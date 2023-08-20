Самое интересное за неделю с 14 по 20 августа

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В этом сезоне Минсельхоз не планирует закупать зерно в интервенционный фонд, сообщила первый заместитель главы ведомства Оксана Лут. «Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет», — отметила она. Предыдущие закупочными интервенции проводились с 1 августа по 30 декабря 2022 года. В государственный интервенционный фонд было закуплено около 3 млн т зерна более чем на 47 млрд руб.



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Урожай подсолнечника может оказаться рекордным

Несмотря на то, что посевы подсолнечника в этом году оказались меньше, чем в 2022-м, его урожай может превысить прошлогодний рекорд (16,36 млн т, согласно Росстату) и достигнуть 16,38 млн т, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». В прошлом году часть посевных площадей подсолнечника была потеряна из-за поздней уборки и проливных дождей, напоминают аналитики, тогда как в 2023-м погодные условия благоприятны для развития и формирования урожая. Согласно августовскому прогнозу Минсельхоза США, производство подсолнечника в России в этом году может составить 17,5 млн т.



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Прогноз недели

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24. Согласно обзору за август, он составит 48 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем прогнозировалось в июле. Прогноз производства остался без изменений — 85 млн т без учета Крыма, переходящие остатки — 11,4 млн т (минус 1 млн т). Рост отгрузок на внешние рынки аналитики объясняют большими переходящими запасами в сочетании с активным спросом со стороны Ближнего Востока и Северной Африки.

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Из-под действия единой пошлины могут вывести два вида минудобрений

Минфин предложил исключить два вида минеральных удобрений — водородфосфат диаммония и диводород фосфат аммония — из проекта постановления правительства о введении единой экспортной пошлины на удобрения, следует из обновленного проекта документа, размещенного на портале нормативных правовых актов. Источник ТАСС пояснил, что это связано с высокой себестоимостью производства этих видов удобрений. Ранее ведомство предложило установить с 1 сентября 2023 года до конца 2024-го единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8%.



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Земельный банк крупнейших компаний агросектора продолжил расти

Общий земельный банк топ-5 крупнейших владельцев сельхозземель в России составил 4,4 млн га против примерно 4,1 млн га в прошлом году, следует из рейтинга, составленного консалтинговой компанией BEFL (здесь и далее — данные на май каждого года). В очередной список лидеров вошло 73 игрока с земельными банками от 100 тыс. га, которые в сумме контролируют около 17,4 млн га сельхозземель. В прошлогоднем рейтинге была 71 компания, их общий земельный банк составлял 16,7 млн га. За год площадь сельхозземель под контролем участников списка увеличилась на 619 тыс. га.



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Цифра недели

Центробанк повысил ключевую ставку до 12% Совет директоров Банка России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Это решение принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», пояснил регулятор. «Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — говорится в релизе ЦБ. На плановом заседании в июле ставка была повышена с 7,5% до 8,5%, до этого она не менялась с сентября 2022 года.

В этом сезоне Россия может поставить на экспорт не менее 400 тыс. т сахара, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка, в 2022/23 объем вывоза, по его оценке, составил 327 тыс. т. Для сравнения, в рекордном сезоне 2019/20 года объем отгрузок достиг 1,5 млн т. С сезона-2016/17 в России начались времена перепроизводства сахара, при этом оптовые цены на сахар часто были ниже мирового паритета. Несмотря на это экспорт сахара по железной дороге незначителен и с февраля 2022 года не превышает 34 тыс. т в месяц. Экспорт другими видами транспорта также небольшой.



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Инфляция в России продолжила ускоряться

Инфляция в России за период с 8 по 14 августа 2023 года составила 0,1%, что выше показателя неделей ранее (0,01%), говорится в материалах Росстата. Потребительские цены в стране выросли на 0,11% с начала августа и на 3,52% с начала года. Годовая инфляция на 14 августа составила 4,64%. В продовольственном секторе за отчетный период наблюдалось повышение цен на свинину, мясо кур, подсолнечное масло, сосиски, сардельки, сахар, гречневую крупу, яйца, рис, вермишель, вареные колбасы, мороженую рыбу, черный чай и другие продукты. Одновременно снизились цены на плодоовощную продукцию.



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Сделка недели

ГАП «Ресурс» выкупила у Россельхозбанка долги «Фермы роста» «Ростовская зерновая компания “Ресурс”» («дочка» ГАП «Ресурс») выкупила у Россельхозбанка долги Агроинновационного содружества «Ферма роста» (АИСФеР), их сумма составила 2,4 млрд руб. АИСФеР выпускает молоко под брендом «Правильное молоко», а также сливки, творог и сливочное масло. У компании есть ферма на 2 тыс. коров, 7 тыс. га земель и завод по производству молочной продукции мощностью 30 тыс. т в год. В 2020 году Россельхозбанк обратился в Коптевский районный суд Москвы с иском к компании, в котором потребовал вернуть долг в размере 2,4 млрд руб. и обратить взыскание на ее имущество. В июле 2022-го в отношении АИСФеР началась процедура наблюдения.

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