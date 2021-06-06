Самое интересное за неделю с 31 мая по 6 июня

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Аналитики пересмотрели прогнозы урожая пшеницы



Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы в этом году с 81,7 млн т до 80,9 млн т. Причиной корректировки стало снижение оценки площади под озимой пшеницей и ухудшение состояния яровой. Оценка площади, занятой озимой пшеницей, сокращена на 0,2 млн га до 16,8 млн га после подтверждения информации о существенных потерях после зимы на востоке Центрального федерального округа и Волгоградской области. Площади под яровой пшеницей увеличились на 0,1 млн га до 12,8 млн га благодаря высоким темпам посевной кампании. Институт конъюнктуры аграрного рынка, наоборот, повысил прогноз урожая пшеницы на 500 тыс. т до 79,5 млн т благодаря улучшению погодных условий в южных регионах России и росту посевов яровой пшеницы в Центре.



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Экспорт мяса продолжает расти



С начала года до 23 мая Россия экспортировала свинины на $152 млн, мяса птицы — на $140 млн, говядины — на $55 млн, следует из данных подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». За аналогичный период прошлого года на внешние рынки было поставлено свинины на $93 млн, птицы — на $170 млн, говядины — на $13 млн. В количественном выражении по итогам первого полугодия экспорт свинины может вырасти на 16% до 102,3 тыс. т, что является эффектом низкой базы за январь-июнь прошлого года, прогнозирует Национальный союз свиноводов. По итогам года поставки свинины могут остаться на уровне прошлого года или вырасти на 10% — до 220-230 тыс. т стоимостью более $400 млн.



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Цитата недели







За последние 20 лет Россия добилась значительных успехов в обеспечении продовольственной безопасности своей страны, но сегодня ее роль и место в мире меняется, теперь она один из ведущих экспортеров продукции АПК. Развитие экспорта — основное условие дальнейшего стабильного роста АПК, подчеркнул замминистра. Однако важно помнить, что мировой рынок — высококонкурентный, с постоянно меняющимися условиями и новыми вызовами.



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Посевы ряда агрокультур могут стать рекордными

По данным Минсельхоза на 4 июня, яровой сев в России проведен на 9,4 млн га, или 96% прогнозной площади. В том числе яровые зерновые посеяны на 28,8 млн га (98,4%), при этом планы сева пшеницы и кукурузы перевыполнены: первая заняла 12,8 млн га, что на 1,3% больше, чем предполагалось, вторая — 2,9 млн га, на 3% выше прогноза. Также аграрии посели больше подсолнечника — 8,9 млн га (плюс 4,4% к прогнозу) и рапса — 1,3 млн га (плюс 8,2%). В этом году посевы кукурузы могут стать рекордным за всю историю России, оценивает Институт конъюнктуры аграрного рынка. Также возможно обновление рекордов по севу подсолнечника и рапса.



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В России начала действовать плавающая пошлина на зерно



Введение плавающей экспортной пошлины на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, которая начала действовать со 2 июня, позволит предотвратить влияние мировых цен на внутренний рынок, считает Минэкономразвития. По его словам, основная цель зернового демпфера — предотвратить перенос колебаний внешних цен на продукты питания, а также внутренний рынок. Союз экспортеров зерна ожидает всплеска поставок пшеницы на экспорт в первой половине июня за счет отложенного спроса и переноса исполнения многих контрактов. При этом, как показывают предварительные расчеты Московской биржи, прогнозное значение ставки пошлины будет расти.



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Планы недели







Группа «Черкизово» в ходе Петербургского международного экономического форума заявила о планах реализовать ряд новых проектов, общие инвестиции в которые составят более 80 млрд руб. Больше всего средств планируется вложить в проекты в Тульской области — свыше 56 млрд руб. Из них 48 млрд руб. пойдет на строительство крупнейшего в стране мясоперерабатывающего кластера. Также в 2023—2025 годах будет возведен завод по убою, первичной и последующей переработке бройлеров за 8,4 млрд руб. Кроме того, компания намерена вложить 2,6 млрд руб. в производство мяса птицы в Алтайском крае и увеличить выпуск продукции в два раза. В Липецкой области группа намерена вложить 22 млрд руб. в строительство птицефабрик, свинокомплексов, зернохранилища и комбикормового завода.



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Компании агросектора активно заключают соглашения на ПМЭФ

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано ряд соглашений в сфере АПК. Так, несколько новых проектов заявил созданный ВТБ «Деметра-Холдинг». В частности, совместно с «Объединенной зерновой компанией» и Росморпортом он планирует развивать инфраструктуру для организации перевалки зерновых грузов в морских портах России. О крупных инвестициях в мясном секторе сообщила группа «Черкизово». «Мираторг» реализует в Брянской области проекты в сфере селекции и генетики сельскохозяйственных животных, инвестиции в проект составят более 20 млрд руб.



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Госдума приняла закон о «зеленой» сельхозпродукции

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о «зеленой» продукции, регулирующий производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Минсельхоз будет вести единый государственный реестр производителей экологической продукции, в который будут включаться производители, подтвердившие улучшенные характеристики своего товара. Перечень документов по стандартизации «зеленой» продукции будет утвержден правительством. Закон должен вступить в силу 1 марта 2022 года.



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Агрохолдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока, не планирует продавать часть бизнеса, сказал президент компании Штефан Дюрр в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Глава компании заявил, что информация о планах по продаже до 50% в «ЭкоНиве» стратегическому инвестору не соответствует действительности, это было «просто рассуждение о том, что может быть». «У нас сейчас не больше намерений, чем было полгода назад», — заверил Дюрр. Ранее сообщалось, что из-за большой кредитной нагрузки компания ведет переговоры о возможной продаже от 30% до 50% акций головной структуры холдинга инвесторам.



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