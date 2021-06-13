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Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 7 по 13 июня

На прошедшей неделе Минсельхоз США пересмотрел прогноз урожая пшеницы в России, Центробанк снова повысил ключевую ставку на фоне роста инфляции, в тройке крупнейших производителей молока произошли изменения, а РСХБ оценил перспективы потребления растительного «мяса» 

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Pixabay
Pixabay

Рынок ждет снижения цен на пшеницу

Торговля черноморской пшеницей нового урожая остается малоактивной. В связи с опасениями задержки поступления на рынок зерна нового урожая, предложения по поставке пшеницы в июле из России сократились. Внешний спрос тоже слабый. Опасения связаны с дождливой погодой на Юге России в последние недели: она может задержать уборку урожая и снизить качественные показатели зерна. Импортеры откладывают покупки в надежде на рост объемов предложения под давлением нового урожая. По словам участников рынка, разница между ценами спроса и предложений доходит до $10 за тонну.

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Минсельхоз: овощи подешевеют с началом сбора урожая

Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая, при этом сейчас их активное удорожание является традиционным сезонным, сообщил Минсельхоз после публикации Росстатом данных по динамике цен в мае. Так, согласно информации статведомства, в прошлом месяце плодоовощная продукция подорожала в среднем на 2,94%. В том числе стоимость свеклы увеличилась на 35,3%, капусты — на 25,2%, моркови — на 18,8%, картофеля — на 15,4%. При этом томаты стали на 8,3% дешевле, чем в апреле, огурцы — на 7,9%.

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Цитата недели

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Инфляция в России вызывает все большее беспокойство и значительно превышает таргет ЦБ в 4%. Рост цен регулятор объясняет тем, что устойчивый внутренний спрос не совпадает с возможностями расширения предложения. В этой ситуации предприятиям легче повышать цены. На краткосрочном горизонте эффект усиливается в связи с ростом цен на мировых товарных рынках. На этом фоне ЦБ второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%.

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Цены на мясо стабилизируются

Минсельхоз ожидает сохранения стабильных цен на мясо в этом году. Этому будет способствовать насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта зерна и масличных, а также льготного кредитования позволит сократить затраты животноводов на корма, что обеспечит снижение себестоимости производства, отмечает министерство. По данным Росстата, в мае мясо и птица в рознице подорожали в среднем на 1,26%. С начала года цены увеличились на 8,25%, а относительно мая 2020-го — на 10,92%. В том числе куры год к году подорожали на 19,65%.

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В России изменилась тройка лидеров по производству молока

Milknews совместно с Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») и консалтинговым агентством «Стреда консалтинг» составили рейтинг 30 крупнейших производителей молока по итогам 2020 года. Рейтинг примечателен тем, что тройка лидеров в этом году изменилась: на третье место поднялась компания «Русмолко» с надоем 131 тыс. т. В прошлом году эту позицию занимал агрохолдинг «Красный Восток». Лидирует по-прежнему «ЭкоНива» с валовым надоем 924,7 тыс. т. Второе место у «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева с 312,1 тыс. т.

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Прогноз недели

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В этом году Россия может собрать более 23 млн т основных масличных — подсолнечника, рапса и сои, прогнозирует «ПроЗерно». В прошлом году уж урожай составил 20,2 млн т. В том числе производство подсолнечника может достигнуть 15,5 млн т, рапса — на уровне 2,8 млн т, сои — 4,8-4,9 млн т. При этом в мире сохраняется довольно напряженный баланс по масличным и маслу, что будет поддерживать цены на старте сезона.

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Михаил Мишустин: спрос на российские продукты за рубежом растет

Зарубежный спрос на российское продовольствие растет, а география поставок меняется, поэтому правительство планирует упростить оформление экспорта продукции АПК. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании кабмина. Он сообщил, что правительство изменит законодательство для упрощения оформления экспортных поставок продукции животноводовства. По словам Мишустина, вывоз мясной и молочной продукции за прошлый год вырос более чем на треть. Российский агробизнес для разрешения поставок продукции на внешние рынки должен подтвердить соответствие своих товаров требованиям страны-покупателя. Чтобы этот процесс шел быстрее, правительство решило внести изменения в законодательство о ветеринарии.

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РСХБ: в 2025-м среднее потребление растительного «мяса» достигнет 1 кг в год

К 2025 году каждый россиянин, вероятно, будет ежегодно потреблять до 1 кг растительных аналогов мяса. При этом доля такой продукции на российском рынке может составить 1,5%, растительных заменителей молока — 5-8%, говорится в исследовании Россельхозбанка. По мнению аналитиков, это станет возможным благодаря росту доступности альтернативных видов продовольствия. Достижение ценового паритета между традиционным мясом и его альтернативами будет зависеть от развития технологий производства растительных белков, а также роста спроса на продукцию на их основе.

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Цифра недели

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Группа «Светлый» построит МЭЗ стоимостью 3 млрд рублей в Ростовской области

Группа компаний «Светлый» вложит в строительство маслоэкстракционного завода в Миллеровском районе Ростовской области 3 млрд руб. Мощность нового производства составит 500 т маслосемян в сутки, подсолнечное масло наливом будут полностью отправлять на экспорт. Группа уже ведет работы по подготовке территории и заключила договор на поставку оборудования из Италии. По планам, инвестиции должны окупиться через 6-10 лет.

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Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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