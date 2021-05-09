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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 3 по 9 мая

На прошедшей неделе ФАО оценила масштабы проблем с голодом в мире, правительство временно запретило экспорт гречки и гречихи, пшеница продолжила дорожать, а аграрии Кубани все-таки решили сократить посевы риса

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Е. Разумный
Е. Разумный

ФАО ООН: в 2020 году проблемы с голодом достигли максимума за пять лет

В прошлом году с острым отсутствием продовольственной безопасности столкнулись не менее 155 млн человек в 55 странах, что приблизительно на 20 млн больше, чем в 2019-м, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами ФАО ООН. Столь значительный рост голодающих за 2020 год говорит о тревожной тенденции к неуклонному росту масштабов проблемы, отмечают авторы доклада. К росту числа голодающих привели затяжные конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19, а также погодные явления.

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Внутренние цены на пшеницу растут

Внутренние цены на пшеницу растут на фоне оживления экспортного спроса, сообщает аналитический центр «СовЭкон». При этом в ближайшие недели, вероятно, рост цен ускорится, полагают аналитики. По их данным, с середины апреля средние котировки прибавили около 500 руб./т, местами удорожание было еще выше. На позапрошлой неделе «СовЭкон» оценивал стоимость российской пшеницы 3-го и 4-го классов с самовывозом для Европейской части страны в 13750 руб./т и 13725 руб./т соответственно.

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Цитата недели

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Глава Минфина отметил, что есть разные методы регулирования потребительских цен, в частности, можно включать инструменты таможенно-тарифного регулирования: различные демпферы и квазиэкспортные пошлины, также можно вводить ограничения при предоставлении господдержки. По его словам, сейчас правительство двигается именно в этом направлении. Так, на фоне повышения цен на гречку и гречиху для обеспечения продовольственной безопасности их экспорт будет запрещен с 5 июня по 31 августа.

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Эксперты: завершение Великого поста не приведет к резкому росту спроса на мясо

По данным ВЦИОМ, Великий пост в 2021 году соблюдали только 13% жителей страны, поэтому взрывного роста спроса на мясо после его окончания 2 мая ждать не стоит. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, фактор поста, безусловно, отражается на спросе и ценах, но его влияние нельзя назвать сильным. Спрос на мясо будет расти в рамках обычной модели, так как люди не могут кратно увеличить потребление, к тому же погода в центральной части России не способствует активному сезону шашлыков, и доходы людей не растут.

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В Нижегородской области может появиться зерновой терминал

Депутат заксобрания Нижегородской области Василий Суханов на заседании комитета по транспорту предложил коллегам направить губернатору региона Глебу Никитину обращение с просьбой на федеральном уровне обсудить возможность финансирования строительства терминала для погрузки зерна на водный транспорт и отправки на экспорт. По его словам, Нижегородская область остается единственным регионом Приволжья, где нет зернопогрузочного терминала. Депутат заксобрания, заместитель гендиректора агрохолдинга «АФГ-Националь» Александр Ефремцев оценил, что по Волге из Нижегородской области ежегодно может отгружаться до 600 тыс. т зерна. Отказ от посредников при организации прямых поставок позволит аграриям увеличить прибыль при продаже зерна. Однако чиновники регионального Минсельхоза считают, что строить терминал рано, тем более что региону гораздо нужнее крупное зернохранилище.

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Прогноз недели

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В этом году может быть заложено около 16 тыс. га новых садов, однако в перспективе темп закладки уменьшится: конкуренция в отрасли усиливается, что приводит к снижению цен, кроме того, из-за высоких темпов закладки садов у государства не хватает запланированных в бюджете денег на субсидирование проектов, в итоге инвесторы получают субсидии значительно позже, чем рассчитывают, а некоторые и вовсе их не получают.

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На Кубани снизится площадь сева риса

В этом году кубанские аграрии, которые производят 70% всего риса в России, отведут под эту агрокультуру 120 тыс. га — на 4,8% меньше, чем в прошлом году, когда рисом было засеяно 126 тыс. га. Сейчас объемов производства риса достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей России, а также направлять его на экспорт. Исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко пояснил, что сокращение площадей под рисом произошло из-за прошлогоднего маловодья — в этом году аграрии опасались аналогичной ситуации, но ее не случилось. В целом посевная кампания проходит успешно, правда, она началась позже из-за погодных условий.

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Цифра недели

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Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
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