Самое интересное за ноябрь

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Минсельхоз предлагает изменить период мониторинга цены для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло на месяц даты расчета вместо предыдущего месяца, как это делается сейчас. В связи с неоперативным изменением ставки вывозной таможенной пошлины изменение конъюнктуры на внешних рынках привело к росту цен на подсолнечное масло и подсолнечник на российском рынке, отметило ведомство.



Сейчас порядок определения экспортных пошлин на масло и шрот подразумевает использования ценового индекса Московской биржи за предыдущий месяц. Однако на растущем с начала сезона рынке это привело к запаздыванию повышения экспортной пошлины на масло почти на два месяца, что снизило ее эффективность по сдерживанию роста цен на внутреннем рынке.



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Сбор тепличных овощей обновит рекорд

По данным консалтинговой компании «Технологии Роста», в прошлом году урожай тепличных овощей в России в товарном секторе, с учетом продукции, полученной от фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, составил 1,64 млн т. В этом году показатель будет выше — порядка 1,68-1,69 млн т, что станет новым рекордом, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее на заседании правительства говорила, что производство овощей закрытого грунта в организованном секторе в этом году составит около 1,6 млн т.



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Минпромторг предложил поэтапно индексировать утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, предусматривающего введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора на некоторые виды сельхозтехники. Первым этапом предлагается индексировать действующие коэффициенты сбора с 1 января 2025 года, исключение — сельскохозяйственные тракторы мощностью до 340 лошадиных сил. В период с 2026-го по 2030 год предполагается дальнейшая ежегодная индексация коэффициентов на 15% по всем указанным в проекте позициям.



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Урожай риса обновил рекорд, сбор гречихи и проса снизился

В этом году производители риса получили рекордный урожай, результаты валового сбора гречихи тоже неплохие, а вот производство проса существенно сократилось, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Эксперт уточняет, что пока можно говорить лишь об оценочных данных — окончательные итоги появятся традиционно в конце декабря.



«Главной российской крупяной — гречихи — в этом собранно меньше, чем в 2023-м, однако в прошлом году был довольно большой ее урожай — он стал вторым после рекорда 2017-го и составил 1,475 млн т», — напоминает Петриченко. В этом году он ожидает урожай гречихи примерно на уровне 1,16 млн т. Хотя это снижение относительно 2023-го на 21,5%, учитывая, что внутреннее потребление у нас менее миллиона тонн, урожай более чем достаточный, поэтому и цены на гречиху стабильные.



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Минсельхоз не будет пересматривать прогноз урожая зерна, об этом в интервью «Ведомостям» сказала глава ведомства Оксана Лут. «Несмотря на все сложности, результаты в этом году будут более чем достойные — урожай войдет в пятерку лучших в истории страны. Ранее [вице-премьер] Дмитрий Патрушев говорил, что будет собрано около 130 млн т зерна. Эта цифра до конца года пересматриваться уже не будет, — отметила она. — В целом в стране было посеяно зерновых с расчетом на урожай в 150 млн т, и если бы не климатические аномалии, то, безусловно, собрали бы больше, чем сейчас прогнозируем».



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Пошлины на импорт овощей и яблок могут обнулить

Российские власти предлагают Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставить нашей стране тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины с 1 января по 31 июля 2025 года на ввоз не более 300 тыс. т картофеля, 230 тыс. т яблок, 40 тыс. т капусты, 85 тыс. т моркови и 85 тыс. т лука. Соответствующий проект опубликован на сайте Евразийского экономического союза. Отмечается, что предложение направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию, также импорт нужен, чтобы избежать дефицита овощей и фруктов на внутреннем рынке.



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Экспорт продукции АПК можно увеличить до $70 млрд

Сохранение текущей продуктовой структуры экспорта продукции АПК и принципов регулирования отрасли создает риски для достижения поставленной цели увеличения к 2030 году поставок в 1,5 раза (до $55 млрд) относительно 2021-го. Однако последовательный фокус отрасли и регулятора на улучшении структуры экспортного портфеля продуктов, достижении оптимальной структурной себестоимости и рациональном подходе к обеспечению технологической безопасности позволит нарастить потенциал агроэкспорта, говорится в исследовании «Новая амбиция российского АПК: как увеличить годовой объем экспорта до $70 млрд», которое подготовила консалтинговая компания «Яков и Партнеры». При сохранении текущего продуктового портфеля, ограничении доступа к современным технологиям и сокращении мер по поддержке частных инвестиций экспорт уже к 2025-2026 годам выйдет на плато, считают авторы.



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Группа «Русагро» сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье». В состав последней входит 20 свинокомплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк (108 тыс. га, согласно сайту компании). Активы расположены в Белгородской области. «Консолидация “ГК Агро-Белогорье” позволит “Русагро” стать №2 производителем свинины в России, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях группы», — говорится в ее сообщении.



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«Агроплазма» создала первый отечественный гибрид восковидной кукурузы

Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма» создала первый отечественный гибрид восковидной кукурузы «Рустарк АП» и начала заниматься его семеноводством. Гибрид уже подан на регистрацию в Госреестр селекционных достижений. Сейчас в нем нет отечественных сортов и гибридов восковидной кукурузы, сельхозпроизводители используют иностранные семена. В этом году «Агроплазма» провела экологические сортоиспытания новых гибридов, сравнив результаты урожайности с иностранным стандартом восковидной кукурузы. «Рустарк АП» показал высокую конкурентоспособность по продуктивности и устойчивости к стрессовым условиям, и по урожайности превзошел иностранные стандарты более чем на 20%.



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Первое в стране предприятие по глубокой переработке амаранта запущено в Воронежской области

Компания «Русская олива» (входит в научно-производственный холдинг «АмарантАгро») запустила в Воронежской области первую линию завода по глубокой переработке амаранта. Первое в стране предприятие с такой специализацией создано в особой экономической зоне «Центр», сообщает правительство региона. Инвестиции в первую очередь завода составили свыше 1,5 млрд руб. Она будет перерабатывать 6 тыс. т амаранта в год. С вводом в апреле 2025 года следующей очереди завода годовой объем переработки удвоится.



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