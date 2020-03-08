Самое интересное за неделю со 2 по 8 марта

Структура ВТБ купила актив Fesco

Крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс», входящий в группу «Рустранском» (50% плюс одна акция компании принадлежат ВТБ) купил у группы Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». О том, что ведутся переговоры о продаже, стало известно в декабре прошлого года. Сумма сделки, которую группа направит на инвестиции и сокращение долговой нагрузки, составила почти 3,8 млрд руб. К «Русагротрансу» перешло около 4,2 тыс. вагонов-зерновозов и минераловозов.



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Минсельхоз предложит экспортерам новые виды поддержки

Минсельхоз планирует обсудить с представителями бизнес-сообщества изменение господдержки экспорта, чтобы сделать ее более эффективной. Прошлый год показал, что те меры, которые есть, не очень интересны экспортерам: очереди из желающих получить льготный кредит, взяв на себя определенные обязательства по увеличению поставок, нет. С этого года новой мерой поддержки в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» станет субсидирование производства сои и рапса. Те предприятия, которые будут выращивать эти агрокультуры и передавать их на переработку с дальнейшим экспортом либо напрямую на экспорт, будут получать дополнительную стимулирующую субсидию на гектар. В бюджете на это заложено 4,2 млрд руб.



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Цитата недели





Глава агроведомства на заседании правительства рассказал о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ. В этом году посевная на фоне теплой погоды в ряде регионов началась на 10 дней раньше средних многолетних сроков и пока проходит в штатном режиме.



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На сельхозпредприятии Краснодарского края зарегистрирована вспышка АЧС

Африканская чума свиней была зафиксирована на СХП «Дмитриевское» в Краснодарском крае. Это многоотраслевое предприятие, которое занимается растениеводством, молочным животноводством и свиноводством (около 3,5 тыс. свиней). Кубань находится в особой зоне риска распространения АЧС, что связано со значительной популяцией диких кабанов и большим количеством мелкотоварных производств, которые ранее проделали большую работу по обеспечению безопасности, но позже она сошла на нет.



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«ЭкоНива» будет производить сахар

«ЭкоНива», крупнейший в Росси производитель молока-сырья, в перспективе планирует продолжить выпуск сахара на своем заводе «Белсахар» в Курской области. Компания будет использовать его внутри холдинга, а также поставлять на рынок. Однако в 2020 году производить сахар не планируется из-за кризиса в сахарной отрасли. В ближайшее время на сахарном заводе начнется капитальный ремонт, в который будет вложено 34 млн руб. Сахарный завод достался компании вместе с 20 тыс. га земли в конце 2018 года. Прежний владелец — «Конек Горбунок» - купил его у «Продимекса», а тот ранее получил актив от холдинга «Иволга».



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Просьба недели





Минсельхоз просит правительство в этом году выделить дополнительно 43 млрд руб. на финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий, добавить 2,5 млрд руб. на поддержку фермеров, 2 млрд руб. на агрострахование. При этом ведомство признает, что с дополнительным финансирование отрасли будет непросто, поскольку необходимы средства на реализацию социальных мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.



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Эксперимент по маркировке молочной продукции продлен до 31 марта

Правительство продлило эксперимент по маркировке готовой молочной продукции до 31 марта 2020 года. Изначально эксперимент, стартовавший 15 июля 2019 года, должны были завершить 29 февраля, однако в конце января Минпромторг предложил продлить срок его проведения до конца мая. Ведомство объясняло, что это позволит обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки. Согласно постановлению правительства, она должна начаться с 1 июня. По данным Минпромторга, сейчас в добровольном эксперименте по маркировке молочной продукции участвует всего 100 компаний из более чем 6 тыс. производителей. Ведомство предложило продлить эксперимент до конца марта, чтобы у предприятий, которые ранее не участвовали в эксперименте, была возможность подготовиться к обязательной маркировке.



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Основатель крупного агрохолдинга осужден за ущерб банку

Основатель и бывший гендиректор российско-казахстанского «Иволга-Холдинга» Василий Розинов приговорен к 2,5 годам ограничения свободы за причинение ущерба Евразийскому банку развития (ЕАБР). Следствие в отношении основателя агрохолдинга «Иволга» было начато 17 сентября 2019 года. Изначально бизнесмен обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, однако суд переквалифицировал действия Розинова и признал его виновным в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием без признаков хищения. Из-за неурожайности и девальвации национальной валюты холдинг не смог расплатиться по кредиту в $80 млн, взятому в 2011 году.



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Правительство Башкирии предлагает «Продимексу» продать сахарный завод

«Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, может рассмотреть вариант продажи Мелеузовского сахарного завода в Башкирии за 300 млн руб., сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Из-за сложной ситуации в отрасли, связанной с падением цен на фоне перепроизводства и ограниченного экспорта, холдинг принял решение временно закрыть предприятие. «В наши планы входит законсервировать предприятие и поддерживать его в рабочем состоянии, однако это не устраивает администрацию Башкирии, и она ищет различные варианты выхода из этой ситуации, — уточняет заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский. — В качестве одного из них нам предлагают рассмотреть возможность продажи предприятия другому собственнику».



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