Самое интересное за неделю с 21 по 27 июня

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Аномальная жара может отразиться на урожае зерновых

Аномальная жара, теоретически, грозит снижением урожая в России. Основную угрозу она представляет для зерновых, которые на большей части страны сейчас находятся в стадии цветения и налива. На гречиху, подсолнечник, сахарную свеклу пока большого воздействия нет. Самая тяжелая ситуация сейчас на Урале, где засушливая жара длится с конца апреля и уже привела к довольно большим потерям. Также снижение урожая из-за засухи ожидается в Поволжье, меньше — на юге (в Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях) и в центре страны. Однако о повторении ситуации 2010 года речи не идет.



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Минсельхоз сохранит «капексы» для молочной отрасли



Минсельхоз сохранит для молочной отрасли господдержку в виде компенсации части понесенных капитальных затрат (CAPEX) при строительстве или модернизации молочных ферм. CAPEX для бизнеса — мощный стимул, ведомство признает, что это востребованная мера поддержки, которая позволяет наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком, поэтому было принято решение ее сохранить. Уровень самообеспеченности молоком в прошлом году составил 84,1%, тогда как Доктрина продовольственной безопасности предполагает минимум 90%.



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Цитата недели





Виктория Абрамченко считает необходимым ввести плавающие экспортные пошлины на минеральные удобрения для стабилизации цен, поскольку от идеи ценовых соглашений власти отказались. Сейчас федеральные ведомства прорабатывают этот вопрос. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев тоже видит необходимость в регулировании отношений производителей минеральных удобрений и аграриев, поскольку стоимость удобрений «не очень приемлема».



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Экспортная пошлина на пшеницу снова увеличилась

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 30 июня по 6 июля составит $41,3/т, на ячмень — $39,6/т, на кукурузу — $50,5/т, сообщил Минсельхоз. Новые ставки рассчитаны, исходя из индикативных цен на пшеницу — $259,1/т, на ячмень — $241,7/т, на кукурузу — $257,2/т. Действующая ставка по пшенице с 23 по 29 июня составляет $38,1/т, по ячменю — $39,6/т, по кукурузе — $50,2/т.



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Правительство вновь прорабатывает введение акциза на напитки с сахаром

Правительство поручило Минсельхозу и Минфину рассмотреть вопрос введения акцизов на сахарсодержащие напитки. По итогам совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко ведомствам поручили предложить критерии «отнесения сахарсодержащих напитков к подакцизным». Агроведомство не одобряет идею, так как это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков, сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка продукции. Минфин обсуждает с другими ведомствами вопрос целесообразности введения акцизов. Союз производителей соков, воды и напитков категорически не поддерживает подобные регуляторные инициативы.



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Предложение недели





Плодоовощной союз предложил расширить субсидирование перевозок овощей в регионы Дальневосточного федерального округа добавив к железнодорожным автомобильные. Речь идет о перевозке всех видов овощей. Сейчас производители овощей закрытого грунта не используют железнодорожные перевозки из-за очереди на рефрижераторные контейнеры, длительных сроков доставки, а также необходимости многократной перевалки, что приводит к порче продукции.



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Компания участницы списка Forbes развивает пчеловодство

Входящая в топ-10 производителей товарных яблок в России компания «Агроном-Сад» (70% акций принадлежит предпринимателю Ольге Белявцевой, занимающей 184 место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России-2021) активно развивает пчеловодство. Сейчас на ее пасеке содержится более 4 тыс. пчелосемей — это в два раза больше, чем было в 2020-м, и в 10 раз превосходит показатель 2018 года. Пчелы собирают нектар и опыляют растения на территории плодового сада в Липецкой области, ульи размещены здесь же. Оценочно, наличие собственной пасеки позволяет увеличить урожайность на 30-40%.



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Концерн «Покровский» продолжает реализацию масштабного проекта по выращиванию фундука в Краснодарском крае. В течение двух лет общая площадь ореховой рощи будет расширена с 260 га до 550 га, инвестиции составят более 500 млн руб. Еще 250 млн руб. группа компаний вложит в организацию капельного орошения сада фундука. Инвестиции будут направлены на строительство водозаборного сооружения, прокладку магистрального трубопровода и установку капельного полива на площади 543 га. В перспективе ореховая роща будет расширена до 1 тыс. га, до 2024 года компания направит на реализацию проекта 1 млрд руб.



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Цифра недели

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«Румелко» построит в Алтайском крае ферму за 5 млрд рублей

Компания «Румелко» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина планирует до конца 2022 года построить в Заринском районе Алтайского края молочную ферму производственной мощностью 30 тыс. т сырого молока в год. Соглашение об этом на «Дне сибирского поля» подписали правительство региона, администрация Заринского района и входящее в «Румелко» ООО «Блиновское». Инвестиции в проект составят 5 млрд руб. Инвесторы планируют создать животноводческий комплекс почти на 3 тыс. коров. Производимое молоко будет отгружаться на местные перерабатывающие предприятия.



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