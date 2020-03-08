Самое интересное за неделю со 2 по 8 марта

Крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс», входящий в группу «Рустранском» (50% плюс одна акция компании принадлежат ВТБ) купил у группы Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». О том, что ведутся переговоры о продаже, стало известно в декабре прошлого года. Сумма сделки, которую группа направит на инвестиции и сокращение долговой нагрузки, составила почти 3,8 млрд руб. К «Русагротрансу» перешло около 4,2 тыс. вагонов-зерновозов и минераловозов.
Минсельхоз планирует обсудить с представителями бизнес-сообщества изменение господдержки экспорта, чтобы сделать ее более эффективной. Прошлый год показал, что те меры, которые есть, не очень интересны экспортерам: очереди из желающих получить льготный кредит, взяв на себя определенные обязательства по увеличению поставок, нет. С этого года новой мерой поддержки в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» станет субсидирование производства сои и рапса. Те предприятия, которые будут выращивать эти агрокультуры и передавать их на переработку с дальнейшим экспортом либо напрямую на экспорт, будут получать дополнительную стимулирующую субсидию на гектар. В бюджете на это заложено 4,2 млрд руб.
Глава агроведомства на заседании правительства рассказал о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ. В этом году посевная на фоне теплой погоды в ряде регионов началась на 10 дней раньше средних многолетних сроков и пока проходит в штатном режиме.
Африканская чума свиней была зафиксирована на СХП «Дмитриевское» в Краснодарском крае. Это многоотраслевое предприятие, которое занимается растениеводством, молочным животноводством и свиноводством (около 3,5 тыс. свиней). Кубань находится в особой зоне риска распространения АЧС, что связано со значительной популяцией диких кабанов и большим количеством мелкотоварных производств, которые ранее проделали большую работу по обеспечению безопасности, но позже она сошла на нет.
«ЭкоНива», крупнейший в Росси производитель молока-сырья, в перспективе планирует продолжить выпуск сахара на своем заводе «Белсахар» в Курской области. Компания будет использовать его внутри холдинга, а также поставлять на рынок. Однако в 2020 году производить сахар не планируется из-за кризиса в сахарной отрасли. В ближайшее время на сахарном заводе начнется капитальный ремонт, в который будет вложено 34 млн руб. Сахарный завод достался компании вместе с 20 тыс. га земли в конце 2018 года. Прежний владелец — «Конек Горбунок» - купил его у «Продимекса», а тот ранее получил актив от холдинга «Иволга».
Минсельхоз просит правительство в этом году выделить дополнительно 43 млрд руб. на финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий, добавить 2,5 млрд руб. на поддержку фермеров, 2 млрд руб. на агрострахование. При этом ведомство признает, что с дополнительным финансирование отрасли будет непросто, поскольку необходимы средства на реализацию социальных мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.
Правительство продлило эксперимент по маркировке готовой молочной продукции до 31 марта 2020 года. Изначально эксперимент, стартовавший 15 июля 2019 года, должны были завершить 29 февраля, однако в конце января Минпромторг предложил продлить срок его проведения до конца мая. Ведомство объясняло, что это позволит обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки. Согласно постановлению правительства, она должна начаться с 1 июня. По данным Минпромторга, сейчас в добровольном эксперименте по маркировке молочной продукции участвует всего 100 компаний из более чем 6 тыс. производителей. Ведомство предложило продлить эксперимент до конца марта, чтобы у предприятий, которые ранее не участвовали в эксперименте, была возможность подготовиться к обязательной маркировке.
Основатель и бывший гендиректор российско-казахстанского «Иволга-Холдинга» Василий Розинов приговорен к 2,5 годам ограничения свободы за причинение ущерба Евразийскому банку развития (ЕАБР). Следствие в отношении основателя агрохолдинга «Иволга» было начато 17 сентября 2019 года. Изначально бизнесмен обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, однако суд переквалифицировал действия Розинова и признал его виновным в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием без признаков хищения. Из-за неурожайности и девальвации национальной валюты холдинг не смог расплатиться по кредиту в $80 млн, взятому в 2011 году.
«Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, может рассмотреть вариант продажи Мелеузовского сахарного завода в Башкирии за 300 млн руб., сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Из-за сложной ситуации в отрасли, связанной с падением цен на фоне перепроизводства и ограниченного экспорта, холдинг принял решение временно закрыть предприятие. «В наши планы входит законсервировать предприятие и поддерживать его в рабочем состоянии, однако это не устраивает администрацию Башкирии, и она ищет различные варианты выхода из этой ситуации, — уточняет заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский. — В качестве одного из них нам предлагают рассмотреть возможность продажи предприятия другому собственнику».