Самое интересное за неделю с 13 по 19 июня

М. Стулов

В России стартовала уборочная кампания

В России началась уборка зерновых и зернобобовых. Как сообщил Минсельхоз Крыма, первые 260 га ячменя обмолочены в Джанкойском и Ленинском районах, собрано более 1 тыс. т, средняя урожайность составила около 40 ц/га. Также к уборке озимых зерновых приступил Дагестан. В Хасавюртовском районе ячмень обмолочен с более чем 100 га, средняя урожайность составляет около 28 ц/га.



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Минсельхоз США в июньском отчете повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2022/23 на 1 млн т до 40 млн т без учета Крыма. Это на 7 млн т больше, чем может быть вывезено в текущем сельхозгоду, отмечают аналитики ведомства. Рост объясняется более высоким ожидаемым урожаем агрокультуры и «доминированием над другими черноморскими поставщиками». Как по итогам этого, так и нового сезона Россия будет занимать первое место в мире по экспорту пшеницы. Прогноз вывоза пшеницы у основного конкурента — стран ЕС — Минсельхоз США оставил без изменения на уровне 36 млн т в 2022/23 году. В сезоне-2021/22 они могут отгрузить 29,5 млн т.



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Цитата недели



«Всегда считалось, что экспорт — это такая наша самоценность, у нас поступает валютная выручка в страну. <...> Нужно переосмыслить и наконец-то думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок» Глава Банка России Эльвира Набиуллина По мнению главы Центробанка, сейчас Россия теряет от участия в международном разделении труда, потому что «экспорт у нас с дисконтом, импорт с премией». При этом вице-премьер Виктория Абрамченко отметила рост агроэкспорта и отметила потенциал увеличения его поставок. При этом она призвала ООН и ФАО создать международный «Красный крест» для рынка продовольствия.

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Маркировка сельхозживотных станет обязательной

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Изменения вносятся в закон «О ветеринарии» и предусматривают введение маркировки животных любым из способов. В документе отмечается, что маркировка необходима для предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется не ранее 1 марта 2024 года, поправки вступают в силу с 1 сентября 2023-го.



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Цифра недели





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Производители молочной продукции просят собирать данные о производстве и поставках картона



Крупные производители продуктов питания ищут варианты для стабилизации поставок упаковки. В частности, «Союзмолоко» предлагает регуляторам собрать данные о производстве картона по месяцам и распределять его между упаковщиками: таким образом последним было бы проще планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. Трудности возникли после принятия Евросоюзом пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля. Под ограничения попала и продукция Tetra Pak: в июне власти Швеции запретили производителю поставлять в Россию упаковочные материалы и компоненты, хотя компания просила сделать исключение из-за социальной значимости продукции.



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ПМЭФ: инвесторы в АПК по-прежнему активны

Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) регионы заключили немало соглашений с инвесторами, в том числе новые проекты планируется реализовать в АПК. Наиболее заметные из них — в обзоре «Агроинвестора».

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Опасение недели

«Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться» Глава Минэкономразвития Максим Решетников В России пятую неделю наблюдается дефляция, поэтому нужно проанализировать состояние экономики и принимать решения совместно с Банком России, причем как можно быстрее, считает глава Минэкономразвития. В мае Решетников говорил, что дефляция и «переукрепление рубля» создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к уменьшению производства и снижению цен. По данным Росстата, в России третий раз за год зафиксирована недельная дефляция: с 4 по 10 июня она составила 0,14%.

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Российские пекари попросили правительство увеличить господдержку

Российский союз пекарей (РСП) просит изменить правила субсидирования хлебопекарных предприятий. Программа субсидирования производства хлеба, утвержденная в конце марта, оторвана от реальности, поскольку отрасли необходима значительно большая помощь, отмечает союз. Авторы обращения считают, что субсидия в размере 2,5 руб. на 1 кг продукции не может снизить напряженность после введения нового пакета западных санкций, которые привели к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку и логистику. В РСП полагают, что размер субсидии следует увеличить как минимум в три раза — до 7,5 руб./кг.



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Компания НСЗК заключила контракт с китайской госкорпорацией на сумму более 2 трлн рублей

ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment в ходе Петербургского международного экономическом форума (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и расширении взаимной торговли. Стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму 1,9 трлн руб. с расчетами в национальных валютах. Кроме этого, стороны планируют организацию поставок с последующей локализацией производства в России технологического оборудования и сельхозтехники на 150 млрд руб., а также совместные инвестиции в размере 50 млрд руб., сообщает НСЗК.



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