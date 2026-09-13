Самое интересное за неделю с 7 по 13 сентября

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор отмечает, что ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось: по оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. «По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится», — говорится в сообщении на сайте регулятора.



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Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 3 млн т, до 43 млн т из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Отгрузки по итогам 2025/26 года оцениваются в 48 млн т. Прогноз вывоза ближайшего конкурента — ЕС — остался без изменений на уровне 31 млн т (31,7 млн т в прошедшем сезоне).



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Ограничение логистики в Азово-Черноморском бассейне, а также проблемы, связанные с судоходством в Ормузском проливе, могут привести к существенному росту мировых цен на пшеницу во второй половине сезона. Такой прогноз озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на форуме «Зерно Сибири». «Полагаю, что увидим дисконт в $100-120 за тонну к нашему черноморскому базису, а это значит, что у конкурентов цена будет выше чем $320-330 за тонну, не исключено, что увидим и $350», — цитирует его «Интерфакс». По оценке Петриченко, по оптимистичному сценарию, в этом сезоне Россия может недопоставить на экспорт 14 млн т пшеницы, Украина — около 13-15 млн т.



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Розничные цены на овощи «борщевого набора» выросли на 20-38%

На неделе с 24 по 30 августа розничная стоимость капусты выросла на 38% относительно прошлого года и составила 28 руб./кг — это максимальный прирост среди регулярного мониторинга цен на фрукты и овощи, который проводит компания NTech. Свекла в рознице за год подорожала на 32%, до 35,4 руб./кг, картофель — на 30%, до 41,5 руб./кг, морковь — на 20%, до 43,5 руб/кг, лук — плюс 32%, до 45,2 руб./кг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг.



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Дмитрий Патрушев: нельзя допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах нельзя. В связи с этим на особом правительственном контроле находится комплекс мер поддержки отрасли. Так, было дополнительно выделено около 10 млрд руб. на субсидирование железнодорожных перевозок зерна в адрес альтернативных экспортных маршрутов. Также до конца года будет приостановлено действие экспортных пошлин на зерновые, а по подсолнечному маслу и шроту ставки зафиксированы уровне августа 2026 года, сообщается на сайте правительства.



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Экспорт индейководческой продукции сократился на 21%

За семь месяцев 2026 года экспорт индейководческой продукции составил 17,3 тыс. т, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. При этом окончательный результат по итогам года будет зависеть прежде всего от темпов восстановления производства после дефицита инкубационного яйца, эпизоотической ситуации, ценовой конъюнктуры, а также от доступности и емкости экспортных рынков.



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Урожай подсолнечника в этом году может увеличиться на 18%

Урожай подсолнечника в этом году может составить 20,7 млн т без учета новых регионов, что на 18,1% больше, чем в 2025-м, оценивают аналитики компании «ПроЗерно». С учетом новых регионов — 22,2 млн т. При высоком урожае объем переработки может составить не более 16 млн т, переходящие запасы — превысить 5 млн т в условиях действия запретительной экспортной пошлины на сырье за пределы ЕАЭС.



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