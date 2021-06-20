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Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 14 по 20 июня

На прошедшей неделе в России начали убирать зерно, переработчики предложили ужесточить контроль вывоза подсолнечника из ЕАЭС, Минсельхоз подвел итоги работы отрасли, а «Эфко» решила сосредоточиться на производстве растительных продуктов

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

М. Стулов
М. Стулов

В России стартовала уборочная кампания

Дагестан первым в стране начал уборку зерновых. Аграриям региона предстоит обмолотить более 93 тыс. га озимых зерновых. К работам будет привлечено около 450 зерноуборочных комбайнов. В прошлом году уборка зерновых примерно в этих же числах стартовала в Крыму. Из-за более позднего сева массовая уборка зерновых начнется в начале июля, при этом отраслевые аналитики не ожидают каких-либо проблем или недобора урожая из-за задержки уборочной кампании и продолжают повышать прогнозы урожая. 

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Контроль вывоза подсолнечника могут ужесточить на уровне ЕАЭС

Переработчики масличных выступили с инициативой об ужесточении контроля вывоза подсолнечника на уровне ЕАЭС из-за реэкспорта. Одним из механизмов ужесточения контроля может стать отслеживание страны происхождения товара. Как сообщил Масложировой союз, 16 июня состоялись консультации представителей государств-членов ЕАЭС по вопросам регулирования вывоза масличных и масложировой продукции. На встрече был поднят вопрос об унификации экспортных пошлин на масличные и подсолнечное масло в странах ЕАЭС. Такая мера необходима для эффективного функционирования единого рынка ЕАЭС и недопущения обхода мер экспортного регулирования.

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Цитата недели

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Глава правительства отметил успехи российского агросектора в прошлом году, подчеркнув, что сельское хозяйство надежно обеспечивает страну необходимым продовольствием, несмотря на трудности и ограничения, вызванные распространением коронавируса. Индекс производства сельхозпродукции в 2020 году оценивается в 101,5%, в целом по АПК — 102,5%. Урожай зерна стал вторым после рекорда 2017 года, по отдельным агрокультурам было обновлены максимумы. Вместе с тем, Мишустин призвал Минсельхоз отнестись «с максимальным вниманием и ответственностью» к мониторингу цен на социально значимые продукты питания и защищать интересы российских потребителей.

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Минсельхоз и РЖД прорабатывают запуск чартерных перевозок для сезонных рабочих

Для ввоза сезонных рабочих в Россию могут запустить чартерные поезда. Такую возможность обсуждали на совещании в Минсельхозе. Итоговое решение остается за оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения COVID-19, но РЖД готовы обеспечить перевозки иностранных граждан, если будет принято такое решение. Стоимость проезда в чартерном поезде оценивается в 12 тыс. руб. на человека, в то время как средняя стоимость билета на самолет для одного рабочего составляет около 80 тыс. руб. Для производителей овощей открытого грунта и садоводов запуск таких поездов пока еще актуален, а вот производителям ягод в этом году эта мера уже не успеет помочь.

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Производители удобрений вложат 500 млрд рублей в модернизацию мощностей

До 2022 года производители минеральных удобрений планируют вложить около 500 млрд руб. в развитие и модернизацию мощностей, чтобы в полном объеме обеспечить растущие потребности аграриев, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). По оценке Минсельхоза, в следующем году отрасли потребуется 5 млн т удобрений в перерасчете на 100% действующего вещества.

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Оптимизм недели

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По итогам года животноводство может вырасти на 4,8%, растениеводство — на 6%, считает Абрамченко. Отраслевые эксперты считают, что на такие показатели вряд ли удастся выйти, в том числе из-за достаточно высокой базы прошлого года, некоторого спада в производстве свинины и мяса птицы, а также ожидаемого снижения сбора зерна.

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Топ-15 регионов продают свыше 70% меда в стране

По данным Росстата, в прошлом году производство меда в России составило около 66,4 тыс. т — на 2,8 тыс. т больше, чем в 2019-м. Продажи меда были на уровне 29,8 тыс. т, в том числе 21,6 тыс. т, или свыше 72%, пришлось на 15 регионов-лидеров. В тройке лидеров — Башкирия, Ростовская область и Алтайский край. При этом Приморский край — крупнейший регион по производству меда, по объемам его продаж стал только седьмым. Проблема сбыта продукции — одна из самых серьезных для развития пчеловодства, считают участники рынка.

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Минсельхоз США прогнозирует снижение производства яблок, винограда и груш в России

По прогнозу Минсельхоза США, после двухлетнего роста в этом году производство яблок в России уменьшится на 240 тыс. т до 1,5 млн т из-за весенних заморозков и града. Производство столового винограда тоже может незначительно уменьшиться до 23 тыс. т из-за засухи в некоторых регионах. Производство груш в России упадет на 43 тыс. т до 247 тыс. т. Российские отраслевые союзы согласны с прогнозом, что урожай яблок составит 1,5 млн т, однако они говорят о его увеличении на 250 тыс. т.

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Цифра недели

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«Эфко» вышла из состава учредителей «Зеленой долины»

Группа компаний «Эфко» вышла из состава учредителей белгородского молочного агрохолдинга «Зеленая долина», «Эфко» планирует в большей степени сфокусироваться на производстве растительной еды, в то время как «Зеленая долина» больше связана с молочным животноводством. При этом холдинги продолжат сотрудничество в рамках партнерских отношений.

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Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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