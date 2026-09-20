Самое интересное за неделю с 14 по 20 сентября

Я. Чингаев / Ведомости

Минсельхоз планирует изменить правила льготного кредитования для регионов, где есть профицит зерна. В пояснительной записке к документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, указано, что пролонгацию льготных краткосрочных кредитов планируется распространить на сельхозпроизводителей из регионов, в которых производство зерновых и зернобобовых превышает их потребление на 190% и составляет не менее 2 млн т. Эта же мера предусмотрена для аграриев из субъектов, где произошла техногенная ЧС регионального характера, повлекшая ограничение производства, реализации и транспортировки продукции.



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Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет

Экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составит 5,4 млн т, что на 53% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 58% меньше среднего уровня за последние пять лет. Это будет минимальный российский вывоз пшеницы за первый квартал сезона с сельхозгода-2010/11, сообщил аналитический центр «СовЭкон».



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Российские активы «Ашан» и «Нестле» переданы во временное управление

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы «Ашан» и «Нестле» передаются во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Также она получила во временное управление активы FM Logistics, Bati Logistics и «Ле Монлид» (сеть магазинов «Лемана ПРО», ранее — «Леруа Мерлен»).



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Краснодарский край начал уборку риса

Основной регион-производитель риса в России — Краснодарский край — приступил к уборке агрокультуры, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Под культуру в этом году отвели почти 100 тыс. га. Погодные условия сложились благоприятно, и аграрии рассчитывают собрать урожай не ниже уровня прошлого года — порядка 850 тыс. т “белого золота!"», — написал Кондратьев в своем канале в Max. Он отметил, что вся площадь под рисом засеяна семенами кубанской селекции.



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Дальневосточные добытчики лососевых считают реакцию Росрыболовства на кризис низкой путины недостаточной

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, запланированный на октябрь первый платеж за пользование рыболовными участками для дальневосточных добытчиков лососевых, скорее всего, перенесен не будет. Сами рыбодобытчики рассказали «Агроинвестору», что на фоне низкой путины, которую в отрасли называют катастрофической, отсрочка именно стартового транша для них критически важна. По мнению участников рынка, текущая система сборов требует кардинального пересмотра, поскольку риски повторения низких подходов лососевых в ближайшие годы остаются высокими.



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Ягодные хозяйства сокращают площади из-за нехватки рабочих рук

Ягодные хозяйства сокращают площади из-за нехватки рабочих рук. Причем проблемы в ягодной отрасли, связанные с кадрами, ужесточаются с каждым годом, рассказала «Агроинвестору» руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. «Особенно это касается сезонных рабочих, которые преимущественно были иностранными сотрудниками. Сейчас для них въезд в Россию крайне затруднен, как и получение всевозможных разрешений на работу», — отмечает она.



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Бренд « Черкизово

Бренд «Черкизово» стал самым дорогим среди производителей продуктов питания, оценка его стоимости за год выросла на 4,1%, до 110 млрд руб., следует из третьего рейтинга топ-100 самых ценных брендов России по версии BrandLab. Компания заняла 29 место в списке, тогда как в прошлом году была 34-й. Строчкой ниже расположилась группа «Русагро», стоимость бренда которой оценивается в 106,3 млрд руб. (плюс 8,2% за год). В прошлом рейтинге она занимала 38-е место.



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