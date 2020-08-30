Самое интересное за август

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Сельское хозяйство замедлило падение ВВП в июле

Падение ВВП в июле составило 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне оно было на уровне 6,4%, сообщает Минэкономразвития. Самый весомый вклад в положительную динамику внес химический комплекс: индекс производства отрасли составил 7% (7,4% в июне). Следом идет сельское хозяйство, которое показало прирост по сравнению с прошлым годом на 4% (3% в июне). По итогам года отраслевые эксперты также прогнозируют позитивную динамику сельхозпроизводства.



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В России началась уборка подсолнечника

Во второй половине августа России началась уборка подсолнечника. По данным Минсельхоза на 27 августа, агрокультура была обмолочена с более чем 190 тыс. га, собрано 279,6 тыс. т маслосемян при урожайности 14,6 ц/га. На старте средний сбор с гектара был на уровне 12,2 ц/га. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в этом году составит 15,1 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка неделю назад оценивал потенциал сбора в 13,8-13,9 млн т, Российский зерновой союз — в 14,6-14,7 млн т, аналитический центр «СовЭкон» - на уровне 14,6 млн т. Эксперты Oil World понизили прогноз урожая также до 14,6 млн т. По оценкам иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США валовой сбор подсолнечника в России составит 14 млн т без учета Крыма, что на 9% меньше, чем было в 2019 году. «Центр агроаналитики» Минсельхоза прогнозирует снижение урожая подсолнечника до 13,9-14 млн т (15,38 млн т в 2019 году).



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Цитата месяца





К 27 августа аграрии собрали 95,2 млн т зерна, обмолотив более 67% посевов. В течение августа аналитики не раз корректировали прогнозы урожая в сторону повышения, Минсельхоз не меняет свою оценку ожидаемого валового сбора.



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Группа «Дамате» завезла на бывшую площадку подращивания «Евродона» в Ростовской области 200 тыс. суточных индюшат из Германии. После 42 суток подращивания индейку отправят на откорм, сообщает компания. Сейчас холдинг ведет подготовительные работы на 16 птичниках для откорма. Предполагается, что с площадок Ростовской области на переработку в этом году направят около 3 тыс. т индейки в живом весе. До конца года «Дамате» также планирует дополнительно ввести в Ростовской области две площадки подращивания и шесть для откорма.



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Сахарные заводы начали переработку свеклы

В России стартовал сезон переработки сахарной свеклы. Первым начал работу Кореновский сахарный завод. В этом сезоне предприятие планирует переработать 750 тыс. т сырья. По данным Минсельхоза на 5 августа, на Кубани было накопано 61 тыс. т сахарной свеклы, средняя урожайность составляла 435,7 ц/га. К 27 августа валовой сбор достиг 1,6 млн т, но урожайность уменьшилась до 394,7 ц/га.



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Оценка месяца





Несмотря на экономический кризис и падение реальных располагаемых доходов населения спрос на мясо в целом остается стабильным. По итогам года среднее потребление может достигнуть 77 кг на человека — на 1 кг больше, чем в 2019-м, предварительно оценила Национальная мясная ассоциация. На данном этапе сложно в полной мере оценить последствия кризиса, однако очевидно, что часть потребителей переходит на более дешевые категории продукции.



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Группа «Русагро» скорректировала стратегию развития подразделения молочных продуктов и теперь делает ставку на производство продукции с растительными заменителями молочного жира и белка. По словам гендиректора холдинга Максима Басова, во-первых, это связано с тем, что рынок сыра в России не будет значительно расти, а рентабельность этого бизнеса не будет достаточно высокой. Вторая причина — избыточное инвестирование на этом рынке. Ранее компания заявляла о планах войти в тройку крупнейших производителей сыра в стране.



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В России начался озимый сев

По данным Минсельхоза на 14 августа, озимые агрокультуры под урожай 2021 года были посеяны на 155,5 тыс. га или 0,9% к прогнозу, к 27 августа площадь сева увеличилась до 2 млн га. Участники рынка рассказали «Агроинвестору», как идет подготовка к посевной и насколько она подорожает в этом году.



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«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, запустил предприятие по переработке прочей мясной продукции в Брянской области. Новый проект агрохолдинга стоимостью более 5,4 млрд руб. позволяет дополнить производственную цепочку и увеличить глубину переработки крупного рогатого скота. Завод будет выпускать супы, бульоны, соусы, жареный бекон и др. Новая линия входит в состав кластера, который объединяет автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие по убою и переработке КРС и кожевенный завод. Мощность завода кулинарных блюд позволит выпускать более 45 т готовой продукции в сутки, общий объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. т готовых блюд в год.



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