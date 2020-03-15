Самое интересное за неделю с 9 по 15 марта

Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы

Правительство не обсуждает введение экспортной пошлины на пшеницу из-за ослабления курса рубля, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. Предположения о возможном вмешательстве государства в зерновой рынок на фоне ослабления рубля накануне высказывали отраслевые аналитики. По их мнению, снижение курса подтолкнет экспортеров к более активным поставкам за рубеж. Сельхозпроизводители пока не начали активизировать продажи. При этом экспортеры считают, что ничего сверхъестественного на рынке не происходит, поэтому введение каких-либо ограничений не имеет смысла.



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Экспорт мяса вырос на 79%

В январе физические объемы экспорта свежего и мороженного мяса выросли на 78,7% по сравнению с январем прошлого года. В том числе вывоз свинины увеличился на 92,9%, мяса птицы — на 94,1%, сообщила ФТС. «Центр Агроаналитики» Минсельхоза подсчитал, что в январе Россия вывезла 5 тыс. т свинины (без учета стран ЕАЭС) стоимостью $12,4 млн, что на $9,8 млн больше, чем в 2019-м, когда было отгружено 1,5 тыс. т. Экспорт мяса птицы в январе составил 15,6 тыс. т на $27,7 млн, что больше прошлогоднего показателя на $20,6 млн и на 8,5 тыс. т. Рост экспорта мяса — закономерный результат работы по открытию новых рынков, которая проделывалась последние годы как государством, там и бизнесом.



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Цитата недели





Ослабление рубля сильно укрепит ценовую конкурентоспособность российских производителей на внешних рынках, что позитивно скажется на экспортных показателях. Однако ждать кратного роста вывоза не стоит. Отчасти девальвация будет нивелирована снижением цен в долларах на мировом рынке. Отчасти тем, что в ближайшей перспективе покупатели на внутреннем рынке, включая экспортеров, могут столкнуться с резким снижением предложения.



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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в мартовском обзоре повысила прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1 млн т до 35 млн т благодаря большому спросу со стороны Турции и конкурентному ценообразованию. Таким образом американские аналитики подтвердили, что по итогам сельхозгода наша страна сохранит первое место в мире по вывозу этой агрокультуры. Вторую строчку займет Евросоюз с 32 млн т, третью — США с 27,5 млн т. Для них оценки по сравнению с февральским прогнозом не изменились. При этом FAS USDA более чем на 2 млн т до 9,43 млн т понизила прогноз российского экспорта прочих зерновых, объяснив это медленными темпами вывоза. В том числе потенциал отгрузок ячменя уменьшен с 5,6 млн т до 4,6 млн т, кукурузы — с 5,7 млн т до 4,7 млн т.



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«Дамате» покупает завод по переработке баранины

«Дамате» запустила переработку баранины на базе Черкесского мясоперерабатывающего комбината, которым управляет компания «Кавказ-мясо». «Дамате» покупает эту компанию. Холдинг планирует вложить в производство баранины 2,68 млрд руб. и выйти на ежегодный объем производства 12,6 тыс. т продукции — полуфабрикатов, котлет, консервов и др. Мощность переработки составит до 720 тыс. овец в год. Также «Дамате» планирует построить и реконструировать откормочные и племенные площадки в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии на 68 тыс. мест.



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Неопределенность недели





Из-за снижения деловой активности в Китае в последние три месяца на фоне распространения коронавируса планы «Русагро» по реализации в этой стране свиноводческого проекта не продвинулись так, как ранее рассчитывала компания. У нее есть несколько потенциальных партнеров — как финансовых, так и стратегических, однако пока китайская сторона отложила принятие решений по совместным проектам. «Русагро» тоже пока не определилась с инвестициями.



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В России значительно подорожали кормовые витамины

Участники рынка сообщают о значительном росте цен на ряд кормовых витаминов и опасаются их дальнейшего удорожания и дефицита. Это влечет повышение стоимости премиксов, поскольку почти 100% компонентов для их производства — импортные, основным поставщиком является Китай. Из-за распространения коронавируса в стране приостановлена работа предприятий, в том числе нескольких ведущих заводов-производителей витаминов, микроэлементов и других компонентов кормов. Когда работа будет восстановлена, вероятно, в приоритете будут поставки на внутренний рынок. Кроме того, на рублевые цены витаминов в России повлияет резкая девальвация национальной валюты.



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В России испытывают новый отечественный кросс бройлера

На птицеводческих предприятиях Челябинской области проходит испытание новый мясной кросс бройлера отечественной селекции. Все стадии регистрации кросс пройдет осенью 2020 года. Он создан на базе «Смена 8», выведенного в 2011 году, сейчас улучшены определенные племенные характеристики: воспроизводство, скорость прироста. Согласно целевым показателям программы, поголовье исходных линий отечественного кросса мясных кур в этом году должно составить не менее 35 тыс. К 2025 году он должен обеспечить 15% потребности внутреннего рынка в племенном материале.



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Цифра недели





На колбасном рынке сменился лидер

Группа Abi, выпускающая продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» по итогам 2019 года заняла 8% рынка колбас и сосисок, став лидером сектора. В 2019 году группа произвела 162 тыс. т колбасных изделий. Abi обогнала прошлогоднего лидера — Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, доля которого составила 7,4%. Третье место два года подряд занимает группа «Черкизово». Рост доли Abi связан с запуском во Владимире нового производственного комплекса по выпуску колбасных изделий мощностью 36,5 тыс. т в год. Компания также планирует запустить вторую очередь на 18,2 тыс. т.



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