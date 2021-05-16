Самое интересное за неделю с 10 по 16 мая

М. Стулов

Экспортные цены на пшеницу за майские каникулы выросли на $21



Средние котировки на пшеницу с протеином 12,5% за две недели укрепились на $21 до $274/т, оценил аналитический центр «СовЭкон». Рост цен был поддержан стремительным укреплением цен на мировых биржах. Основная причина подорожания пшеницы — рост цен на кукурузу из-за ожидаемого снижения предложения на фоне падения валового сбора в Бразилии. Ситуация усугубляется негативными погодными факторами в Северной Америке. На севере США и юге Канады, которые являются крупными регионами выращивания яровой пшеницы, до недавнего времени было очень сухо. В Европе, в первую очередь, во Франции и Германии, ситуация с влагообеспеченностью тоже обстоит не лучшим образом. Другие факторы увеличения цен на зерно — рост на всех товарных рынках из-за ожидания разгона мировой инфляции, страховкой от которой, как считается, является сырье.



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«Эко-культура» купила тепличный комплекс в Ростовской области



Агрохолдинг «Эко-культура» купил замороженный проект строительства тепличного комплекса по выращиванию томатов в Веселовском районе Ростовской области. Предприятие начало строиться под руководством обанкротившейся компании «Премиум Тула», производственная мощность должна была составить 3,5 тыс. т продукции в год. Запуск проекта площадью свыше 6 га был запланирован на 2018 год, однако сроки были сдвинуты. В 2019-м, когда предприятие находилось в высокой степени готовности, строительство было остановлено. Это первая сделка «Эко-культуры» по покупке актива, прежде компания строила теплицы с нуля.



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Цитата недели







Во время выступления с отчетом правительства в Госдуме глава правительства отметил, что государство не против, чтобы производители получали доход от экспорта, но этого нельзя делать в ущерб покупателям, живущим и зарабатывающим в России. Он также напомнил, что у правительства «достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах». Хотя результат сдерживания цен никого полностью не устраивает, «если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен», уверен Мишустин.



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Минсельхоз планирует ввести новые субсидии для производителей баранины



Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявил о намерении Минсельхоза обсудить с производителями баранины дополнительные меры поддержки отрасли. Господдержка должна помочь достичь насыщения внутреннего рынка и развития экспортного потенциала, какие именно меры могут быть приняты — пока не уточняется. Свои предложения уже подготовила группа «Дамате»: необходимо компенсировать 20% капзатрат на строительство и модернизацию производств по убою и переработке, а также снизить требование по размеру поголовья для получения субсидий на создание овцеводческих ферм, поскольку нынешнее ограничение в 15 тыс. голов позволяет претендовать на субсидии только крупным игрокам. Если снизить порог до 1 тыс. голов, это даст возможность развиваться фермерам, считает компания.



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«Русское поле» хочет увеличить производство мяса птицы с помощью фермеров



Агрохолдинг «Русское поле» начал тестировать в Нижегородской области инвестиционный проект по привлечению к производству мяса птицы фермерских хозяйств, чтобы увеличить выпуск мяса птицы в регионе. В рамках проекта компания предлагает построить 42 фермерских цеха за 4,5 млрд руб.: 1,8 млрд руб. из них придется вложить частным хозяйствам, еще 2,7 млрд руб. инвестирует сама компания. На эти средства она создаст производства комбикормов и инкубационного яйца. В этом году в рамках пилота планируется построить восемь птичников для четырех фермеров Павловского района. Это первый в стране крупный проект контрактного фермерства в области птицеводства. Ранее аналогичные попытки предпринимались в ограниченных масштабах в Краснодарском крае и Татарстане, но они не всегда заканчивались успехом, хотя, например, в США, Бразилии и Европе это классическая модель производства мяса птицы.



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Прогноз недели







По прогнозу Минэкономразвития, к концу года инфляция составит 4,3%. Глава ведомства отметил, что скачки инфляции в начале мая непоказательны, так как на этот период пришлись праздники, кроме того, сейчас достаточно «рваная» база, так что делать выводы по недельным или годовым данным преждевременно. По его словам, пока все идет по тому графику, спланированному около 2,5 месяцев назад.



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Госдума разработает новые ограничения по использованию пальмового масла



Профильные комитеты правительства и Госдумы займутся разработкой новых мер по сокращению использования пальмового масла в пищевой индустрии, так как повышенная до 20% ставка НДС на этот продукт не решила задачу по ограничению его использования в продуктах питания. Его поставки в Россию после принятия этих мер сократились на 7%, но уже через несколько месяцев вновь стали расти.



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Экспорт сельхозтехники вырос в 2,2 раза



В первом квартале российские предприятия поставили на внешние рынки сельхозтехнику на 3,9 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь 2020-й экспорт достиг рекордных 15,9 млрд руб. В январе-марте этого года отечественные машины поставлялись аграриям в 23 страны, основными покупателями стали аграрии СНГ и Евросоюза. В денежном выражении поставки в Литву выросли в 5,4 раза, в Германию — в пять раз, в Болгарию — на 65%, в Киргизию — на 58%, в Монголию — на 54%, в Польшу — на 49%. Росту продаж в частности способствовали высокие мировые цены на зерно, благодаря чему у сельхозпроизводителей появились дополнительные средства на обновление парка техники.



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Цифра недели







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«АгриВолга» будет выращивать форель в Ярославской области



Компания «Рыбинское море» построит комплекс по выращиванию радужной форели в Ярославской области. Инициатором проекта стал холдинг «АгриВолга», крупнейший в России производитель органической продукции. Запуск предприятия намечен на середину 2023 года, первая товарная продукция появится весной 2024-го. Объем производства составит до 340 т живой и охлажденной рыбы в год, инвестиции — около 275 млн руб. Проектирование комплекса начнется в мае и продлится около года. В основном цехе расположатся две независимые системы замкнутого водоснабжения для выращивания товарной рыбы и инкубационно-мальковый модуль. Зарыбление намечено на середину 2023-го.



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