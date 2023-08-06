Самое интересное за неделю с 31 июля по 6 августа

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Цены на подсолнечное масло активно растут

По данным портала Оilwоrld.ru, нерафинированное подсолнечное масло на прошлой неделе подорожало в закупке на 10-12 тыс. руб./т (в зависимости от региона, Европейская часть страны) до 78,5-82,5 тыс. руб./т. Цены продажи выросли на 10-13 тыс. руб./т и составляют 78,5-83,5 тыс. руб./т. При этом подсолнечник подорожал только на 0,5-1 тыс. руб./т до 28 тыс. руб./т в среднем в закупке и 29 тыс. руб./т в продаже. Экспортная цена предложения в августе (FOB) составляет $950/т (плюс $30), спроса — $920/т (плюс $30).



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Производители риса могут предложить Минсельхозу отменить ограничение на его экспорт

Южный рисовый союз может предложить Минсельхозу отменить ограничения на экспорт риса из России, так как его урожай в этом году может составить 1,05-1,08 млн т при посевных площадях в 190 тыс. га. Риса-сырца вполне достаточно для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, так что нет оснований для беспокойства из-за того, что Индия ограничила экспорт риса.



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Готовность недели

Россия готова делиться агротехнологиями с Африкой Российские специалисты потенциально готовы работать в сфере агротехнологий в Африке и считают, что отечественные разработки применимы в регионе, показал опрос, проведенный Россельхозбанком. Так, 82% опрошенных в сообществе AgroCode Hub, объединяющем специалистов в современных технологиях в сельском хозяйстве, рассматривают для себя возможность выполнения проектов в сфере агротехнологий, а среди африканских стран, где был бы востребован их опыт, называют ЮАР, Мали, Алжир, Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Нигерию, Кению, Уганду и Гану.

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Продажи мяса утки за три года выросли втрое

Объем российского рынка мяса утка за три года вырос более чем в три раза, подсчитала аналитическая компания BusinesStat. Если в 2020 году в стране было продано 13,7 тыс. т этого вида мяса, то в 2021-м уже 24,5 тыс. т, а в 2022-м — 35,5 тыс. т. Аналитики BusinesStat объясняют столь заметный рост рынка тем, что сегмент мяса курицы близок к насыщению, и потребители все больше интересуются нетрадиционными видами мяса птицы. Кроме того, в 2019 году продажи мяса утки в России просели более чем на 40% и составили 11,5 тыс. т, поэтому текущий рост частично носит восстановительный характер.



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«Траст» продал калужский тепличный комплекс «РоузХилл»

Компания «Атерра» приобрела у банка непрофильных активов «Траст» права требования на 6 млрд руб. к крупному оператору цветочного комплекса «РоузХилл», также она купила права на 594 млн руб. к физлицам и опцион на 50% акций компании. В мае 2023 года права требования выставлялись на аукцион с минимальной ценой 945 млн руб., но заявок не поступило. «РоузХилл» выращивает розы в тепличном комплексе площадью 14,1 га в Калужской области.



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Цифра недели

За полгода сельхозпроизводство выросло на 2,9% Производство продукции сельского хозяйства в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросло на 2,9% в сопоставимых ценах, следует из данных Росстата. В январе-июне прошлого года сельхозпроизводство увеличилось на 7,3% по сравнению с тем же периодом 2021-го. Минсельхоз в Нацдокладе о результатах реализации в 2022 году госпрограммы развития сельского хозяйства прогнозирует, что по итогам 2023 года индекс производства продукции сельского хозяйства будет на уровне 96,6%, что в том числе связано с высокой базой 2022-го.

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Топ-20 компаний увеличили производство сыра на 8,3%

«Юговский комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) по итогам прошлого года выпустил 39 тыс. т сыра — на 0,1 тыс. т больше, чем в 2021-м, что позволило ему сохранить первое место в рейтинге крупнейших производителей сыра и сырных продуктов, составленном «Союзмолоко», агентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting. Вторую строчку, как и годом ранее, заняла ГК «Фудлэнд», которая увеличила производство на 2,2 тыс. т до 30,3 тыс. т. Третье место с показателем 23 тыс. т сохранила PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»). Общий объем производства топ-20 крупнейших сыроделов составил около 302 тыс. т (без учета фасовщиков) — на 23 тыс. т, или на 8,3% больше, чем по итогам 2021 года.



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В новом сезоне Россия может обновить рекорд по экспорту растительных масел

Аналитическое агентство OilWorld (Германия) прогнозирует, что в сезоне-2023/24 Россия может поставить на внешние рынки 6,38 млн т основных растительных масел, что станет новым рекордом. В том числе экспорт подсолнечного масла может достигнуть 4,37 млн т — на 250 тыс. т больше, чем ожидается по итогам текущего сезона (закончится 31 августа) и на 1,2 млн т выше результата 2021/22-го. Основными рынками сбыта будут Китай, Индия, Иран, Ирак, Турция, Египет и несколько африканских стран, считают аналитики. Потенциал вывоза рапсового масла из России OilWorld оценивает на уровне 1,32 млн т (1,3 млн т в сезоне-2022/23 и 0,9 млн т — в 2021/22). Экспорт соевого масла в новом сезоне ожидается на уровне 0,69 млн т против 0,67 млн т в текущем маркетинговом году и 0,53 млн т в 2021/22-м.



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Продукт недели

Спрос на свинину продолжает расти По данным Национального союза свиноводов (НСС), сейчас спрос на свинину находится на пике. «Каждый год в июле и августе наблюдается самый высокий уровень спроса на свинину в сезоне. Цены на оптовом рынке формируются полностью под влиянием соотношения спроса и предложения», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Союза Юрий Ковалев. В этом году, по его наблюдения, спрос на свинину даже выше, чем в аналогичный период прошлого. Главным фактором роста спроса стали цены на свинину, которые в последние годы были стабильными и даже снижались.

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