Самое интересное за сентябрь

А. Грабарчук — создано нейросетью

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор отмечает, что ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось: по оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. «По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится», — говорится в сообщении на сайте регулятора.



Подробнее



Правительство отменило действие экспортной пошлины на зерновые

Правительство приостановило действие экспортных пошлин на зерновые до конца 2026 года. Постановление, которое вводит нулевую пошлину на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, до конца года фиксируются экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот на уровне августа — 7748 руб./т и 312 руб./т.



Подробнее



Внутренние цены на пшеницу могут достигнуть уровня 2013 года

Внутренние цены на пшеницу уже достигли уровня 2018 года, но могут упасть до значений 2013-2014 годов. Об этом сообщил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». «Мы имеем жуткие цены на внутреннем рынке», — добавил он. Согласно мониторингу «ПроЗерна» на 25 сентября, пшеница 4-го класса (EXW с НДС) в среднем стола 8625 руб./т, что на 115 руб. меньше, чем неделю назад, и на 5 тыс. руб. ниже, чем 25 сентября 2025-го.



Подробнее



Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение озимого сева под урожай 2027 года. Господдержка, в случае одобрения этой инициативы, будет распространяться на пшеницу, рожь, ячмень и тритикале. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, субсидии будут предоставляться сельхозпроизводителям в 2026 и 2027 годах в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза.



Подробнее



В этом сезоне экспорт зерна из России может составить 39,1 млн т — это пессимистичный сценарий, который исключает традиционные объемы отгрузок из портов Азово-Черноморского бассейна. Об этом сообщил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе XXIV Международной бизнес-конференции «Мельница — 2026». По его словам, для достижения такого объема потребуется перевезти по железной дороге 24,1 млн т зерна в альтернативные порты. Оптимистичный сценарий — 45 млн т за сезон (потенциал — 59 млн т зерна) через все каналы сбыта с таким же объемом перевозок по железной дороге. По оценкам Петриченко, отгрузки зерновых в июле-сентябре составили 6,7 млн т. Но результат еще будет пересматриваться в сторону увеличения: вероятно, до 8,5 млн т (14 млн т годом ранее).



Подробнее



Власти Ростовской области не исключают приостановку работы МЭЗов

Власти Ростовской области допускают, что МЭЗы региона могут приостановить работу из-за проблем с экспортом шрота. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Господарев. По его словам, перевозка шрота по железной дороге экономически невыгодна, а судоходство по Азово-Донскому морскому каналу и через Керченский пролив приостановлено. «Мы можем столкнуться с тем, что маслоперерабатывающие заводы встанут, потому что шрот некуда будет девать. Давайте все-таки отработаем гипотезу, что у нас море не откроется, навигации не будет», — сказал Господарев (цитата по «Коммерсанту»).



Подробнее



Минэкономразвития допускает снижение сельхозпроизводства в следующем году

В этом году с учетом неблагоприятных погодных условий в ряде регионов объем сельхозпроизводства снизится на 1,2% относительно 2025-го, к 2029-му ожидается рост на 6,2% к уровню прошлого года. В том числе в следующем году сельхозпроизводство, согласно базовому сценарию, может прибавить 1,9%, в 2028 — 2,5%, в 2029 — 2,9%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленном Минэкономразвития. Консервативный сценарий допускает, что в 2027 году сельхозпроизводство сократится на 3,8%, а в следующие два года увеличится на 1,6% и 3,7%. При этом ведомство улучшило оценку динамики отрасли на этот год: ранее оно ожидало снижения на 1,4%.



Подробнее



На Юге перекупщики обрушили цены на пшеницу до 5 тысяч рублей за тонну

В ключевых зернопроизводящих регионах Юга России на фоне экспортного кризиса зафиксирована активизация перекупщиков. Как рассказали «Агроинвестору» руководители КФХ из Ростовской области и Краснодарского края, посредники предлагают выкупать продовольственную пшеницу по цене, составляющей менее половины от ее себестоимости. В наиболее уязвимом положении оказались фермеры с небольшими площадями сельхозземель, у которых нет собственных мощностей для долгосрочного хранения урожая.



Подробнее



Российские активы «Ашан» и «Нестле» переданы во временное управление

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы «Ашан» и «Нестле» передаются во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Также она получила во временное управление активы FM Logistics, Bati Logistics и «Ле Монлид» (сеть магазинов «Лемана ПРО», ранее — «Леруа Мерлен»).



Подробнее



Группа «Дамате» вошла в топ-3 крупнейших производителей индейки в мире по итогам прошлого года, следует из расчетов компании «Агрифуд Стретеджис» на основании данных из отраслевых источников. Так, в 2025-м «Дамате» поставила на рынок 268 тыс. т мяса индейки, превзойдя показатели как всех европейских, так и большинства производителей из США, за исключением компаний Jennie-O и Butterball, которые выпустили 340 тыс. т и 316 тыс. т продукции, заняв первое и второе места соответственно, говорится в пресс-релизе «Агрифуд Стретеджис».



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

