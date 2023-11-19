Самое интересное за неделю с 13 по 19 ноября

С. Петров

Минсельхоз и Минпромторг будут стимулировать производителей птицеводческой продукции и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках. Это позволит обеспечить прогнозируемые объемы и цены в рознице. «Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей», — пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. Агроведомство отметило, что в 2023 году на фоне повышенного спроса отмечается рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яиц. Но с основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.



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Меры по регулированию рынка минудобрений продлили до конца мая 2024 года

Меры по регулированию рынка минеральных удобрений, направленные на обеспечение внутреннего рынка, будут действовать до конца мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам совещания, проведенного главой министерства Дмитрием Патрушевым по текущей ситуации на рынке минеральных удобрений. «Срок действия мер регулирования рынка удобрений был изначально до конца ноября. Учитывая их эффективность, было принято решение продлить комплекс мер на полгода — до конца мая 2024 года», — отмечается в сообщении.



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Предупреждение недели

Рыбопромышленники предупредили о подорожании рыбы из-за повышения налога на вывоз топлива Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от вывозной пошлины. Постановлением правительства от 5 октября был увеличен налог на вывоз топлива из России с 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. за тонну. Тариф был повышен для борьбы с серыми экспортерами и спекулянтами, но это также негативно отразилось на рыболовном промысле и может повлечь увеличение стоимости рыбы, включая социально значимые виды. В ассоциации пояснили, что суда заправляются на ходу, что особенно важно во время сезонных миграций рыбы на нерест. В основном промышляют в водах исключительной экономической зоны России, но они не относятся к таможенной территории страны, поэтому подвозимое для дозаправки топливо будет облагаться пошлиной.

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Цены на сырое молоко начали расти

Цены на сырое молоко в сентябре выросли впервые с начала года — на 1,1% к августу, до 31,7 руб./кг, в то время как за период с января по конец лета они снизились на 16,1%. В результате, несмотря на начавшийся рост, сырое молоко в сентябре 2023-го все равно стоило на 11,9% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года, следует из аналитического обзора «Союзмолока». Подорожание связано, во-первых, со спросом — он осенью всегда немного увеличивается. Во-вторых, отмечается небольшой рост потребления готовой продукции, который был вызван снижением цен на нее.



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Компания «Дамате» успешно завершила систематический и поэтапный переход к полной самообеспеченности инкубационным яйцом индейки и перестала импортировать этот товар. Это стало возможным благодаря запуску племенного репродуктора индейки в Тюменской области в конце прошлого года и достижению запланированной производственной мощности. Общая потребность двух предприятий компании в инкубационных яйцах составляет около 30 млн штук в год и полностью обеспечивается поставками с трех крупных племенных репродукторов: новый племенной репродуктор в Тюменской области производит 12 млн яиц в год, завод в Ростовской области — до 11 млн, часть спроса покрывается поставками с партнерского племенного репродуктора.



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Цифра недели

ФТС: за девять месяцев Россия увеличила экспорт продукции АПК на 11% В январе-сентябре 2023 года Россия экспортировала продовольственных товаров и сельхозсырья на $32,3 млрд, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($29,1 млрд). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральной таможенной службой (ФТС). Импорт продукции агропромышленного комплекса за три квартала 2023 года вырос на 5,2%. Объем закупок в этот период составил $26,2 млрд, в то время как год назад он составлял $24,9 млрд. По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК в этом году может превысить $45 млрд по сравнению с $41,6 млрд в прошлом году.

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Агрохолдинг «Юбилейный» инвестирует около 300 млн руб. в расширение производства лизина. Средства будут направлены на реконструкцию одного из цехов. Решение об увеличении производства лизина на 30% было принято после снижения выпуска спирта с 1,6 млн дал до 0,8 млн дал: производство спирта на прежнем уровне стало нерентабельным.



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В России кратно выросли продажи экзотических фруктов

В России активно растут продажи экзотических фруктов. Так, в первом полугодии 2023-го объем реализации помело увеличился в три раза, папайи — в 2,5 раза, рамбутана — в 1,5 раза. В то же время спрос на привычные фрукты вроде бананов, арбузов или винограда почти не изменился, оценила аналитическая компания NTech. Рост продаж, во-первых, связан с низкой базой. Во-вторых, люди постепенно начинают менять модель потребления: в России среди импортных фруктов лидерами всегда были бананы, апельсины и мандарины, но за последний год они сильно подорожали — примерно на 40-50%. Повышение цены не могло не сказаться на потреблении в физическом объеме. В результате некоторые россияне начали заменять привычные фрукты экзотическими.



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Сделка недели

Структура «Агрокомплекса» им. Н. И Ткачева купила «Юг Руси» Крупнейший производитель подсолнечного масла в России — «Юг Руси» - перешел под контроль московского ООО «Ресурс», которое связывают со структурами владельца «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Источник «Коммерсанта» ранее оценивал стоимость бизнеса «Юга Руси» примерно в 40 млрд руб. без учета долга.

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