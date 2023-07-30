Самое интересное за июль

Algoma Central Corporation

Россия выходит из «зерновой сделки»

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило о прекращении «зерновой сделки», что приведет к отзыву гарантий безопасности судоходства, закрытию морского гуманитарного коридора и расформированию совместного координационного центра в Стамбуле. В сообщении МИД говорится, что из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной. Речь идет в первую очередь о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечении логистики и страхования перевозок. «Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление “сделки”», — отметило министерство.



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Российские активы Danone

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» указом президента были переданы во временное управление Росимущества. Новым гендиректором «Данон Россия» стал бывший вице-премьер и министр сельского хозяйства Чечни Якуб (Ибрагим) Закриев, президентом «Балтики» стал Таймураз Боллоев, который уже руководил компанией в 1991—2004 годах.



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С 2024 года в рамках субсидии, которая объединит действующие сейчас стимулирующую и компенсирующую субсидии, будет выделено 12 приоритетных направлений для господдержки. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, пять направлений будут субсидироваться «по умолчанию»: это несвязанная поддержка, племенное животноводство, элитное семеноводство, страхование и поддержка малых форм хозяйствования. Из оставшихся семи направлений регионы должны будут выбрать для субсидирования три в зависимости от своих приоритетов.



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В России началась переработка сахарной свеклы урожая 2023 года

Каневской и Ленинградский сахарные заводы в Краснодарском крае 26 июля первыми в стране приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая, 27-го переработка стартовала на Выселковском, Кореновском и Тихорецком сахарных заводах сообщил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Это рекордно рано, подчеркнул он: годом ранее первым 30 июля начал работу Тихорецкий сахарный завод, Каневской в 2022-м был запущен 5 августа, Ленинградский — 8 августа.



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ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга»

ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга», об этом глава банка Андрей Костин сообщил «Интерфаксу» в кулуарах Финансового конгресса Банка России. «Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее (долю) реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная», — цитирует Костина агентство.



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Правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития органической сельскохозяйственной продукции в России до 2030 года, сообщается на сайте правительства. Основные цели стратегии — развитие внутреннего рынка органической продукции, увеличение экспорта и внедрение новых агротехнологий. Стратегия определяет пять целевых показателей, включая увеличение объема производства для внутреннего рынка к 2030 году до 114,5 млрд руб. (в 2021 году — 9,1 млрд руб.).



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Группа «Русагро», один из крупнейших в России вертикальных агрохолдингов, сообщила о закрытии сделки по приобретению 50% акций у российских акционеров и контроля над группой компаний НМЖК. Стоимость сделки не уточняется. Контроль над НМЖК позволит компании занять ключевые позиции в основных сегментах B2С рынка, в том числе, стать производителем майонезов и майонезных соусов №1 в России, существенно укрепить позиции в выпуске подсолнечного масла и сопутствующих продуктов из маслосемян, а также в ряде продуктовых категорий промышленных жиров.



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Иностранные производители семян снова обратились в правительство

В середине июля Международная семенная федерация (International Seed Federation, ISF, на долю входящих в ISF более 7,5 тыс. компаний приходится 96% международной торговли семенами) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой еще раз обсудить ситуацию с новыми требованиями по локализации производства для иностранных производителей. ISF опасается, что ее участники могут сократить свою деятельность в России или не смогут больше поставлять в страну новейшие технологии. В начале месяца с подобным письмом к Мишустину обратилась Европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds. Она также предупредила о рисках для дальнейшей работы компаний-членов объединения из-за новых требований к локализации производства в России.



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Маркировку «эко» запретят использовать производителям не органической продукции

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому обозначения «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», сокращения «эко» и «био», а также сходные по значению слова могут использоваться только на этикетках продуктов, который произведены согласно установленным законом требованиям к органической продукции. Соответственно, если у производителя нет необходимого сертификата, он не сможет использовать на упаковке своей продукции эти слова. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.



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Нехватка кадров все больше мешает развитию бизнеса в АПК

Рост себестоимости производства и нехватка квалифицированного персонала стали факторами, наиболее серьезно мешающими развитию бизнеса у производителей продуктов питания, показал опрос, проведенный INFOLine (результаты исследования есть у «Агроинвестора»). При этом аналитики агентства обращают внимание, что если в начале 2023 года проблему роста себестоимости ставили во главу угла 70-80% опрошенных компаний, то сейчас о ней сказали только 41% респондентов (при опросе можно было назвать несколько факторов). В то же время, если совсем недавно проблема нехватка квалифицированного персонала не входила в первую пятерку проблем, то сейчас стала вторым по значимости негативным фактором для отрасли: ее назвали 39% опрошенных.



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