Самое интересное за неделю с 12 по 18 июля

М. Стулов

Гидрометцентр: урожай зерновых в 2021 году может составить 126 млн тонн



В этом году урожай зерновых в России будет меньше показателей 2020-го, заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. По прогнозам метеоролога, валовой сбор составит 124-126 млн т, в том числе урожай озимой пшеницы ожидается на уровне 55-57 млн т, яровой — 22-24 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» уменьшил свой прогноз урожая пшеницы на 2,3 млн т до 82,3 млн т из-за низкой урожайности в начале уборочной кампании. Прогноз урожая зерна в целом снижен со 131 млн т до 128,9 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» снизил прогноз урожая пшеницы на 0,8 млн т до 83 млн т, зерна в целом — до 130,3 млн т.



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Условия льготного кредитования АПК могут измениться



Из-за большого объема обязательств Минсельхоз предлагает с 1 сентября снизить размер субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам в сфере АПК с 90-100% до 80% ключевой ставки ЦБ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru . Ставка по действующим кредитам, оформленным до 31 августа 2021 года, не изменится. Это вынужденная мера, так как в этом году бюджетное финансирование урезано с 90,88 млрд руб. до 80,22 млрд руб., при этом объем обязательств вырос.



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Цитата недели







Осенью могут подорожать «абсолютно все продукты», опасается Союз потребителей. Снижение стоимости на сезонные продукты питания возможно осенью, но оно будем кратковременным, при этом такие товары как крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб могут вырасти в цене, считает глава союза. Отраслевые аналитики считают иначе и не видят рисков серьезного удорожания.



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Минсельхоз предлагает создать неснижаемый интервенционный фонд зерна и сахара объемом 3 млн т и 250 тыс. т соответственно. Закупки продукции могут пройти в 2022—2023 годах, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. Там также уточняется, что зерно будет продаваться мукомольным и хлебопекарным предприятиям, сахар — в ритейл в случае роста цен на 10% и более по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет плюс инфляция.



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На Чукотке построят два круглогодичных тепличных комплекса

Два круглогодичных тепличных комплекса по 0,6 га каждый построят в Анадыре и Певеке Чукотского автономного округа. Уже разработана проектная документация, прорабатываются основные технико-экономические параметры, идет процесс выбора земельных участков с учетом подключения к инфраструктуре. Ввод новых комплексов позволит производить в регионе 800 т овощной продукции в год. Также в работе на 2021-2023 годы ввод пяти новых объектов по производству овощей защищенного грунта площадью около 1 га и мощностью 172 т в год. Общая потребность Чукотского округа в овощах оценивается в 6,3 тыс. т в год. Обеспеченность ими составляет 90,2%, из них большую часть — 87,3% — завозят из других регионов.



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Прогноз недели







Стоимость свинины и мяса птицы может снизиться за счет восстановления темпов производства. Благодаря восстановлению объемов предложения цены на эти виды мяса стабилизируются, а в перспективе — уменьшатся. Однако важное условие — сохранение благополучной эпизоотической ситуации.



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Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай подсолнечника в России



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) прогнозирует производство подсолнечника в России в этом году на уровне рекордных 16,5 млн т, что на 24% больше, чем в 2020-м. Урожайность оценивается в 1,74 т/га — плюс 9% к прошлому году. Площадь посевов агрокультуры оценивается в рекордные 9,5 млн га, что на 14% больше результатов 2020 года.



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Нижегородский масло-жировой комбинат (НМЖК) в конце 2021 года в городе Бузулук Оренбургской области планирует начать строительство крупнейшего в макрорегионе интегрированного комплекса по глубокой переработке масличных. Предприятие также будет выпускать майонезы, майонезные соусы и растительное масло. Инвестиции составят более 23,4 млрд руб. Запуск первой очереди производственного комплекса запланирован на 2023 год, второй — на конец 2025-го. Ежегодно комплекс будет перерабатывать до 1 млн т сырья — подсолнечника и других масличных, производить до 450 тыс. т растительного масла, 390 тыс. т высокопротеинового шрота и около 200 млн упаковок майонезов и соусов.



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Цифра недели







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На село добавили денег

Правительство выделило дополнительно 6 млрд руб. на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», таким образом в целом на ее реализацию в этом году будет направлено 40,5 млрд руб. Из дополнительной суммы 2 млрд руб. пойдет на поддержку сельской ипотеки, что позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тыс. семей. Еще 2,8 млрд руб. направят на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой по проекту «Современный облик сельских территорий». Также более 1 млрд руб. планируется вложить в создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 регионах. Представители агробизнеса рассказали «Агроинвестору», как работает программа и какой вклад они сами вносят в развитие села.



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