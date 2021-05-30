Самое интересное за май

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Минсельхоз оценил перспективы валового сбора зерна



По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 127,4 млн т, в том числе 80,7 млн т пшеницы. Это базовый сценарий ведомства. Пессимистический прогноз предполагает урожай на 116,6 млн т, включая 73,9 млн т пшеницы, оптимистичный — 131 млн т, из которых 83 млн т пшеницы. В 2020 году валовой сбор зерна составил 133,5 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы. Согласно базовому прогнозу, урожай ячменя и ржи в этом году снизится относительно показателей 2020-го и составит 19,4 млн т и 2,2 млн т против 20,9 млн т и 2,4 млн т и соответственно. Производство кукурузы может увеличиться с 13,9 млн т до 14,4 млн т, овса — с 4,1 млн т до 4,4 млн т.



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ФАО ООН: в 2020 году проблемы с голодом достигли максимума за пять лет



В прошлом году с острым отсутствием продовольственной безопасности столкнулись не менее 155 млн человек в 55 странах, что приблизительно на 20 млн больше, чем в 2019-м, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами ФАО ООН. Столь значительный рост голодающих за 2020 год говорит о тревожной тенденции к неуклонному росту масштабов проблемы, отмечают авторы доклада. К росту числа голодающих привели затяжные конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19, а также погодные явления.



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Правительство временно запретило экспорт гречихи и гречки



Для обеспечения продовольственной безопасности правительство запретило экспорт гречихи и гречки в период с 5 июня по 31 августа включительно. Гречиха, крупа грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно внесены в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации», в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. В конце апреля стало известно, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба должны представить в Минэкономразития предложения по снижению экспорта гречки на фоне прогнозируемого роста цен на нее. При этом агроведомство отмечало, что объемы производства крупяных агрокультур в России удовлетворяют спрос переработчиков и обеспечивают потребности населения в крупах.



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Союз экспортеров зерна намерен реформировать российский зерновой рынок

Союз экспортеров зерна разрабатывает концепцию реформы зернового рынка, первый драфт пакета предложений будет готов и презентован Минсельхозу к сентябрю. Изменения необходимы, чтобы наладить работу экспорта: Россия стала крупным игроком на мировом рынке, но внутреннее институциональное устройство тормозит дальнейшее развитие. Переформатирование должно состояться через механизм саморегулирования рынка. Следует создать саморегулируемую организацию (СРО), вписать ее в законодательство, и в ее рамках составить правила торговли, определить торговые площадки, типовые контракты и прочее.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) представила свой первый в этом году прогноз на сезон-2021/22. Так, мировое производство пшеницы может стать рекордным и составить 789 млн т, что на 13 млн т больше, чем в текущем маркетинговом году. В России в этом году урожай агрокультуры может составить 85 млн т (без учета Крыма) — на 0,3 млн т меньше, чем в 2020-м. Сбор фуражного зерна в мире американские аналитики оценили на уровне свыше 1,49 млрд т против 1,44 млрд т в сезоне-2020/21. В России производство может быть примерно на уровне прошлого года и составить 41,55 млн т (41,4 в 2020-м) без Крыма. Российские аналитики считают оценки по России завышенными.



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Крупнейший производитель молока в России — агрохолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра — ведет переговоры о возможной продаже от 30% до 50% акций головной структуры холдинга инвесторам. Эту информацию «Агроинвестору» подтвердил первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Ляшко, сказав, что обсуждения о привлечении инвестора на миноритарных условиях действительно идут, но пока они далеки от завершения. По данным «Коммерсанта», предложением заинтересовались структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Сумму сделки издание оценивает в 400 млн евро.



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За год общий земельный банк крупнейших землевладельцев вырос на 1,2 млн гектаров



Компания BEFL опубликовала очередной рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в России. В него вошли 66 компаний, в сумме они контролируют 15,4 млн га, что на 8% (1,2 млн га) больше, чем участники прошлогоднего списка лидеров, правда, тогда в нем был 61 игрок. Как отмечают авторы рейтинга, такой рост произошел не только за счет появления новых участников, но и благодаря стабильному приросту лидеров списка. Также его составители обращают внимание, что впервые в истории рейтинга состав и позиции первой десятки за год не изменились.



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«Русское поле» хочет увеличить производство мяса птицы с помощью фермеров

Агрохолдинг «Русское поле» начал тестировать в Нижегородской области инвестиционный проект по привлечению к производству мяса птицы фермерских хозяйств, чтобы увеличить выпуск мяса птицы в регионе. В рамках проекта компания предлагает построить 42 фермерских цеха за 4,5 млрд руб.: 1,8 млрд руб. из них придется вложить частным хозяйствам, еще 2,7 млрд руб. инвестирует сама компания. На эти средства она создаст производства комбикормов и инкубационного яйца. В этом году в рамках пилота планируется построить восемь птичников для четырех фермеров Павловского района. Это первый в стране крупный проект контрактного фермерства в области птицеводства. Ранее аналогичные попытки предпринимались в ограниченных масштабах в Краснодарском крае и Татарстане, но они не всегда заканчивались успехом, хотя, например, в США, Бразилии и Европе это классическая модель производства мяса птицы.



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На Кубани снизится площадь сева риса

В этом году кубанские аграрии, которые производят 70% всего риса в России, отведут под эту агрокультуру 120 тыс. га — на 4,8% меньше, чем в прошлом году, когда рисом было засеяно 126 тыс. га. Сейчас объемов производства риса достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей России, а также направлять его на экспорт. Исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко пояснил, что сокращение площадей под рисом произошло из-за прошлогоднего маловодья — в этом году аграрии опасались аналогичной ситуации, но ее не случилось. В целом посевная кампания проходит успешно, правда, она началась позже из-за погодных условий.



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Участница списка Forbes занялась производством органических яблок

Компания «Агроном-сад» (70% акций принадлежит предпринимателю Ольге Белявцевой, занимающей 184 место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России-2021) посадила 14,5 тыс. органических яблонь в Липецкой области. Всего компания заложила интенсивные сады на площади более 150 га: там посажено 530 тыс. деревьев — 3,5 тыс. яблонь на гектар. Через четыре-шесть лет они будут приносить до 70 т/га урожая яблок в год. В 2021 году урожай органического яблока в компании превысит 200 т.



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