Самое интересное за неделю с 17 по 23 февраля

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Квота на экспорт пшеницы может оказаться не выбрана

Исходя из нынешних темпов экспорта, квота на вывоз пшеницы, которая действует с 15 февраля и составляет 10,6 млн т, не будет выбрана. Такое мнение в ходе пресс-конференции озвучил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, с начала сезона к середине февраля Россия поставила на внешние рынки 39,8 млн т зерна, включая немногим более 32 млн т пшеницы. Прогноз Минсельхоза о вывозе по итогам сезона 57 млн т зерна Злочевский подверг сомнению. Даже при условии полной выборки квоты на пшеницу, двух региональных квот на кукурузу (337 тыс. т из Приморского края и 200 тыс. т из Амурской области), а также возможных поставок в страны ЕАЭС вне квоты, в сумме отгрузки могут составить не более 12 млн т, и 57 млн т «никак не набирается», оценил он.



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Площади под масличными обновят рекорд

В этом году площади под масличными обновят рекорд и составят 19,7 млн га. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа 2025». Это показатель без учета новых территорий, которые являются мощнейшими регионами по производству подсолнечника, уточнил он. В то же время, ситуация с семенами подсолнечника до конца не ясна, отметил глава ИКАР. «Переход на отечественные гибриды имеет место, но далек от завершения. Скорее всего, локальный его пик будет как раз в этом году», — добавил эксперт.



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Производство товарного молока в этом году останется на уровне 2024-го

Производство товарного молока в 2025 году может составить 26,3 млн т, что соответствует показателю прошлого года. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов на круглом столе комитета Госдумы по аграрным вопросам, пишет «Финмаркет». «Наш прогноз на текущий год консервативный: в этом году мы останемся на уровне прошлого года. Может быть, будет небольшой рост», — сказал он.



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Минпромторг отобрал три компании для участия в обновленной программе 1432

Минпромторг завершил отбор производителей узкоспециализированных видов сельскохозяйственной техники для участия в этом году в актуализированной программе №1432. Соглашения о предоставлении субсидий заключены с ТД «Агро Эко» (селекционные сеялки), «ТПК «Титан» (детасслеры) и компанией «Эколанмаш» (платформы для сбора урожая в садах). Ранее Минпромторг поддержал разработку и организацию серийного производства этой техники по линии субсидирования НИОКР, объем предоставленного финансирования составил почти 100 млн руб., говорится в сообщении ведомства.



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Экспортные цены на российскую пшеницу до конца текущего сезона, скорее всего, будут расти. Об этом сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе конференции «Где маржа — 2025». Однако, по его словам, если они и будут увеличиваться, то медленно или рывками. Впрочем, уточнил эксперт, рост цен станет возможным при благоприятных погодных условиях и отсутствии геополитических шоков. С марта-апреля все большее влияние на котировки будет оказывать погода в Северном полушарии, добавил он.



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Потребление и производство пестицидов могут значительно увеличиться

Потребление пестицидов в России может увеличиться до 360 тыс. т в году уже к 2030-му, а в долгосрочной перспективе — достигнуть 700 тыс. т в год при текущих размерах пашни на базе мировых бенчмарков с учетом региональных особенностей. Такой вывод сделали аналитики «Яков и Партнеры» в исследовании «Агрохимия жизни: возможности развития производства действующих веществ пестицидов в России» (есть у «Агроинвестора»). Сейчас отечественные сельхозпроизводители используют около 2,4 кг пестицидов в расчете на гектар, что минимум в пять раз меньше, чем в Китае.



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Производители хлеба хотят повысить отпускные цены

Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам о повышении отпускных цен с 1 марта на 10-12%, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к разным торговым сетям. Среди причин производители указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и др., рассказали собеседники издания.



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