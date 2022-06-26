Самое интересное за неделю с 20 по 26 июня

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Расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечник могут поэтапно перевести в рубли

Профильные ведомства обсуждают модернизацию демпферного механизма при экспорте продукции АПК. Речь идет о дисконте к экспортной пошлине на зерно и подсолнечник и постепенном переводе пошлин на рубли для сохранения рентабельности и инвестиционной привлекательности российских сельхозпроизводителей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Речь идет о предоставлении определенного дисконта к вывозной пошлине с учетом рисков снижения рентабельности производства. В том числе обсуждается возможность поэтапного перехода к расчету пошлины в рублях.



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Экспортные цены на российское подсолнечное масло снизились

На прошлой неделе экспортные цены на российское подсолнечное масло снизились на $95-110 до $1,805-1,845 тыс./т (FOB, поставки в июне-июле) из-за низкого спроса ключевых импортеров. Ввиду высокой стоимости российского масла, в особенности с учетом дорогого фрахта в Черном море и сложностей с поиском судов, традиционные покупатели продолжали отдавать предпочтение продукции из других стран. Также неактивные закупки подсолнечного масла из России были обусловлены трудностями с платежами из-за санкций в отношении банков.



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Цитата недели

«Люди, которые работают на селе, кормят страну — а, как сейчас видно, и значительную часть мира — должны жить в комфортных, достойных условиях» Президент Владимир Путин Глава государства предложил направить доходы от экспортных пошлин с продажи сельскохозяйственной продукции на дополнительное финансирование программы комплексного развития сельских территорий. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, объем ежегодного дополнительного финансирования программы за счет средств, полученных от введения пошлин на некоторые сельхозтовары, составит 10 млрд руб., средства могут начать выделять уже с этого года.

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В Коми начали выпуск картона для упаковки пищевой продукции

«Монди Сыктывкарский ЛПК», один из крупнейших в России производителей бумаги и целлюлозно-бумажной продукции, начал выпуск картона-основы для упаковки пищевой продукции под брендом Komipak. Предприятие готово производить 3-4 тыс. т картона в месяц. Контракты на поставку необходимых для производства химикатов заключены с партнерами из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана.



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Цифра недели







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Аграрии столкнулись с дефицитом запчастей для импортной сельхозтехники

Российские компании столкнулись с дефицитом деталей для иностранной сельскохозяйственной техники, доля которой достигает 30-40%. Об этом со ссылкой на опрос участников рынка пишет «Коммерсантъ». Один из собеседников издания отметил, что найти запчасти стало крайне сложно. Простые детали еще остаются у поставщиков, но цены на них выросли. Западные санкции, введенные в ответ на действия российских войск на Украине, запрещают поставку только части деталей, но широкая трактовка формулировок ограничивает импорт даже вроде бы разрешенных комплектующих. При этом 60-70% запасных частей нельзя заменить какими-то альтернативами.



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Валовой сбор плодов и ягод к 2025 году увеличится до 2 млн тонн

Урожай плодов и ягод в России к 2025 году должен достигнуть 2 млн т за счет роста интенсивных садов. В прошлом году было собрано 1,4 млн т, в этом валовой сбор может увеличиться до 1,5 млн т. Об этом в ходе выставки «PRO Яблоко-2022» сказал замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Артем Коровин. Чиновник уточнил, что площадь закладки плодовых насаждений постепенно снижается, но объем производства растет.



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Оценка недели



«При базовом сценарии мы считаем, что дополнительное предложение будет компенсироваться дополнительным спросом» Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев По итогам 2022 года среднегодовые оптовые цены на свинину при неблагоприятном сценарии могут снизиться на 5-10%, оценивает Национальный союз свиноводов. Причиной снижения цен может стать рост производства и перенасыщение рынка. В первом полугодии, согласно оценке союза, прирост ожидается на уровне 6,4% (до 2,7 млн т в годовом выражении). По итогам года отрасль прибавит 200 тыс. т. При этом есть риск, что спрос на свинину может снизиться из-за падения доходов потребителей.



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Группа «Русагро» планирует вложить 4 млрд руб. в расширение мощностей Саратовского жиркомбината, Балаковского и Аткарского МЭЗов. На Саратовском жировом комбинате планируется увеличить производство фритюрных смесей, а также запустить новую линию по производству маргарина для слоеного теста, сообщается на сайте правительства региона. Мощность завода в Балакове будет увеличена с 1,8 тыс. т до 2,4 тыс. т готовой продукции в сутки. Для бесперебойного обеспечения предприятия сырьем строится новый зерносушильный комплекс мощностью 50 т подсолнечника в час. Мощность Аткарского МЭЗа увеличится с 1,54 тыс. т до 1,8 тыс. т готовой продукции в сутки.



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Группа «Рост» может купить тепличный комплекс сына Романа Абрамовича

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство ООО «ТТР Холдинг» (Санкт-Петербург), входящего в группу компаний «Рост», о приобретении 100% уставного капитала белгородского тепличного комплекса «Гринхаус». По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке выращивания овощей. «Гринхаус» — российский производитель премиальных томатов в защищенном грунте. У компании действует тепличный комплекс в Белгородской области площадью 24,5 га (из них теплицы — 20 га) и собственный сортировочно-упаковочный центр. 74,99% уставного капитала «Гринхауса» принадлежит компании «Сигма Кэпитал», владельцем которой является гендиректор этой компании Аркадий Абрамович — сын миллиардера Романа Абрамовича.



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