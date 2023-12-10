Самое интересное за неделю с 4 по 10 декабря

«Окское»

Рентабельность АПК в 2023 году может снизиться

Рентабельность сельского хозяйства в этом году снизится до 19,1%, что ниже показателя в 2022 году, когда она достигала 20,3%. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на парламентских слушаниях в Госдуме. Этот показатель учитывает субсидии, без них рентабельность прогнозируется на уровне 15,8%. Ожидается, что доля прибыльных хозяйств по итогам года может увеличиться до 86,7%, это значение стабильно превышает уровень в 80% с 2014 года.



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Производителей яиц проверит Генпрокуратура

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить производителей куриных яиц и их розничных продавцов, если их средняя розничная цена выросла больше, чем на 40%. Такое решение было принято на заседании экспертной группы по противодействию картелям с участием Генпрокуратуры, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.



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Назначение недели

Росимущество назначило в концерне «Покровский» нового гендиректора Новым генеральным директором ООО «Агрохолдинг Лабинский», которое является управляющей компанией для предприятий концерна «Покровский», назначен Алексей Скоробогатов, сообщила пресс-служба Росимущества. Соответствующее распоряжение подписано 5 декабря 2023 года. Скоробогатов имеет более чем 10-летний опыт работы в сельскохозяйственном секторе, в том числе на руководящих должностях в группе «Черкизово» и «Деметра-Холдинге». Его навыки антикризисного менеджмента позволят обеспечить стабильность работы холдинга и его последующее развитие, говорится в сообщении. Скоробогатов, слова которого приводятся в сообщении, выразил уверенность, что его команда сможет успешно «разгрести» наследие предыдущих владельцев и сохранить стратегическую роль предприятий группы.

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Путь к качеству: развитию виноделия могла бы способствовать отмена НДС

Развитию российского виноделия могла бы способствовать отмена НДС, а не принятие непопулярных мер типа повышения акцизов на вино. Такое мнение озвучил сооснователь и вице-президент Simple Group (один из лидеров России в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибутор и ритейлер с собственной сетью винотек SimpleWine) Анатолий Корнеев. По его словам, поступлений на уровне 55 млрд руб. в год «государство даже не замечает», а отмена НДС для виноделов позволила бы повысить доступность их продукции для потребителей. При этом предстоящее в 2024 году повышение в три раза акцизов на вино неизбежно приведет к его удорожанию, причем не на 108 руб./л, а на акциз плюс НДС, то есть примерно 130 руб./л. Рост цен на вина спровоцирует снижение спроса на них и уход потребителей в другие категории спиртных напитков, в частности в пиво, а категория вин и без того падает.



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Производство риса и гречки выросло до рекордных показателей

В январе-октябре 2023 года производства круп в России составило почти 1,48 млн т против 1,43 млн т за аналогичный период прошлого года. Об этом «Агроинвестору» рассказала заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. В частности, выпуск риса составил 475 тыс. т против 450 тыс. т, гречки — 436 тыс. т против 409 тыс. т. В то же время производство пшена снизилось с 86 тыс. т до 83 тыс. т, объем выпуска прочих круп за 10 месяцев составил 491 тыс. т против 494 тыс. т. По словам эксперта, насыщенность рынка крупами в сезоне-2023/24 высокая в связи с ростом производства, выработка риса и гречки — рекордная.



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Цифра недели

Операционная маржинальность по пшенице в этом году снизилась в 1,5 раза В этом сезоне произошла значительная просадка маржинальности по ключевым растениеводческом культурам. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2023» рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, она разнится в зависимости от агрокультуры и региона, но по пшенице операционная маржинальность в среднем сократилась в 1,5-1,8 раза. Однако есть и исключения, в этом сезоне неплохие финансовые результаты показывает, например, сахарная свекла.

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Россия начала исполнять долгосрочный контракт на поставку зерна в Китай

Россия приступила к исполнению 12-летнего контракта на поставку 70 млн т зерна в КНР. Контракт был подписан Новосибирской производственно-экспортной компанией (ЭПТ, входит в российскую группу «Новый сухопутный зерновой коридор», НСЗК) и китайской госкорпорацией China Chengtong International, Ltd. Перевозка производится в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав «сухопутного зернового флота» НСЗК. Поезда со спецконтейнерами, загруженными соевыми бобами и ячменем, отправляются в Китай с Забайкальского зернового терминала.



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Лидеры рынка до 2026 года увеличат производство свинины на 600 тысяч тонн

За девять месяцев этого года прирост производства свинины в сельхозорганизациях составил 6,1%, а в целом по отрасли — 5%. «В целом по году, мы считаем, что показатель будет более 6%, это очень большой прирост», — рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на XV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2023. От режима адаптации к дальнейшему устойчивому развитию». В следующем году рост производства свинины продолжится: по прогнозам союза, до 2026-го объемы выпуска крупнейшими предприятиями в сумме увеличатся на 600 тыс. т в убойном весе или 800 тыс. т в живом.



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Запуск недели

«Мираторг» запустил производство желатина за 4,4 млрд рублей «Мираторг» запустил производство желатина в Курской области, вложив в строительство завода более 4,4 млрд руб. По информации компании, это первое индустриальное производство желатина в России полностью из отечественного сырья. Использование глубокой переработки побочной продукции животного происхождения, такой как свиная шкурка, позволит производить до 6 тыс. т желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин. Сырье для производства поступает с двух мясоперерабатывающих заводов «Мираторга». Строительство предприятия началось в 2021 году, проект был спланирован с возможностью производства коллаген-пептида в будущем, а также увеличения производственных мощностей. На плановую мощность предприятие выйдет к 2025 году.

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