Самое интересное за неделю с 12 по 18 апреля

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В 2021 году в России посеют меньше риса



Рисоводы Краснодарского края, где производится 73% всего риса в России, приняли решение уменьшить площадь посевов этой агрокультуры на 5,5% до 120 тыс. га из-за опасения повторения прошлогоднего маловодья, сообщил Южный рисовый союз. В прошлом году в регионе была аномальная засуха, однако валовой сбор риса со 127 тыс. га составил 900 тыс. т, что соответствует уровню 2019 года. Несмотря на ожидаемое сокращение производства, проблем для внутреннего потребления не будет, потому что риса производится больше, чем требуется стране, уточняет союз.



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В агросекторе сохраняется проблема нехватки рабочих мигрантов

Дефицит мигрантов на сельскохозяйственных работах может привести к сокращению посевов и отказу от закладки новых насаждений, в частности это касается ягод, где требуется много ручного труда, в первую очередь — садовой земляники. По оценке Ягодного союза, всем хозяйствам ягодной отрасли требуется от 6 тыс. до 10 тыс. иностранных работников. Также нехватку рабочих рук отмечают производители картофеля и овощей открытого грунта.



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Цитата недели







Правительство дополнительно выделит 1 млрд руб. на поддержку производства и переработки продукции птицеводства, благодаря этому будет увеличен предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли. Правительство рассчитывает, что эти меры помогут сбалансировать спрос и предложение на рынке, а также будут способствовать стабилизации цен.



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Погодные условия сдерживают сев сахарной свеклы

По информации Минсельхоза на 15 апреля, сахарная свекла посеяна на 117,2 тыс. га, или 11% к прогнозной площади. По данным на 13 апреля, когда агрокультура занимала около 93 тыс. га, отставание от прошлого года составляло 392 тыс. га. Сев сахарной свеклы из-за непогоды на Юге затягивается на три недели относительно ранних сроков 2020-го. Посевная в этом году, вероятно, везде будет поздней и весьма скоротечной, поэтому крайне важна мобилизация всех ресурсов хозяйств для ее качественного проведения. По прогнозу Минсельхоза, общая площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 13,6% и превысит 1 млн га против 924 тыс. га в 2020-м.



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«Деметра-Холдинг» оцифровал элеваторы



«Деметра-Холдинг» завершил проект по созданию цифрового двойника элеваторного комплекса. В рамках решения был оцифрован рынок элеваторных мощностей России и сформирована модель для определения оптимальных локаций строительства новых элеваторов. Решение уникально не только для агропромышленной отрасли России, но и для мировой практики применения современных инструментов категории Supply Chain Design. Компания планомерно проводит цифровую трансформацию бизнеса, это поможет повысить прозрачность логистики и создавать современные сервисы, в том числе в вопросе развития сети собственных элеваторов.



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Прогноз недели







Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз экспорта пшеницы в апреле с 0,9 млн т до 0,75 млн т из-за низкой активности на рынке. В целом вывоз зерна составит 1,7 млн т, в том числе отгрузки ячменя — 0,7 млн т, что на 0,2 млн т больше, чем прогнозировалось ранее, кукурузы — 0,25 млн т. По итогам марта за рубеж было поставлено также около 0,7 млн т ячменя и рекордные 0,91 млн т кукурузы.



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В Ростовской области строится крупнейший в мире завод по выпуску льняного масла

В Ростовской области продолжается строительство завода «АСВА» по производству льняного масла, начавшееся в прошлом году. В проект будет вложено 1,6 млрд руб. Мощность предприятия — 450 т в сутки. Годовой объем переработки льна составит 160 тыс. т. Предусмотрено также создание емкостей по единовременному хранению до 30 тыс. т маслосемян льна. Выпуск продукции в тестовом режиме уже начался. Предприятие является совместным проектом компании «Астон» и бельгийской Vandeputte Huilerie. Сейчас крупных переработчиков льна в России нет.



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Проект «Содружества» в Курской области подорожал до 28 млрд рублей

Группа «Содружество» планирует расширить проект строительства маслоэкстракционного завода в Курской области. Плановую мощность МЭЗа предполагается увеличить с 1 млн т переработки сои, рапса и подсолнечника в год до 2 млн т. Стоимость строительства вырастет с 20 млрд руб. до 28 млрд руб.



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Цифра недели







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В Белгородской области появится завод по производству протеиновой муки из мух

Компания «Биопро» получила статус резидента территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» в Белгородской области и начнет выпускать протеиновую муку и липидный концентрат из личинок мух. В проект планируется вложить 833,3 млн руб. Организатором выступает бывший топ-менеджер ГК «Приосколье» Сергей Лиман, у которого уже есть похожие проекты: статус резидента ТОСЭР получили «Линкорм петфуд» с проектом производства готовых кормов для домашних животных за 1,9 млрд руб., и «Агроакадемия», анонсировавшая выпуск белка из личинок мух Черная львинка. Новое предприятие станет второй очередью этого проекта и будет создано с привлечением сторонних инвесторов.



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