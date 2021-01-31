Самое интересное за январь

А. Гордеев

Правительство установило экспортные пошлины на зерно

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о корректировке экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, с 15 февраля по 28 февраля вывоз пшеницы внутри квоты будет облагаться пошлиной в 25 евро/т, с 1 марта по 30 июня она увеличится до 50 евро/т. Также с 15 марта до конца сезона-2020/21 будут действовать пошлины на кукурузу (25 евро/т) и ячмень (10 евро/т). Квота на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня составит 17,5 млн т. Вывоз вне квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее 100 евро/т. Правительство считает, что введение пошлины будет способствовать снижению экспорта зерна и позволит переориентировать участников рынка с продажи за рубеж сырья на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.



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На полках магазинов может появиться картофель и огурцы «экономкласса»



Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей письмо, в котором предложил ввести в ассортимент картофель «экономкласса». Он отличается своим размером — клубни диаметром от 35 мм до 55 мм будут расфасованы по 2,5 кг, 3 кг и 5 кг. Плодоовощной союз поддерживает идею и выступил с аналогичной инициативой, предложив дешевле продавать кривые огурцы.



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Цитата месяца







После того, как в декабре 2020 года правительство получило право по своему усмотрению регулировать цены на продовольствие, а стоимость сахара и подсолнечного масла на 90 дней зафиксировали на уровне ниже рыночного, в январе активно продолжалось обсуждение темы цен на продукты питания. Так, например, стало известно, что ФНС стала запрашивать у производителей прогнозы изменения цен на базовые виды продукции по кварталам до конца года. Также сообщалось, что после жалоб ритейлеров на производителей, которые стали уведомлять о повышении цен из-за роста издержек, Минсельхоз начал убеждать последних не увеличивать цены — пока неформально. При этом ведомство рекомендовало регионам внимательно наблюдать за производителями и сдерживать рост цен на макароны, яйца и картофель.



Андрей Сизов: «Из-за введения пошлин аграрии потеряют около 200 млрд рублей»

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в интервью «Агроинвестору» рассказал, что государственное регулирование рынка зерна путем ограничения экспорта может крайне негативно повлиять на бизнес. Из-за внезапного изменения правил игры и установления вывозных пошлин аграрии могут потерять около 200 млрд руб. Даже если собранные пошлины вернут в виде господдержки, как декларируется, эта сумма все равно будет значительно меньше.



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В 2020 году Россия увеличила экспорт продукции АПК на 20%

Экспорт российской агропромышленной продукции по итогам 2020 года составил $29,4 млрд, что на 20% больше, чем в 2019 году, говорится в материалах подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». Наибольший рост в стоимостном выражении показали мясо и молоко. Так, экспорт зерновых за прошедший год вырос на 29% до $10 млрд, экспорт продукции масложировой отрасли — на 20% до $4,7 млрд, мясной и молочной продукции — на 41% до $1,1 млрд. Поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным аналитиков центра, увеличились на 14% до $4,1 млрд, прочей продукции АПК — на 34% до $4,1. При этом экспорт рыбы и морепродуктов за прошлый год снизился на 2% и составил $5,2 млрд.



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Динамика месяца







С момента появления информации о предстоящем введении вывозной пошлины экспортные цены на пшеницу активно росли и достигли $300/т (FOB Новороссийск), однако недолго удерживались на таком уровне и пошли вниз, хотя и медленно. Импортеры оказались не готовы к столь высоким ценам и были осторожны в закупках.



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На предприятии « Черкизово

На одной из откормочных площадок группы «Черкизово» в Бондарском районе Тамбовской области обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). На территории района установили карантин по АЧС, ввели запрет на вывоз животных из очага заражения, а также организовали круглосуточное дежурство ветеринарных специалистов и сотрудников полиции на трех ветеринарно-полицейских постах для контроля за соблюдением ограничений. На площадке содержится 12 тыс. свиней. По предварительной версии, очаг возник из-за заноса инфекции с кормами или переносчиками вируса — кабанами, грызунами или птицами.



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Правительство разрешило ввозить сою и шрот с ГМО без регистрации до 2022 года



Правительство продлило еще на год, до 1 января 2022 года, отмену госрегистрации ввозимых в Россию соевых бобов и соевого шрота с ГМО. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. При этом в ноябре прошлого года Минфин и Минэкономразвития выступали против этого предложения, настаивая, что необходимо дополнительное обоснование целесообразности продления ввоза модифицированной сои без госрегистрации. Кроме того, пресс-служба ФАС сообщила, что ведомство совместно с Минсельхозом до конца июня будут мониторить стоимость сои и соевого шрота для недопущения роста цен на внутреннем рынке.



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У «Дамате» обнаружен грипп птиц



На одной из площадок «Дамате», крупнейшего в России производителя индейки (бренд «Индилайт»), подтверждена вспышка гриппа птиц, сообщает Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных. По ее информации, представители входящего в группу предприятия «Индюшкин двор» сообщили ветеринарной службе о повышенном падеже птицы на участке выращивания №10 в Красносулинском районе. В результате проведенного исследования в образцах патматериала павшей индейки был выявлен геном вируса гриппа А птиц субтипа Н5. «Дамате» недавно перезапустила комплекс обанкротившегося «Евродона» - первая продукция поступила в продажу в конце 2020 года.



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