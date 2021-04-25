Самое интересное за неделю с 19 по 25 апреля

А. Гордеев

Россия впервые за пять лет возобновила экспорт пшеницы в Пакистан



Впервые после пятилетнего перерыва в этом сельхозгоду Россия экспортировала в Пакистан 1,5 млн т пшеницы. Во-первых, в Пакистане увеличивается внутреннее потребление, во-вторых, погодные условия там складываются неудачно — стоит засуха, так что есть большая вероятность, что импорт зерновых придется наращивать. В следующем сезоне поставки пшеницы в эту страну могут вырасти до 3,5 млн т, однако конкуренция за этот рынок усилится. Сейчас Пакистан находится на четвертом месте среди основных покупателей российской пшеницы.



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Совет ЕЭК разрешил беспошлинный ввоз сахара в Россию



Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. В Армению можно будет ввезти не более 22,4 тыс. т, в Казахстан — не более 134,4 тыс. т, в Киргизию — не более 40 тыс. т, в Россию — не более 350 тыс. т. Коллегия комиссии совместно с государствами Союза будет вести ежемесячный мониторинг фактического объема поставок сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом ЕЭК.



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Цитата недели







В послании Федеральному собранию глава государства призвал правительство не полагаться на точечные меры, а сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Он также обратил внимание на безусловный удар пандемии коронавируса по благосостоянию россиян и на рост цен, которые «съедают доходы граждан».



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Экспортные цены на пшеницу растут после месяца падения



Аналитики отметили рост экспортных цен на российскую пшеницу вслед за мировыми площадками, которые поддерживает засушливая погода в Северной Америке и Бразилии. Это первое укрепление рынка после активного месячного падения. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница с протеином 12,5% подорожала на $1 до $248/т (FOB Новороссийск), по информации аналитического центра «СовЭкон», цены выросли на $3 до $247/т. Аналитический центр «Русагротранса» зафиксировал повышение до $245-248/т FOB, правда, рост пока «больше номинальный»: спрос остается низким, желаемая цена импортеров — на уровне $240/т и ниже.



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Потребление свинины достигло рекордного уровня



Среднее потребление свинины в России в 2020 году достигло 27 кг на человека, что стало рекордом за последние 30 лет, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Так, в прошлом году потребление свинины в целом достигло 4,08 млн т — на 4% больше, чем в 2019-м. Аналитики подсчитали, что на долю свинины приходится 36% общего потребления мяса в стране, она уступает только птице (44%, 34 кг на человека в год). В первом полугодии 2020-го цены на свинину были на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором полугодии они незначительно выросли на фоне высокого спроса, но все равно остались на уровне 2019-го, свинина была в целом более доступна, чем другие виды мяса.



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Обсуждение недели







Представители бизнес-сообщества в преддверии Саммита ООН по продовольственным системам, который состоится в сентябре в Нью-Йорке, обсудили вклад российского бизнеса в развитие глобальных продовольственных систем. У России есть все ресурсы, чтобы стать ведущей аграрной державой, хотя пока ее доля на мировом рынке продукции АПК составляет около 2%. При этом повестка, которую продвигает ООН по продовольственным программам, часто далека от российских реалий, но производителям продукции АПК приходится в ней участвовать, чтобы быть частью мирового сообщества сейчас и в будущем, отметили участники встречи. Несмотря на разногласия с мировой политикой, Россия не может идти против нее, так как работа нашего АПК сейчас нацелена на экспорт.



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СМИ сообщили о финансовых сложностях у «ЭкоНивы»



Холдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, столкнулся со сложностями при ведении бизнеса. Так, по словам трех источников «Коммерсанта» в отрасли, компания планирует сократить более 2,5 тыс. человек, остановила инвестиционную программу и задерживает платежи контрагентам — с начала года иски к структурам холдинга составили около 600 млн руб. против 880 млн руб. за весь 2020 год. Кроме того, по словам собеседника издания, основной кредитор «ЭкоНивы» — Россельхозбанк — «фактически ввел в компании внешнее управление». Сокращение персонала президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр объясняет тем, что компания больше не планирует строить все новые фермы самостоятельно, поэтому нет потребности в таком количестве людей, как раньше. При этом он не подтверждает наличие проблем в компании, заверяя, что «дела идут хорошо, а финансовые планы перевыполняются».



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В России увеличился спрос на сельхозтехнику



Продажи сельхозтехники в первом квартале 2021 года выросли на 53% до 32,5 млрд руб., оценила ассоциация «Росспецмаш». На столько же увеличилось производство техники за этот период. По мнению ассоциации, на это повлияли меры государственной поддержки отрасли: постановление № 1432, которое позволяет сельхозпроизводителям приобретать сельхозмашины со скидкой, а также льготный лизинг и «стабильно приемлемые» цены на сельхозпродукцию.



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Цифра недели







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«Сибагро» купила активы холдинга «Промагро»



Компания «Сибагро» сообщила о покупке активов белгородского агрохолдинга «Промагро». В периметр сделки вошли три свинокомплекса производительностью 64,5 тыс. т свинины в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью 113 тыс. т в год, комбикормовое производство (200 тыс. т в год) и 42 тыс. га сельхозземель. Сумма сделки не раскрывается. В марте, когда «Сибагро» подала ходатайство в ФАС, «Коммерсантъ» оценивал возможную стоимость в 8,5-9,5 млрд руб. После интеграции новых активов в холдинг на предприятиях начнется работа по улучшению производственных показателей и внедрению современных технологических решений, уточнила компания.



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