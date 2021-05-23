Самое интересное за неделю с 17 по 23 мая

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Экспорт продукции АПК в этом году может составить около $30 млрд



По итогам этого года экспорт продукции АПК останется «в районе $30 млрд», в 2020-м он достиг $30,5 млрд. Такой прогноз в ходе заседания Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу озвучил руководитель подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. С начала года по 16 мая Россия поставила на внешние рынки сельхозсырья и продовольствия на $10,9 млрд — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам прошлого года Россия оказалась на 17-м месте рейтинга мировых экспортеров продукции АПК. Если посмотреть на средний темп роста поставок за последние пять лет, то у нашей страны он заметно выше, чем у других — 13,4%, сравнил Краснов.



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«Русагро» возобновит переговоры с Китаем о строительстве свинокомплекса



Сразу после нормализации ситуации с COVID-19 агрохолдинг «Русагро» планирует возобновить переговоры о строительстве свиноводческого комплекса в Китае сказал в ходе телефонной конференции по итогам первого квартала 2021 года гендиректора компании Максима Басова. Вопрос о выходе «Русагро» на китайский рынок обсуждается с 2019 года, тогда компания подписала с правительством китайской провинции Циндао соглашение о намерении инвестировать $5 млрд в проект по разведению свиней на территории КНР. Однако реализация планов по разным причинам отодвигались. Так, в прошлом году в них вмешалась пандемия коронавируса.



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Цитата недели







В недалеком будущем Минсельхоз не видит значительных перспектив в замещении на российском продовольственном рынке традиционного мяса растительными аналогами. Хотя, по разным оценкам, оно может занять 2-25% рынка. Потребление в России является консервативным, а любой новый продукт требует изменения нормативных документов, напомнила Оксана Лут. Однако Минсельхоз учитывает новые тенденции на продовольственном рынке, у него есть различные меры поддержки для внедрения новых технологи, но если на продукцию не будет спроса, то не поможет никакая господдержка.



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СМИ: правительство готовит новые меры сдерживания цен на сахар



1 июня должно закончиться действие соглашения о фиксации цен на сахар, поэтому Минсельхоз обдумывает новые меры регулирования рынка, сообщает «Коммерсантъ». По его информации, на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая заместитель главы министерства Оксана Лут сказала, что правительство хочет создать государственный фонд, который позволил бы ограничить количество сырья на рынке и обеспечивать его бесперебойные поставки. В целом министерство считает ситуацию на рынке сахара стабильной.



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«Сибагро» может заняться выпуском инкубационного яйца



«Аграрная группа — Управляющая компания», основным владельцем которой является председатель правления холдинга «Сибагро» Андрей Тютюшев, в конце марта стала владельцем ООО «Ясногорское» в Кемеровской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Компания управляет птицефабрикой «Ясногорская», ранее входившей в группу «Сибирская губерния». В конце 2019 года имущество «Ясногорской» арендовал производитель мяса птицы «Енисейагросоюз» для выпуска инкубационного яйца. Мощность предприятия — 3 млн штук в год. Имущество «Ясногорской» продается в рамках публичного предложения, по всей видимости, «Сибагро» планирует выкупить актив и заняться производством инкубационного яйца.



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Инициатива недели







Комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета рейдовой перевалки всех грузов в открытых водах России. Ранее Минтранс разработал законопроект, запрещающий перевалку опасных грузов — нефтепродуктов, химикатов и т. п. — с судна на судно за пределами портов. Инициатива комиссий Госсовета грозит монополизацией рынка услуг перевалки со стороны крупнотоннажных портов. Так, если будет запрещена рейдовая перевалка зерна, производители и экспортеры быстро почувствуют эффект — ставки в портах врастут вдвое, оценил Титов.



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В этом году посадки картофеля увеличатся



По прогнозу Минсельхоза, в этом году аграрии займут картофелем 290,5 тыс. га, что более чем на 25 тыс. га выше площади, с которой он был убран в 2020-м. По данным ведомства к 20 мая, картофель высажен на 151 тыс. га или 52% от плана. В прошлом году в это время было посажено 191 тыс. т картофеля. Если на Юге посадка уже заканчивается, то в Центре отставание от планируемых сроков составляет примерно две недели от среднемноголетних показателей, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Он отмечает, что основной прирост посадок картофеля произойдет за счет увеличения производства для переработки.



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Участница списка Forbes занялась производством органических яблок



Компания «Агроном-сад» (70% акций принадлежит предпринимателю Ольге Белявцевой, занимающей 184 место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России-2021) посадила 14,5 тыс. органических яблонь в Липецкой области. Всего компания заложила интенсивные сады на площади более 150 га: там посажено 530 тыс. деревьев — 3,5 тыс. яблонь на гектар. Через четыре-шесть лет они будут приносить до 70 т/га урожая яблок в год. В 2021 году урожай органического яблока в компании превысит 200 т.



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Цифра недели







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«Продо» продает молочные активы в Омской области



Группа компаний «Продо» заявила о продаже четырех молочных ферм и молокоперерабатывающего производства, входящих в холдинг «Лузинское молоко». Решение о продаже активов в Омской области зрело давно, так как для «Продо» молочное направление не является профильным, основные направления деятельности компании — выпуск продукции из мяса птицы и мясопереработка. Три фермы выкупил омский фермер Владимир Пушкарев, контролирующий крупнейшее предприятие АПК в области — АО «Нива». Новым собственником еще одной фермы станет КХ «Тритикум». Переговоры о продаже молокоперерабатывающего завода ведутся с третьим инвестором, также профильным. Окончательное соглашение будет достигнуто, вероятнее всего, в июне.



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