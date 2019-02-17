Самое интересное за неделю с 11 по 17 февраля

В крупных агрохолдингах проведены выемки документов

Сотрудники ФСБ и ФНС провели масштабную проверку российских агрохолдингов на предмет уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС. Мероприятия проводились в 13 регионах, в том числе в таких компаниях, как «Русагро» и «Черкизово». Как пояснил представитель последней, проверка велась не в отношении самой компании, а ее регулярных поставщиков. Позднее ФНС сообщила о выявлении пяти наиболее крупных «площадок недобросовестных поставщиков», деятельность которых «направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка».



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Экспорт продукции российского АПК в 2018 году по итогам окончательных подсчетов может достигнуть $26 млрд. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оценивал, что поставки будут меньше — $25,9 млрд. В структуре вывоза около 40% в денежном выражении приходится на зерно, 20% — на рыбу и ракообразных, 13,5% — на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.



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«Мираторг» заключил соглашение с правительством Брянской области о расширении комплекса по выращиванию, убою и переработке бройлеров, сообщила компания. Стоимость проекта — 4,6 млрд руб. Он предполагает запуск новых площадок для выращивания птицы общей мощностью 16 млн голов в год. В 2018 году холдинг выпустил более 114 тыс. т мяса бройлера, расширение комплекса позволит увеличить этот объем на 40 тыс. т в год. Эксперты отмечают, что за прошлый год в среднем бройлер поднялся в цене на 20%, а на фоне подорожавшего зерна «Мираторг» сможет увеличить свою долю рынка с наименьшими затратами.



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Sucres&Denrees («Сюкден») может стать стратегическим партнером группы компаний «Трио». В конце января стороны заключили предварительное соглашение, в случае завершения сделки компании будут совместно управлять сахарным бизнесом и частью сельскохозяйственного блока «Трио», причем Sucres&Denrees станет мажоритарным партнером. Первые контакты по вопросу вхождения «Сюкден» в капитал «Трио» начались в 2017 году, рассказал «Агроинвестору» финансовый директор «Сюкден» в России Глеб Тихомиров. Он оценивает вероятность сделки в 90%. Эксперты называют возможную сделку «первой ласточкой» в процессе консолидации сахарной отрасли.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Холдинг «Промагро» приобрел у группы «Краснодарзернопродукт» агрофирму «Красненская», в активе которой около 30 тыс. га земель в Белгородской области. Как говорится в сообщении холдинга, сделка позволит повысить обеспеченность свиноводческого подразделения компании собственными кормами. С учетом приобретенного актива в сельхозобороте холдинга на сегодняшний день находится свыше 35 тыс. га земли в Белгородской области, уточнил «Агроинвестору» представитель «Промагро». Представитель «Краснодарзернопродукта» объяснил решение о продаже агрофирмы ее удаленностью от головного офиса компании. Стоимость сделки могла составить 1,5-2,4 млрд руб.



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Crocus Group инвестировала в садоводство

Crocus Group, один из ведущих российских девелоперских компаний, решила заняться органическим садоводством, инвестировав в производство яблок, груш и ягод в Московской области. Как сообщил «Агроинвестору» представитель компании, площадь посадок составляет 31 га: 16 га занимают яблони, 10 га — груши, 2 га — голубика и по 1 га — слива, малина и ежевика. Первые закупки посадочного материала сделали в 2017 году, в 2018-м получен первый урожай в 4 т. Проект реализуется на земле, купленной много лет назад под жилищное строительство. В перспективе планируется разбить сады еще на 80 га.



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СДЕЛКИ НЕДЕЛИ





Банк ВТБ достиг договоренности и подписал обязывающие документы о приобретении у Новороссийского морского торгового порта 100% акций «Новороссийского зернового терминала». Также банк стал владельцем пакета в размере 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании».



Госпрограмма развития сельского хозяйства продлена до 2025 года

Правительство утвердило обновленную госпрограмму развития сельского хозяйства, продлив ее до 2025 года. Объем бюджетных ассигнований на 13 лет указан в объеме 3,54 трлн руб., что на 126 млрд руб. больше, чем предполагалось в изначальном проекте Минсельхоза, опубликованном в сентябре 2018-го. В том числе 2,33 трлн руб. правительство предполагает выделить на развитие АПК в 2019—2025 годах. Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к 2025 году, планируется нарастить на 16,3% к уровню 2017-го, на этот год в обновленной госпрограмме заложен рост сельского хозяйства на уровне 2,8%.



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На Ставрополье и в Крыму началась посевная кампания

В связи с благоприятными погодными условиями в ряде районов Ставропольского края начаты посевные работы. По данным правительства региона, всего площади под яровыми агрокультурами в крае запланированы на уровне 1 млн га, на данный момент аграрии приступили к севу кормовых агрокультур. Посевная кампания также ведется в Крыму. Как сообщает Минсельхоз республики, ранние яровые зерновые и зернобобовые агрокультуры уже заняли 7 тыс. га, что равняется 7,2% от планового ярового сева. Площадь озимых в Крыму составляет более 469 тыс. га, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 85% всходов. На Ставрополье озимых почти 2 млн га, из них пока 73% в хорошем и удовлетворительном состоянии.



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