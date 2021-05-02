Самое интересное за апрель

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IGC повысил прогноз урожая и экспорта российской пшеницы в новом сезоне



Согласно апрельскому отчету Международного Совета по Зерну (IGC), урожай российского зерна в этом году может составить 120,2 млн т, что на 1 млн т выше мартовской оценки. Корректировка произошла за счет повышения прогноза валового сбора пшеницы на 1 млн т до 77,9 млн т. Прогноз экспорта зерна в новом сезоне повышен на 3 млн т до 46 млн т, в том числе пшеницы может быть вывезено 37,1 млн т — на 3 млн т больше, чем IGC оценивал в марте.



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Правительство одобрило плавающую экспортную пошлину на подсолнечное масло



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит плавающую экспортную пошлину на подсолнечное масло и корректирует пошлину на вывоз подсолнечника. Изменения будут действовать для вывоза продукции за пределы ЕАЭС. Пошлина на масло вводится на период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Она составит 70% от разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) ценами, минус корректирующий коэффициент ($50/т). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Подсолнечник с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем $320 за тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие пошлины в 30% на рапс.



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Экспортные цены на пшеницу продолжили расти



В апреле экспортные цены на пшеницу начали расти после месяца падения. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, к середине третьей декады месяца пшеница с протеином 12,5% подорожала до $265 за тонну (FOB) с $248 неделей ранее. Увеличение произошло вслед за мировыми площадками. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал повышение экспортной цены пшеницы этого класса на $6 до $253 за тонну FOB. За апрель цены на пшеницу на мировых биржах увеличились примерно на 15%.



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Россия впервые за пять лет возобновила экспорт пшеницы в Пакистан



Впервые после пятилетнего перерыва в этом сельхозгоду Россия экспортировала в Пакистан 1,5 млн т пшеницы. Во-первых, в Пакистане увеличивается внутреннее потребление, во-вторых, погодные условия там складываются неудачно — стоит засуха, так что есть большая вероятность, что импорт зерновых придется наращивать. В следующем сезоне поставки пшеницы в эту страну могут вырасти до 3,5 млн т, однако конкуренция за этот рынок усилится. Сейчас Пакистан находится на четвертом месте среди основных покупателей российской пшеницы.



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Государство выделит 9 млрд рублей производителям сахара и масла



Правительство выделит 9 млрд руб. производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат. Эта мера должна помочь стабилизировать цены на продовольственные товары, считает правительство. В обмен на субсидии производители обязаны удерживать отпускные цены на продукцию в пределах 36 руб./кг на сахар и 95 руб./л на подсолнечное масло. Средства будут выделены Минсельхозу из резервного фонда правительства. Производителям подсолнечного масла средства предоставляются из расчета 10 руб. на литр произведенного и отправленного в магазины товара по цене, не превышающей 95 руб. за литр. Производители сахара получат субсидии из расчета 5 руб. на килограмм произведенного и проданного в предприятия розничной торговли продукта по цене, не превышающей 36 руб./кг.



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Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки



Минсельхоз предлагает временно ограничить экспорт гречихи и гречки, чтобы не допустить резких колебаний цен на внутреннем рынке. При этом министерство отмечает, что объемы производства крупяных агрокультур в России удовлетворяют спрос переработчиков и обеспечивают потребности населения в крупах. Ранее стало известно, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны представить в Минэкономразития предложения по снижению экспорта гречки. Этот вопрос обсуждался на совещании по мониторингу и реагированию на изменение цен на социально значимые товары под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. На фоне прогноза о росте цен на гречку правительство предложило ограничить ее экспорт за пределы ЕАЭС до конца сельхозсезона. По мнению авторов инициативы, эта мера позволит избежать резких скачков на гречневую крупу в России, которые сейчас наблюдаются.



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Потребление свинины достигло рекордного уровня



Среднее потребление свинины в России в 2020 году достигло 27 кг на человека, что стало рекордом за последние 30 лет, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Так, в прошлом году потребление свинины в целом достигло 4,08 млн т — на 4% больше, чем в 2019-м. Аналитики подсчитали, что на долю свинины приходится 36% общего потребления мяса в стране, она уступает только птице (44%, 34 кг на человека в год). В первом полугодии 2020-го цены на свинину были на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором полугодии они незначительно выросли на фоне высокого спроса, но все равно остались на уровне 2019-го, свинина была в целом более доступна, чем другие виды мяса.



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Российские экспортеры выиграли пять из шести лотов на тендере GASC



На прошедшем 6 апреля тендере Зернового агентства Египта (GASC) по закупке продовольственной пшеницы пять из шести лотов выиграли российские экспортеры. В целом Египет закупил 345 тыс. т пшеницы с поставкой с 1 по 10 августа и оплатой по аккредитиву. 55 тыс. т украинской пшеницы отгрузит Olam, остальной объем придется на российское зерно. «Это, безусловно, позитивный сигнал всему мировому рынку. Российские экспортеры зерна быстро адаптируются к новой регуляторной среде и не планируют терять конкурентоспособность на мировом рынке», — прокомментировал итоги тендера председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.



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СМИ сообщили о финансовых сложностях у «ЭкоНивы»



Холдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, столкнулся со сложностями при ведении бизнеса. Так, по словам трех источников «Коммерсанта» в отрасли, компания планирует сократить более 2,5 тыс. человек, остановила инвестиционную программу и задерживает платежи контрагентам — с начала года иски к структурам холдинга составили около 600 млн руб. против 880 млн руб. за весь 2020 год. Кроме того, по словам собеседника издания, основной кредитор «ЭкоНивы» — Россельхозбанк — «фактически ввел в компании внешнее управление». Сокращение персонала президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр объясняет тем, что компания больше не планирует строить все новые фермы самостоятельно, поэтому нет потребности в таком количестве людей, как раньше. При этом он не подтверждает наличие проблем в компании, заверяя, что «дела идут хорошо, а финансовые планы перевыполняются».



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«Сибагро» купила активы холдинга «Промагро»



Компания «Сибагро» сообщила о покупке активов белгородского агрохолдинга «Промагро». В периметр сделки вошли три свинокомплекса производительностью 64,5 тыс. т свинины в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью 113 тыс. т в год, комбикормовое производство (200 тыс. т в год) и 42 тыс. га сельхозземель. Сумма сделки не раскрывается. В марте, когда «Сибагро» подала ходатайство в ФАС, «Коммерсантъ» оценивал возможную стоимость в 8,5-9,5 млрд руб. После интеграции новых активов в холдинг на предприятиях начнется работа по улучшению производственных показателей и внедрению современных технологических решений, уточнила компания.



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