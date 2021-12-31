Самое интересное за декабрь

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Озимые заняли около 19 млн гектаров

В России завершен озимый сев, по предварительным данным Минсельхоза, его площадь составила около 19 млн га. Также проведена работа по планированию структуры посевных площадей на 2022 год: прогнозируется увеличение посевов яровых зерновых, сахарной свеклы, рапса, сои, картофеля и овощей открытого грунта. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, на Юге наблюдается рекордный сев озимых пшеницы и рапса, а вот в Центре произошло небольшое снижение площадей под озимыми



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Урожай масличных обновил рекорд

Валовой сбор масличных в этом году достиг рекордных 23 млн т, сообщил Минсельхоз. В том числе урожай подсолнечника составил 15,5 млн т (на 17% больше, чем в 2020-м), сои — 4,8 млн т (плюс 10,5%), рапса — 2,8 млн т (плюс 8,5%). Увеличение производства, в первую очередь, произошло за счет расширения посевов агрокультур, пояснило ведомство. В 2020 году, согласно Росстату, было собрано 21,2 млн т масличных, в 2019-м — 22,7 млн т.



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В этом году качество российской пшеницы рекордно высокое

В последние годы Россия стабильно увеличивала качество пшеницы, и в этом году оно на рекордно высоком уровне. По данным Центра оценки качества зерна, доля пшеницы 3-го класса в этом году составила почти 47%, 4-го — 40,6%. При этом доля фуражной пшеницы оказалось минимальной — менее 13%, тогда как традиционно доля 5-го класса не опускалась ниже 20% от сбора. В целом доля продовольственной пшеницы составила около 87% против 73% в прошлом году.



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В Минсельхозе произошли кадровые изменения

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов освобожден от должности по собственному желанию. На его место назначена бывшая замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Также, согласно распоряжению, на должность замглавы агроведомства назначен Андрей Разин, занимавший должность заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Московской области.



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Центробанк: по итогам года инфляция превысит 8%

По итогам 2021 года инфляция в России немного превысит 8%. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала в интервью телеканалу «Россия 24». «Это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», — отметила она.



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«Лента» купит онлайн-сервис по доставке продуктов «Утконос»

«Лента» объявила о покупке онлайн-ритейлера «Утконос» для создания платформы в сегменте e-grocery. Базовая сумма сделки составит 20 млрд руб., она будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп» (владеет 77,99% «Ленты» и 100% «Утконоса»). Сделку предполагается закрыть в начале февраля 2022 года. Ее сумма сделки может быть скорректирована с учетом остатков денежных средств, имеющихся у «Утконоса» на дату передачи доли. Объединенное онлайн-подразделение «Ленты» после покупки «Утконоса» получит название Lenta-U.



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В России началась обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности

С 1 декабря в России началась обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Теперь производители обязаны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять сведения в информационную систему маркировки. Это уже третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России она начала действовать на мороженое и сыры, а с 1 сентября — на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.



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Россия может сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы в этом сезоне

Россия в этом сезоне не сдаст лидерских позиций на мировом рынке пшеницы. Такое мнение озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе XXI ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021». Он оценивает результат по экспорту в текущем сезоне как неплохой. «Часто говорят, что Россия перестанет быть лидером по экспорту пшеницы в текущем сезоне, но это не так. ЕС, наш основной конкурент по вывозу агрокультуры, вряд ли сможет экспортировать объем в 33 млн т мягкой пшеницы, который сможет поставить на внешние рынки Россия. А значит, первое место в своей нише — экспорте мягкой пшеницы — мы в текущем сезоне удержим», — уверен Павенский.



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Группа « Черкизово Краснобор

Группа «Черкизово» достигла договоренности о покупке тульской компании «Краснобор», которая является третьим в стране производителем мяса индейки. Сумма сделки составит 1,9 млрд руб., она включает долговые обязательства «Краснобора» в размере 600 млн руб. Покупателем выступает «АПК Михайловский» (входит в «Черкизово»), продавцом 57,7% акций — фонд Russia Partners. Основатель «Краснобора» Аркадий Левин продаст 24,5% акций, остальные 17,8% будут выкуплены у миноритарных акционеров. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.



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Россельхозбанк принял решение возобновить финансирование «ЭкоНивы», чтобы компания могла завершить строительство трех начатых животноводческих комплексов, а также ряда других проектов, которые находятся в высокой степени готовности. Речь идет о фермах в Московской области, Татарстане и Башкирии общей мощностью на 9,9 тыс. голов КРС и 100 тыс. т молока в год. У «ЭкоНивы» отсутствует просроченная задолженность перед банком или связанными с ним сторонами, банк не намерен исполнять опционы в отношении выкупа долей холдинговых компаний группы по номинальной стоимости.



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