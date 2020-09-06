Самое интересное за неделю с 31 августа по 6 сентября

Д. Гришкин

Урожай зерна в этом году будет не хуже, чем в 2019 году, сказал на итоговой коллегии Минсельхоза премьер-министр Михаил Мишустин. Глава агроведомства Дмитрий Патрушев подтвердил прежний прогноз министерства, что валовой сбор зерна достигнет 122,5 млн т против 121,2 млн т в прошлом году. По словам Патрушева, в этом году аграрии столкнулись с «климатическими трудностями»: в регионах Юга, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока коррективы вносили заморозки, засуха и пожары, а в Поволжье наблюдались ливневые дожди и грады. «Недобор урожая зерна в Ставропольском и Краснодарском краях уже составил почти 5 млн т, — оценил министр. — Мы рассчитываем нивелировать потери за счет урожая в Центральном и Приволжском федеральных округах. Вместе с тем, ранее озвученный прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых в 122,5 млн т мы планируем исполнить».



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Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти

Экспортные цены на российскую пшеницу резко выросли после повышения цен на фьючерсы в Чикаго и Париже, а также из-за высокого спроса со стороны крупного покупателя, сообщает Refinitiv Agriculture. Поддержку рынку также оказывают ожидаемое увеличение ставок на перевалку в глубоководных российских портах и активное увеличение цен на кукурузу, которая подорожала на 6% из-за шторма в США, сообщает аналитический центр «СовЭкон». При этом крупные покупатели, вероятно, больше не ждут низких цен, считают аналитики.



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Цитата недели





Минсельхоз может отказаться от господдержки в виде возмещения части CAPEX при реализации проектов в АПК, перенаправив деньги, в частности, на льготное кредитование. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал в ходе итоговой коллегии министерства. По его словам, на 1 руб. субсидий, направленных на CAPEX, привлекается в среднем 8 руб. инвестиций, тогда как объем кредитования на 1 руб. субсидии составляет 31 руб. по краткосрочным и 20 руб. по инвестиционным кредитам. Инструмент льготного кредитования остается одним из наиболее востребованных у аграриев, подчеркнул министр.



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Птицефабрика «Северная» вложит 4,5 млрд рублей в модернизацию

Крупнейший производитель куриного мяса на Северо-Западе страны — птицефабрика «Северная» (входит в тайскую группу Сharoen Pokphand Foods) — вложит в модернизацию 4,5 млрд руб. Расширение производства будет проводиться как на самой «Северной», так и на принадлежащей ей птицефабрике «Войсковицы» (обе находятся в Ленинградской области). Средства пойдут на строительство дополнительной площадки для производства инкубационного яйца, проект позволит предприятию полностью обеспечить свои потребности в нем и будет реализован к 2022 году. Также компания планирует увеличить производство цыплят-бройлеров на 25 тыс. т. По планам, дополнительные мощности позволят нарастить экспортные поставки мяса птицы в Китай и Вьетнам.



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Аналитики ожидают рекордный урожай сахарной свеклы

Сокращение посевов сахарной свеклы на 0,15 млн га до 1,09 млн га может не помешать собрать рекордный урожай. Аналитики Refinitiv Agriculture считают, что в этом году он составит 54,5 млн т, что на 0,15 млн т больше, чем в 2019-м. Такой сбор может стать новым рекордом, сообщает Telegram-канал Refinitiv Agriculture. Однако ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов уверен, что ни о каком рекорде не может быть и речи. Посевы сократились более существенно, чем оценивает Refinitiv, кроме того, по мере уборки в Краснодарском крае урожайность снижается, и разрыв с прошлым годом растет.



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Решение недели





Российские селекционные компании — получатели генетического материала (гермоплазмы) компании Bayer - будут полностью освобождены от уплаты роялти с продажи выведенных с его помощью сортов и гибридов. Роялти не будут взиматься независимо от того, каким окажется удельный вес гермоплазмы в выведенных сортах и гибридах пшеницы, сои, кукурузы и рапса. Исключение — если генетический материал будет использован непосредственно в качестве «родителя» для нового гибрида кукурузы или рапса. При этом ранее согласованные льготные условия — скидка 25% от рыночного размера роялти — сохраняются.



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Омская птицефабрика уничтожит всех кур-несушек из-за гриппа птиц

Крупнейшая в Омской области птицефабрика «Иртышская» объявила о полной приостановке производства из-за вспышки гриппа птиц. Все стадо кур-несушек — 1,5 млн — будет уничтожено. К нормальной работе она сможет вернуться только в мае следующего года. «Иртышская» снабжала яйцом почти всю Омскую область, ее доля рынка составляла примерно 60%. Поэтому предприятие крайне важно для региона, а яйцо — это базовый социальный продукт, особенно в условиях падения покупательной способности населения. Так что в интересах региона восстановить производство.



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Цены на овес могут сохраниться на высоком уровне

По предварительному прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, урожай овса в этом году составит 3,9-4,1 млн т против 4,4 млн т в 2019-м. «Однако уборочная кампания во многих регионах еще продолжается, так что валовой сбор может оказаться несколько выше текущих оценок», — рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. При этом, по ее словам, качество продовольственного овса оставляет желать лучшего — об этом сообщают производители овсяной крупы и хлопьев. «Сейчас стоимость овса в Алтайском крае — крупнейшем регионе производства данной агрокультуры — составляет 13 тыс. руб./т с НДС и даже еще выше, — отмечает Глазунова. — Для сравнения, годом ранее овес стоит 6,1 тыс. руб./т, а в начале текущего зернового сезона — 8,5 тыс. руб./т». Оптовая цена овсяных хлопьев в России за год выросла на 22,1%, к концу августа достигнув 27,1 тыс. руб./т. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года эта крупа стоила 20 тыс. руб./т с НДС.



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Цифра недели

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Группа «Дамате», крупнейший в России производитель мяса индейки, планирует провести первую публичную продажу акций (IPO), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в инвестиционных кругах. По его словам, компания может сделать это через пару лет, но говорить о конкретных параметрах пока рано. В качестве одной из площадок рассматривалась Московская биржа. Однако, выхода на IPO, группа должна понимать, что получит мультипликатор на страновом уровне — российские компании торгуются с дисконтом из-за странового риска, обращают внимание аналитики.



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