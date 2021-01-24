Самое интересное за неделю с 18 по 24 января

М. Стулов

Стоимость российской пшеницы побила шестилетний рекорд

Стоимость фьючерса на российскую пшеницу превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приблизились к этому уровню. Как отметил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, в последний раз такие цены были в апреле 2014 года. На физическом рынке котировки тоже приближаются к рекордным значениям. По данным аналитического центра «СовЭкон», с декабря средние цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на $25 до $286 за тонну (FOB). При этом текущие цены на пшеницу достигли $290 за тонну, а предложения о продаже были на уровне $295 за тонну. Пшеница дорожает на фоне новостей об ограничениях на экспорт зерна.



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Виктория Абрамченко: рост сельхозпроизводства в 2020 году превысил 3%

Рост производства сельхозпродукции в 2020 году превысил 3%, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в прошлом году четыре отрасли показали «существенный рост в плане импортозамещения»: производство свинины, птицы, яблок, также рекорд «поставили зимние теплицы — 1,3 млн т урожая». «Поэтому в 2021 году мы прогнозируем хорошие показатели, — сказала она — Мы накормили и обеспечили себя основной группой продовольствия — это продукты животноводства, в том числе производство молока увеличили на 2,5%».



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Цитата недели





Минсельхоз рекомендовал регионам внимательно наблюдать за производителями, и в случае необходимости убеждать их сдерживать рост цен на макароны, яйца и картофель, чтобы не допустить необоснованного удорожания. Если рост цен продолжится, то ведомство будет вынуждено предложить подписать такое же соглашение о фиксации цен, как по маслу и сахару. Отраслевые аналитики обращают внимание, что такой принцип регулирования грозит потерей качества продукции, отсутствием заинтересованности производителей в ее выпуске и возможным дефицитом.



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Урожай зерновых в этом году может составить 131 млн тонн

Урожай зерновых в России в этом году может составить 131 млн т против 133 млн т в 2020-м, оценила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, состояние озимых сейчас оценивается как хорошее и удовлетворительное: озимые «уходили в зиму с показателем около 81% хорошего состояния». «Все необходимые подкормки были выполнены, и площадь сева составила больше 19 млн га. Так что никаких опасений на сегодняшний день нет», — подчеркнула вице-премьер. Правда, отраслевые аналитики менее оптимистичный в своих прогнозах.



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Темп роста цен на яйца замедлился

В первую декаду 2021 года цены на яйца, которые в декабре подорожали больше других продуктов питания, продолжили повышаться, следует из данных Росстата. Если в последний месяц 2020-го в среднем по стране стоимость яиц выросла на 13,2% относительно ноября, то к 11 января увеличилась еще на 0,3% по сравнению с концом декабря. Правда, темп роста цены замедлился: с середины декабря еженедельный прирост составлял 2,3-4%. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева поясняет, что повышение цен, в первую очередь, связано с сезонностью: традиционно с октября по декабрь стоимость яйца растет.



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Предложение недели





Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей письмо, в котором предложил ввести в ассортимент картофель «экономкласса». Он отличается своим размером — клубни диаметром от 35 мм до 55 мм будут расфасованы по 2,5 кг, 3 кг и 5 кг. Плодоовощной союз поддерживает идею и выступил с аналогичной инициативой, предложив дешевле продавать кривые огурцы.



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На предприятии « Черкизово

На одной из откормочных площадок группы «Черкизово» в Бондарском районе Тамбовской области обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). На территории района установили карантин по АЧС, ввели запрет на вывоз животных из очага заражения, а также организовали круглосуточное дежурство ветеринарных специалистов и сотрудников полиции на трех ветеринарно-полицейских постах для контроля за соблюдением ограничений. На площадке содержится 12 тыс. свиней. По предварительной версии, очаг возник из-за заноса инфекции с кормами или переносчиками вируса — кабанами, грызунами или птицами.



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В этом году растениеводам европейской части страны снова может угрожать засуха

В этом году растениеводам угрожает повышенный риск засухи, поскольку запасы влаги снизились почти во всех зернопроизводящих регионах европейской части страны, следует из данных космического мониторинга, полученных Национальным союзом агростраховщиков. Союз призвал аграриев обратить особое внимание на необходимость применения агротехнологических мер, направленных на сбережение влаги в почве и страхование посевов.



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Цифра недели

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Структура « Промагро

Инвестиционная компания Kontinuum Group (АПХ «Промагро», «Русский лен») в ближайшее время планирует приступить к строительству инновационного комплекса по производству натуральных пищевых белков и желатина. Инвестиции оцениваются в 1,6 млрд руб., плановый срок окупаемости вложений — восемь лет. В качестве сырья будет использоваться побочная продукция переработки свинины: соединительная (шкурка, жилы), жировая (шпик, жир-сырец) и костная ткань. В год предприятие планирует перерабатывать 15 тыс. т сырья и выпускать не менее 2,3 тыс. т сухого коллагена, 880 т сухого желатина (включая гидролизат), 460 т белковой муки, 3,5 тыс. т свиного жира.



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