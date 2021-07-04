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Russian Crop Production — 2021/22

Самое интересное

Самое интересное за июнь

В июне стартовала уборочная кампания, начали действовать экспортные пошлины на зерно и обязательная маркировка сыра и мороженого, а Госдума приняла закон о «зеленой» сельхозпродукции

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Flickr.com
Flickr.com

Правительство разрабатывает систему защиты от роста мировых цен

Государство работает над созданием системы защиты от роста мировых цен на ряд продуктов питания, черные и цветные металлы и удобрения, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Если стоимость товаров в мире будет преодолевать «красную линию», в силу вступят механизмы реагирования. Под систему защиты, в частности, должны попасть сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба, выяснило издание. Количество групп товаров, по которым будет делаться такой анализ, пока обсуждается.

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Производители молочной продукции рассказали о первом месяце обязательной маркировки

С 1 июня в России действует обязательная маркировка сыров и мороженого. За этот месяц к системе «Честный знак» подключились почти 19 тыс. производителей молочной продукции, которые получили 2,59 млрд кодов, сообщает оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий. С 1 сентября в России начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для товаров со сроком менее 40 дней.

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Виктория Абрамченко выступила за плавающие пошлины на экспорт минудобрений

Вице-премьер Виктория Абрамченко считает необходимым ввести плавающие экспортные пошлины на минеральные удобрения для стабилизации цен. «По минеральным удобрениям отказались от идеи [ценовых] соглашений. Но меры экономического регулирования, таможенно-тарифного регулирования, например, плавающие пошлины в отношении минеральных удобрений, с моей точки зрения, должны применяться», — сказала Абрамченко. Федеральные ведомства прорабатывают этот вопрос, добавила она. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев тоже видит необходимость в регулировании отношений производителей минеральных удобрений и аграриев, поскольку стоимость удобрений «не очень приемлема».

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Вступил в силу закон о пчеловодстве

С 29 июля в России вступил в силу закон о пчеловодстве, который устанавливает правила разведения, защиты и сохранения пчел, а также меры поддержки хозяйств отрасли. Российский союз пчеловодов отметил, что документ является важным для отрасли, однако без быстрого принятия ряда подзаконных актов его эффективная реализация может быть затруднена. В частности, речь о регламенте оповещения пчеловодов об обработках полей пестицидами, контроле фальсификата и использования лекарственных препаратов, правилах предоставления финансовой поддержки и статусе пчеловода.

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В России начала действовать плавающая пошлина на зерно

Введение плавающей экспортной пошлины на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, которая начала действовать со 2 июня, позволит предотвратить влияние мировых цен на внутренний рынок, считает Минэкономразвития. Основная цель зернового демпфера — предотвратить перенос колебаний внешних цен на продукты питания, а также внутренний рынок. За месяц ставка пошлины на пшеницу увеличилась с $28,1/т до $41,3/т.

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Минсельхоз и РЖД прорабатывают запуск чартерных перевозок для сезонных рабочих

Для ввоза сезонных рабочих в Россию могут запустить чартерные поезда. Такую возможность обсуждали на совещании в Минсельхозе. Итоговое решение остается за оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения COVID-19, но РЖД готовы обеспечить перевозки иностранных граждан, если будет принято такое решение. Стоимость проезда в чартерном поезде оценивается в 12 тыс. руб. на человека, в то время как средняя стоимость билета на самолет для одного рабочего составляет около 80 тыс. руб. Для производителей овощей открытого грунта и садоводов запуск таких поездов пока еще актуален, а вот производителям ягод в этом году эта мера уже не успеет помочь.

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Правительство вновь прорабатывает введение акциза на напитки с сахаром

Правительство поручило Минсельхозу и Минфину рассмотреть вопрос введения акцизов на сахарсодержащие напитки. По итогам совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко ведомствам поручили предложить критерии «отнесения сахарсодержащих напитков к подакцизным». Агроведомство не одобряет идею, так как это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков, сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка продукции. Минфин обсуждает с другими ведомствами вопрос целесообразности введения акцизов. Союз производителей соков, воды и напитков категорически не поддерживает подобные регуляторные инициативы.

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Минсельхоз сохранит «капексы» для молочной отрасли

Минсельхоз сохранит для молочной отрасли господдержку в виде компенсации части понесенных капитальных затрат (CAPEX) при строительстве или модернизации молочных ферм. CAPEX для бизнеса — мощный стимул, ведомство признает, что это востребованная мера поддержки, которая позволяет наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком, поэтому было принято решение ее сохранить. Уровень самообеспеченности молоком в прошлом году составил 84,1%, тогда как Доктрина продовольственной безопасности предполагает минимум 90%.

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В России стартовала уборочная кампания

Дагестан первым в стране начал уборку зерновых. Аграриям региона предстоит обмолотить более 93 тыс. га озимых зерновых. К работам будет привлечено около 450 зерноуборочных комбайнов. В прошлом году уборка зерновых примерно в этих же числах стартовала в Крыму. Из-за более позднего сева массовая уборка зерновых началась в начале июля, при этом отраслевые аналитики не ожидают каких-либо проблем или недобора урожая из-за задержки уборочной кампании и продолжают повышать прогнозы урожая.

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Госдума приняла закон о «зеленой» сельхозпродукции

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о «зеленой» продукции, регулирующий производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Минсельхоз будет вести единый государственный реестр производителей экологической продукции, в который будут включаться производители, подтвердившие улучшенные характеристики своего товара. Перечень документов по стандартизации «зеленой» продукции будет утвержден правительством. Закон должен вступить в силу 1 марта 2022 года.

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Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

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