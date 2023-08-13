Самое интересное за неделю с 7 по 13 августа

М. Стулов

Владимир Путин подписал указ о переводе экспорта продукции АПК на расчеты в нацвалютах

Президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции. Согласно документу, при заключении контрактов на организованных торгах с иностранными покупателями, резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности, допускается использование специальных рублевых и валютных счетов типа «З». Перечень такой продукции будет утверждаться правительством в течение 30 дней. Механизм расчетов и открытия счетов вступит в силу с 1 ноября 2023 года.



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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал о возможном росте цен на зерно в ближайшей перспективе из-за нестабильности на рынке. Цены на зерно сейчас нестабильны и подвержены влиянию обстановки в Черном море из-за случаев атак на гражданские суда, отметил он. Также министр прогнозирует, что рост продовольственной инфляции будет происходить в основном на европейском континенте, в то время как в России она сейчас незначительна.



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Просьба недели

Концерн «Покровский» просит судебных приставов снять ограничительные меры Предприятия ГК «Концерн "Покровский"» столкнулись с проблемами из-за ограничительных мер, введенных в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении них Федеральной службой судебных приставов. Согласно постановлению, руководителям предприятий агрохолдинга запрещается в том числе принимать любые решения, ухудшающие положение работников, а также полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы. Однако постановления об аресте счетов концерна запрещают любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. Эти меры уже парализовали работу нескольких предприятий группы и могут привести к прекращению деятельности остальных. Руководство концерна считает, что такие ограничительные меры противоречат решению суда, согласно которому деятельность предприятий не должна прекращаться.

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В России выработаны первые 100 тысяч тонн сахара из свеклы нового урожая

В Краснодарском крае к 10 августа выработаны первые 100 тыс. т сахара из свеклы нового урожая, также с 7 августа начался выпуск сахара на заводе в Ставропольском крае, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктура аграрного рынка Евгений Иванов. По данным на утро 9 августа, на сахарных заводах Краснодарского края было заготовлено 932,6 тыс. т сахарной свеклы с учетом подвоза из Ставропольского края и Ростовской области. Это более чем вдвое выше показателя прошлого года, когда на эту дату было заготовлено 414,7 тыс. т сахарной свеклы.



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Цены на индейку будут повышаться

Группа «Черкизово» с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и СТМ сетей в среднем на 6,5%. Компания объясняет это уходом из России ряда производителей запчастей и оборудования, что привело к удорожанию переработки вдвое. Также на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% — транспортных услуг, на 20% — упаковочных материалов. Кроме того, в первом квартале 2023 года на 19% увеличились расходы на персонал из-за растущей конкуренции за работников в различных отраслях экономики. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов говорит, что многие производители этого вида мяса рассматривают вопрос изменения своей ценовой политики с учетом того, что оптовая цена сейчас выше цен, по которым компании работают с торговыми сетями.



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Цифра недели

Росстат: посевная площадь оказалась меньше прошлогодней и составила 81,2 млн гектаров Посевная площадь под урожай 2023 года составила 81,2 млн га против почти 82 млн га в прошлом году, следует из данных весеннего учета Росстата (без учета новых регионов). При этом посевы зерновых и зернобобовых по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 0,5 млн га и превысили 48 млн га. Минсельхоз ранее оценивал, что посевная площадь в этом году составит 82,1 млн га, включая 47,7 млн га зерновых и зернобобовых.

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Пчелы по вызову: контрактное опыление посевов набирает обороты

В России все больше распространяется контрактное опыление посевов агрокультур и садов. Хотя пока такой формат взаимодействия между пчеловодами и аграриями развит не во всех регионах, его популярность будет расти, уверены представители отрасли. Секретарь общероссийской общественной организации «Промышленные пчеловоды России» Алексей Кондряков отмечает, что в последние годы хозяйства, которые занимаются плодово-ягодными, масличными, гречихой, другими энтомофильными культурами стали все чаще приглашать пчеловодов на опыление, заключая с ними договор и оплачивая данную услугу.



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Экспортерам молочной продукции компенсируют 100% затрат на ее транспортировку

С 1 января 2024 года размер компенсации затрат экспортерам молочной продукции на ее транспортировку увеличится с 25% до 100%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры являются приоритетными для транспортировки. Решение было принято из-за увеличения запасов молочной продукции длительного хранения на перерабатывающих предприятиях, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока-сырья. Увеличение компенсация на транспортировку позволит избежать негативных последствий на внутреннем рынке, считает Минсельхоз.



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Предложение недели

Генпрокуратура предложила изменить ГОСТы на продукты питания Генпрокуратура предложила изменить ГОСТы на пищевые продукты, чтобы исключить возможность уменьшения объемов товара в упаковке без изменения цены. Для этого предлагается установить единые требования к упаковке. Минпромторг также работает над унификацией стандартов упаковки, предлагая округлять размеры тары до целых значений. Впервые в России массово уменьшение объема продукта без изменения упаковки производители начали применять еще во время кризиса 2008-2009 годов, новые волны возникают после очередных финансово-экономических потрясений. Формально в России производители, применяющие шринкфляцию, не нарушают никаких правил, поскольку нет жестких требований к весу и объему товаров.

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