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EUR

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Новый проект – Агроконсалтинг

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 1 по 7 февраля

На прошедшей неделе стало известно, как будет рассчитываться постоянно действующая пошлина на экспорт зерна, пшеница продолжила дешеветь, был обновлен рейтинг крупнейших производителей свинины, а на площадке «Дамате» ввели карантин по гриппу птиц

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Pixabay
Pixabay

Экспортные цены на пшеницу снижаются вторую неделю

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться. В последнюю неделю января падение ускорилось из-за роста предложения со стороны фермеров, обеспокоенных предстоящим введением ввозной пошлины на пшеницу, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница с протеином 12,5% подешевела на $2 до $233/т (FOB Новороссийск) с поставкой с 15 по 28 февраля. Аналитики Refinitiv утверждают, что цены остались на уровне $295 за тонну, аналогичную оценку дает аналитический центр «СовЭкон» - $295 за тонну, что на $2 меньше, чем неделей ранее.

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Минпромторг снова предложил создать систему продовольственной помощи населению

Минпромторг выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям населения. В декабре прошлого года в рамках исполнения «дорожной карты» по реализации Доктрины продовольственной безопасности направило в правительство доклад о разработанных мерах приоритетной поддержки наиболее нуждающихся граждан. В их число предлагается включить беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, которые находятся в учреждениях социальной сферы — больницах и интернатах. Помощью для этих категорий населения могло бы стать ежемесячное перечисление средств на покупку отечественных продуктов питания. Правда, пока правительство не обсуждает вопрос реализации таких мер.

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Цитата недели

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С нового сезона в России на долгосрочной основе начнет действовать «плавающая» экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Вырученные средства будут возвращать в сельское хозяйство в виде субсидий на тонну реализованного зерна. До конца сезона будут действовать ранее утвержденные ставки. Бизнес-сообщество настаивает, что принимаемые меры и подобное вмешательство в рынок совершенно необоснованны и демотивируют инвесторов, при этом потери агросектора из-за снижения цен на зерно будут намного меньше возможных объемов дополнительной господдержки. 


В России ввели экспортную пошлину на сою

С 1 февраля до 30 июня в России действует пошлина на экспорт сои за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — 30% от таможенной цены продукции, но не менее 165 евро за тонну. Масложировой союз ожидает положительного влияния этой меры на стоимость сои и соевого шрота для животноводства: у предприятий появится возможность увеличить объем закупок, например, за счет дальневосточной сои, также это позитивно отразится на проектах компаний по переработке агрокультуры. При этом, по данным аналитической компании «ПроЗерно», с сентября по январь было экспортировано 390 тыс. т сои, а в январе — 985 тыс. т, если бы пошлину не вводили, скорее всего, столько бы не вывезли.

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Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года

Мировые цены на продовольствие растут восьмой месяц подряд и достигли максимальных показателей за последние семь лет, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО по итогам месяца составило 113,3 пункта, что на 4,3% выше, чем в декабре 2020 года. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар, отмечают аналитики.

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Планы недели

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Масштабировать вмешательство государства в торговлю, в том числе в ценообразование, не входит в планы Минпромторга, ведомство выступает за «максимальное сохранение рыночных механизмов». При этом глава министерства отметил, что важно обеспечить выполнение подписанных соглашений по фиксации цен на сахар и подсолнечное масло до 1 апреля.

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Bunge может продать Ростовский зерновой терминал

Компания Bunge, один из четырех крупнейших мировых трейдеров сельхозпродукции, может продать принадлежащий ему Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. т в год. Источники «Коммерсанта» оценили возможную сумму сделки в 0,7-1,5 млрд руб. Сейчас идет процедура due diligence. Источник издания отмечает, что Bunge потеряла интерес к торговле зерном в России на фоне ужесточения регулирования рынка со стороны государства. Сначала налоговая служба начала бороться с посредниками между экспортерами и производителями, затем начались ограничения поставок. В 2017 году Bunge отказалась от экспорта зерна из России через глубоководные порты.

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Лидеры рынка увеличили производство свинины почти на 0,5 млн тонн

В прошлом году топ-20 крупнейших производителей выпустили в сумме 3,48 млн т свинины в живом весе — примерно на 480 тыс. т больше, чем по итогам 2019-го, следует из обновленного рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (НСС). Доля рынка ведущих игроков отрасли увеличилась с 68,2% до 71,2% от общего промышленного производства свинины в стране. Первое место в списке традиционно занял «Мираторг», с третьей на вторую строчку поднялся «Великолукский свиноводческий комплекс», всего на 0,2 тыс. т от него отстала группа «Русагро». Группа «Черкизово» опустилась со второй на четвертую позицию, замыкает первую пятерку холдинг «АгроПромкомплектация».

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Цифра недели

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На площадке «Дамате» в Ростовской области введен карантин по гриппу птиц

Распоряжением губернатора Ростовской области Василия Голубева на производственной площадке «Дамате», крупнейшего в России производителя индейки (бренд «Индилайт»), введен карантин. Согласно документу, на участке №10 ООО «Индюшкин двор» в Красносулинском районе в конце января был зафиксирован очаг гриппа птиц. На предприятии ликвидировали все поголовье — около 213 тыс. индеек.

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Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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