Самое интересное за неделю с 20 по 26 ноября

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Спрос на российскую пшеницу начал расти

Рынок российской пшеницы стабилизировался — после трех месяцев падения спрос начал расти, а предложение сократилось, говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон». Так, цены на пшеницу 3-го класса увеличились на 50 руб. до 12,5 тыс. руб. за тонну, в то время как цены на пшеницу 4-го класса упали на 50 руб. до 11 тыс. руб. за тонну. С середины августа цены на пшеницу снижались, потеряв за этот период 12% и 22% соответственно. Спрос на российскую пшеницу со стороны экспортеров увеличивается благодаря возобновлению экспортных продаж, отметили аналитики. Внутренние продажи активизировались в Центре и Поволжье. Значительную долю покупателей составляют мукомолы.



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Для дополнительной поддержки производства мяса бройлеров Минсельхоз подготовил проект приказа, предусматривающего расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов отдельно для этого сектора. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Утверждение приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров, говорится в сообщении ведомства. С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024-го производителям мяса бройлеров и продуктов его переработки будут доступны инвестиционные кредиты на срок от двух до пяти лет на приобретение техники и оборудования для производства и переработки мяса бройлеров (в том числе оплату таможенных пошлин и НДС за поставки оборудования). Кредиты сроком от двух до восьми лет можно будет получить на строительство, реконструкцию и модернизацию бройлерных птицекомплексов, следует из проекта приказа.



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Прогноз недели

Rabobank: в 2024 году мировые цены на продовольствие начнут снижаться В 2024 году мировые цены на продовольственные товары снизятся после трехлетнего рекордного роста, вызванного российско-украинским конфликтом, неблагоприятными погодными условиями и повышения цен на энергоносители и производственные ресурсы. Такой прогноз содержится в ежегодном отчете Rabobank «Перспективы развития рынков сельскохозяйственных товаров». Аналитики прогнозируют снижение мировых цен на основные продукты питания, такие как сахар, кофе, кукуруза и соя. По мнению экспертов, это приведет к уменьшению затрат для покупателей и потребителей. Однако банк предупреждает, что спрос все еще будет оставаться слабым из-за экономических проблем, включая высокую инфляцию и процентные ставки.

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Эксперты выявили риски для развития озимых в Приволжье

Данные космического мониторинга показали, что развитие озимых культур в отдельных регионах Приволжского федерального округа перед уходом в зиму отставало от средних многолетних значений, сказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Хотя в целом ситуация скорее благоприятная, в ряде районов повышены риски повреждения культур в зимний и весенний период. В частности, очаги нехватки влаги наблюдаются в Татарстане, Ульяновской области, Чувашии, Марий Эл и Кировской области.



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Цены на овощи и яйца продолжают расти

Цены на яйца в России продолжают расти ускоренными темпами, сообщает Росстат. За неделю с 14 по 20 ноября цены на них увеличились на 4,5%. С начала года яйца подорожали на 30,9%, что делает их одними из самых быстро растущих в цене продуктов питания. Также за прошедшую неделю выросла стоимость плодоовощной продукции в среднем на 2,1%. Огурцы подорожали на 7%, томаты — на 3,4%, яблоки — на 1,4%, лук — на 1,2%, капуста — на 0,8%, свекла — на 0,4%, подешевел только картофель — на 0,4%.



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Цифра недели

В следующем году урожай зерна в России может снизиться до 134 млн тонн Урожай зерновых и масличных культур в России в следующем году может снизиться по сравнению с 2023-м, но все равно будет на достаточно высоком уровне. По словам вице-президента, начальника аналитического департамента Газпромбанка Дарьи Снитко, которые приводит «Интерфакс», консенсус-прогноз по сбору зерна в 2024 году составляет 134,2 млн т против 142,1 млн т в 2023-м. Выводы сделаны на основе ежеквартального опроса аналитиков, проведенного Центром ценовых индексов Газпромбанка. Прогноз сбора пшеницы в следующем году — 87,3 млн т в сравнении с 90,3 млн т в этом. Экспорт пшеницы в следующем сезоне может снизиться до 46,4 млн т, в то время как в текущем сезоне он оценивается в 50,4 млн т.

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Доступность кредитов в агросекторе снижается

Ужесточение условий кредитования в ноябре (это в основном проявилось в повышении номинальных процентных ставок по кредитам) в наименьшей степени коснулось предприятий сельского хозяйства, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по итогам опросов предприятий нефинансового сектора экономики. Кредитная активность предприятий оставалась высокой, в том числе на фоне ожидаемого будущего спроса и госзаказа, отметил ЦБ. Между тем, опрошенные «Агроинвестором» представители агробизнеса и аналитики отмечают снижение доступности кредитов.



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Совет директоров ГК «Эфко» принял решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов. Вместо этого производственные мощности будут переориентированы на производство растительных альтернатив, предназначенных для экспорта. Компания также сосредоточится на переработке масличных продуктов, растительных жиров и белков. Она будет продолжать инвестировать в инновационные направления, такие как технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты для здорового долголетия. Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов отметил, что решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов болезненное, но компания имеет достаточно проектов, на которые не хватает ресурсов.



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Планы недели

ГК «Сыробогатов» инвестирует почти 3 млрд рублей в модернизацию производства Компания «Орел», входящая в состав ГК «Сыробогатов», планирует инвестировать 2,8 млрд руб. в модернизацию производства сыра. Компания намерена увеличить мощности переработки молока до 500 т в сутки и производство сыра до 100 т в сутки к 2024 году. В рамках проекта планируется модернизировать производство, увеличив мощности существующего оборудования на 30% до 45 т сыра в сутки. Кроме того, компания намерена приобрести вторую линию полутвердых сыров производительностью 60 т сыра в сутки, построить складской комплекс и организовать производство творожных сыров. Сейчас ежедневный объем переработки молока на предприятии «Орел» составляет около 300 т, что позволяет производить 1 тыс. т сыра в месяц.

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