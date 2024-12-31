Самое интересное за декабрь

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%



Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. «Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы, — говорится в сообщении регулятора. — По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос».



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Владимир Путин: предложение растет медленнее, чем спрос



Темп роста производства продуктов питания отстает от динамики их потребления, что приводит к росту цен. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе прямой линии и пресс-конференции. По словам ведущей мероприятия, самые популярные обращения к главе государства были связаны с подорожанием хлеба, рыбы, молока, яиц, масла. Годовая инфляция в России с 10 по 16 декабря ускорилась до 9,52% с 9,32% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За неделю с 10 по 16 декабря потребительская инфляция составила 0,35%, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен были на уровне 0,8%.



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Урожай зерна составил около 125 млн тонн



По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в чистом весе в этом году составил 124,96 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 144,9 млн т в 2023-м и 134 млн т в среднем за пять лет. Урожай снизился на 13,8% и 6,8% соответственно. Показатели могут быть уточнены при формировании окончательных итогов на основе сведений сельхозпроизводителей об уборке поздних сельскохозяйственных культур, отмечает Росстат. В том числе пшеницы получено 82,4 млн т, ее сбор оказался на 11,2% меньше, чем годом ранее (92,85 млн т) и на 4,9% ниже среднего показателя за последние пять лет (86,7 млн т). Официальный прогноз урожая зерна на этот год был на уровне 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы (с учетом новых регионов).



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Минфин предложил пересмотреть условия льготного кредитования



Минфин предложил выровнять условия субсидирования льготных кредитов, облигационных займов и лизинга для бизнеса, ограничив их процентной ставкой не более 5% годовых в 2025 и 2026 годах (то есть размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством 5%) и не более 3% — в 2027 и последующие годы. Сейчас субсидируются плавающие процентные ставки, что полностью транслирует процентный риск на федеральный бюджет, но нововведение позволит значимо сократить эти риски, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.



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Правительство установило экспортные пошлины на зернобобовые



С 1 января и на постоянной основе в России будет действовать экспортная пошлина на горох, нут и чечевицу. Она будет распространяться на поставки за пределы ЕАЭС и составит 5% от таможенной стоимости, следует из сообщения на сайте правительства. «Это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления», — говорится в документе. До конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины: в зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.



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Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора на сельхозтехнику



С 1 января 2025 года, согласно постановлению правительства, будет введена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники, сообщил Минпромторг. Ведомство отмечает, что при формировании изменений в коэффициенты утильсбора проанализировало предложения профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, отраслевого сообщества и экспертов. «Была сформирована сбалансированная позиция, которая позволит и удовлетворить потребности аграриев по ряду направлений, и сформировать благоприятные условия для развития отечественных машиностроителей», — говорится в сообщении.



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Квота на экспорт пшеницы составит 10,6 млн тонн



Правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Согласно постановлению, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн т, ячменя, ржи и кукурузы — 0 т. Квоту между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз. Решение принято с учетом прогнозного баланса производства и потребления зерновых культур на внутреннем рынке, говорится в сообщении кабмина.



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Объем агроэкспорта в физическом выражении вырос на 10%



В этом году цены на мировом продовольственном рынке были крайне волатильными и показывали разнонаправленное движение, что оказало серьезное влияние на экспортную выручку. В результате стоимостной объем поставок снизился примерно на 1%, рассказал в ходе ежегодной стратегической сессии «Российский агроэкспорт» руководитель федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов. «Но, думаю, что к концу года мы преодолеем это снижение и будем находиться примерно на уровне прошлого года», — добавил он, отметив, что в физическом выражении отгрузки увеличились на 10%. 90% экспорта приходится на дружественные страны.



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«Черкизово» купила птицекомплекс в Тюменской области



Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, объявила о покупке у группы «Руском» птицекомплекса в Тюменской области мощностью 60 тыс. т в живом весе в год. Покупателем стал входящий в группу АПК «Михайловский», сделка получила одобрение ФАС, ее стоимость не уточняется. При этом ФАС в ходе согласования сделки предписала «Черкизово» продавать часть продукции на бирже.



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Генпрокуратура хочет взыскать в доход государства компанию «Родные поля»



Арбитражный суд Ростовской области 27 января 2025 года на предварительном заседании рассмотрит иск Генеральной прокуратуры к Петру Ходыкину — владельцу компаний «Родные поля» (прежнее название — ТД «Риф») и «Современные фонды недвижимости» о взыскании в доход государства 100% долей «Родных полей», говорится в материалах дела. 100% долей ООО «Родные поля» принадлежат комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Логистик», которым также владеет Ходыкин, и находятся под управлением паевого инвестиционного фонда «Современные фонды недвижимости», говорится в материалах дела. Также Генпрокуратура подала заявление об обеспечении иска, который частично был удовлетворен.



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