных 23,5 тыс. руб./кг, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Информационного агентства по рыболовству. В том числе икра нерки продается в диапазоне 18,5-23,5 тыс. руб./кг, кеты — 16,5-22,5 тыс. руб./кг, горбуши — 14,6-19,95 тыс. руб./кг. Икра путины прошлого года в сетевой рознице стоит в среднем 8,9-16,5 тыс. руб./кг.

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«» запустила молокоперерабатывающий завод в Новосибирской области

Основатель и президент крупнейшего молочного холдинга России ГК «» Штефан Дюрр провел запуск молокоперерабатывающего завода в поселке Маслянино Новосибирской области. В мероприятии по видеосвязи приняли участие президент Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Строительство завода началось в 2018 году. Проект реализует компания «Сибирская академия молочных наук». Общие инвестиции составляют 38 млрд руб., сообщила пресс-служба агрохолдинга. По словам Травникова, которые приводятся на сайте Кремля, реализация проекта шла не без трудностей, при этом он важен, поскольку обеспечит баланс между производством и переработкой молока.

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«Татнефть» начала строить завод по производству метионина

«Татнефть» начала строительство первого в России завода по производству кормовой аминокислоты DL-метионина в особой экономической зоне «Зеленая долина». Предприятие станет одним из якорных проектов нового биотехнологического кластера и является первым резидентом Нижнекамской площадки ОЭЗ. Проект реализуется при поддержке правительства России и руководства Татарстана, китайских и российских партнеров, говорится в сообщении компании. Завод рассчитан на выпуск 100 тыс. т DL-метионина в год, запланированный объем инвестиций — 83 млрд руб. Размещение рядом с промышленными объектами «Татнефти» позволит сэкономить около 50 млрд руб. за счет отказа от дублирования инфраструктуры.

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