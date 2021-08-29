Самое интересное в августе

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Минсельхоз установил уровень пошлины на экспорт подсолнечного масла



Пошлина на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября составит $169,9 за тонну, сообщил Минсельхоз. Она рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8/т. Демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт подсолнечника позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на масло на внутреннем рынке, считает агроведомство. Отраслевые аналитики полагают, что пошлина не повлияет на объемы вывоза масла, поскольку пошлина уже заложена во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров.



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Ритейлеры пожаловались на рост стоимости перевозки сезонных овощей



Производители сельхозпродукции и розничные торговые сети сообщили о нехватке транспорта и росте логистических затрат на перевозку овощей с юга в центральную часть России. Этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Участники рынка заявили, что эти факторы могут нивелировать снижение цен на сезонные овощи. Представители ритейла отметили, что в течение последних двух месяцев транспортные компании повысили стоимости своих услуг на 10-30%. Позднее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу вместе с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на перевозку продовольствия.



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Росприроднадзор отказался понизить категорию опасности для пищевых предприятий



Росприроднадзор отказался переводить предприятия, производящие молоко и мясо из первой во вторую категорию по негативному воздействию на окружающую среду (НВОС). В связи с этим Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») и Национальный союз свиноводов (НСС) направили письмо руководителю департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марине Афониной. С января 2021 года вступили в силу смягченные критерии отнесения предприятий к категориям НВОС. Росприроднадзор уточнил, что сейчас новые правила распространяются только на объекты, созданные или реорганизованные после 1 января, а смягчение требований к ранее действующим предприятиям требует изменений законодательства.



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Пошлины на экспорт зерна могут лишить аграриев $3,5 млрд выручки



Введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. К такому выводу пришли эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка и компании «ПроЗерно». Согласно их исследованию, $2 млрд из этой суммы приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том числе $1,6 млрд — при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки поставок агрокультуры в этом сельхозгоду на уровне 38 млн т и средней цены $260/т (FOB Новороссийск). Аналитики считают, что механизм расчета пошлины нужно изменить: устанавливать ее на более длительный срок и повысить необлагаемый пошлиной ценовой уровень.



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ФАС хочет законодательно ограничить наценки ритейла



Федеральная антимонопольная служба может предложить ограничить наценку торговых сетей. Ведомство уже готовит соответствующий законопроект, пишет Forbes со ссылкой на свои источники. Один из них говорит, что законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Служба провела внеплановые выездные проверки торговых сетей для «недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. Аналитики считают, что административное вмешательство в регулирование уровня наценок может иметь непредсказуемые последствия.



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Прогноз производства сахара может быть понижен



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2021/22 в России будет произведено около 6 млн т сахара. Однако виды на урожай «не самые позитивные», поэтому, возможно, прогноз будет немного снижен, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Он также отметил, что на Юге очень низкий выход сахара и невысокая дигестия, что связано с погодными условиями, сложившимися в этом сезоне. «Погода преподносит сюрпризы каждый год, но в этом сезоне — особенно», — подчеркнул Иванов.



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Грузия ищет альтернативных России поставщиков пшеницы



Грузия из-за возросших цен на пшеницу, которую страна импортирует в основном из России, стала искать альтернативных поставщиков. После 15 сентября станет ясно, удастся ли в этом году диверсифицировать закупки и ввозить пшеницу из Казахстана, где начнется сбор урожая, или любой другой третьей страны. Альтернативным поставщиком пшеницы в Грузию также могут стать Румыния, Венгрия или Франция. Правда, российские экспортеры говорят, что альтернативы, по сути, нет.



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CP Foods покупает АПК «Дон» за 22 млрд рублей



Таиландская CP Foods сообщила, что заключила соглашение с владельцами АПК «Дон» - немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG о покупке компании за 22 млрд руб. Предполагается, что CP Foods приобретет ООО «Агро-Союз ТШ» и «Мясо-Союз Т», которые владеют АПК «Дон» и рядом ее структур в Белгородской и Воронежской областях. По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году CP Foods произвела 129,2 тыс. т свинины в живом весе и стала по этому показателю девятой в стране. АПК «Дон» выпустила 112,7 тыс. т и заняла 11-е место.



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Евгения Серова, НИУ ВШЭ: «Для цен критичным фактором является не их рост, а колебание»



Директор Института аграрных исследований Высшей школы экономики Евгения Серова в интервью «Агроинвестору» рассказала о том, как в перспективе могут измениться спрос и потребление продовольствия, почему Россия может не стать бенефициаром изменения климата, и чем плоха неоперативная статистика.



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«Русагро» планирует выйти на рынок растительного «мяса»



В 2022 году группа «Русагро» планирует представить собственное альтернативное мясо. Агрохолдинг изучает все интересные технологии замены животных белков растительными, кроме того, рассматривает проект по переработке насекомых для производства белка. По мнению Басова, тема альтернативных белков будет развиваться, но для российского рынка в ближайшие 10 лет они не будут достаточно значимы -растительные заменители не будут угрожать рынку традиционного мяса.



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