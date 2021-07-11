Самое интересное за неделю с 5 по 11 июля

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OECD-FAO: мировые цены на продовольствие стабилизируются в ближайшие десять лет

В ближайшее десятилетие мировые цены на большинство сельскохозяйственных товаров, в том числе на продовольственных, стабилизируются, говорится в докладе, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Также аналитики прогнозируют, что до 2030 года спрос на сельскохозяйственную продукцию будет повышаться медленнее обычного — в среднем на 1,2% в год, тогда как в последние 10 лет он увеличивался на 2,2% в год. При этом мировое производство в этот период будет расти на 1,4% в год.



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В России убрали зерновые с 1 млн гектаров

К 5 июля зерновые и зернобобовые агрокультуры в России были обмолочены примерно с 1 млн га. Год назад в этом время они были убраны почти с 2,4 млн га. Из-за более позднего старта уборочной кампании валовой сбор зерна пока вдвое ниже прошлогоднего показателя и составляет около 3,7 млн т. При этом средняя урожайность выше, чем на аналогичную дату в 2020-м — 36,4 ц/га против 31,3 ц/га. В том числе пшеницы намолочено почти 2 млн т (3 млн т год назад), средний сбор с гектара составляет 32,9 ц.



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Цитата недели





Погода в ряде регионов — обильные осадки или засуха — в этом году может негативно повлиять на качество зерна, однако серьезных опасений у отраслевых аналитиков пока нет. Однако уже в следующем году на качество может начать влиять фактор снижения технологичности производства, если аграрии уменьшат инвестиции из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Это может стать результатом госрегулирования рынка



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ФАО: мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за год



По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс продовольственных цен в июне снизился. Его среднее значение, которое отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило 124,6 пункта, что на 2,5% меньше, чем в мае, но почти на 34% выше показателя 2020 года. ФАО отмечает, что это первое снижение мировых цен на продовольственные товары за последние 12 месяцев. Организация объясняет уменьшение тем, что падение цен на растительные масла, зерновые и молочную продукцию «с лихвой перекрыло» повышение цен на мясо и сахар.



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Себестоимость может вырасти из-за жары

Аномальная жара и засуха, которые пришли в некоторые регионы России, создали проблемы с заготовкой корма для скота, эту проблему обсудили на заседании оперативного штаба в Минсельхозе. По данным министерства на 5 июля, в регионах было заготовлено 4,64 млн т кормов — на 15% меньше прошлогоднего показателя. Объем переходящих остатков составляет 5,4 млн т, что не превышает 17% от годового потребления. В общей сложности животноводам необходимо свыше 31 млн т кормов — обеспеченность ими сейчас составляет 15%.



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Предложение недели







Глава «Мираторга» считает нужным в три-четыре раза сократить квоты на ввоз рабочих мигрантов в Россию. По его мнению, это позволит повысить автоматизацию производства и зарплаты среди квалифицированных специалистов, а значит — способствовать привлечению людей, в частности, в рабочие специальности. Сейчас россияне конкурируют с иностранными рабочими, труд которых оценивается ниже, отметил Линник.



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Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, что является рекордным показателем с августа 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%, сообщил Росстат. Особенно сильно в июне по сравнению с маем подорожала свекла — на 58,4%, морковь стала дороже на 37%, картофель — на 20,3%. Огурцы подешевели на 21,8%, томаты — на 16,2%, бананы — на 4,5%. Рост цен на капусту составил 14,3%, виноград подорожал на 2,8%, майонез — на 2,7%, рыба — на 2,4%, гречневая крупа — на 1,7%, сахар — на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,5%, яйца подешевели на 12,2%.



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«Северная Нива Башкирия» (входит в «ЭкоНива-АПК Холдинг») построит в Белебеевском районе Башкирии животноводческий комплекс на 3,5 тыс. голов КРС. Объем инвестиций в проект составит более 3,9 млрд руб. Завершить строительство планируется к 2023 году. Также компания намерена построить молокоперерабатывающий завод. «ЭкоНива» уже присутствует в Башкирии, у нее там есть действующие комплексы. Поэтому новый проект является продолжением инвестиционной программы в этом регионе.



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Российское вино может подорожать на 20% в течение двух лет

В 2021—2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15-20%. Причиной этого послужат удорожание винограда, снижение его валового сбора из-за засухи, нехватка российских саженцев и увеличение стоимости импортного посадочного материала, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). В их исследовании также говорится, что за минувший год вино подорожало в среднем на 6%, а в первом квартале 2021 года — уже на 4,3%.



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