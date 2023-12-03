Самое интересное за ноябрь

Е. Разумный

Сельхозпроизводство за десять месяцев увеличилось на 1,9%

За 10 месяцев этого года индекс сельхозпроизводства составил 101,9%, следует из обзора Росстата. В октябре сельхозпроизводство прибавило 5,5%, в сентябре — 12,7%. Объем производства продукции во всех хозяйствах в октябре в действующих ценах, по предварительной оценке Росстата, достиг почти 1,5 трлн руб. За 10 месяцев было произведено продукции на сумму около 7,7 трлн руб. Индекс производства пищевых продуктов в октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022-го составил 105,7%, в январе-октябре 2023-го — 106,4%.



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Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года может составить 24 млн т, сообщила на Новосибирском агропродовольственном форуме первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Как пишет «Интерфакс», она отметила, что эта квота установлена с учетом преференций для новых территорий.



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Структура «Агрокомплекса» им. Н. И Ткачева купила « Юг Руси

Крупнейший производитель подсолнечного масла в России — «Юг Руси» - перешел под контроль московского ООО «Ресурс», которое связывают со структурами владельца «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Источник «Коммерсанта» ранее оценивал стоимость бизнеса «Юга Руси» примерно в 40 млрд руб. без учета долга.



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В следующем году урожай зерна в России может снизиться

Урожай зерновых и масличных культур в России в следующем году может снизиться по сравнению с 2023-м, но все равно будет на достаточно высоком уровне. По словам вице-президента, начальника аналитического департамента Газпромбанка Дарьи Снитко, которые приводит «Интерфакс», консенсус-прогноз по сбору зерна в 2024 году составляет 134,2 млн т против 142,1 млн т в 2023-м. Выводы сделаны на основе ежеквартального опроса аналитиков, проведенного Центром ценовых индексов Газпромбанка. Прогноз сбора пшеницы в следующем году — 87,3 млн т в сравнении с 90,3 млн т в этом. Экспорт пшеницы в следующем сезоне может снизиться до 46,4 млн т, в то время как в текущем сезоне он оценивается в 50,4 млн т.



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Для дополнительной поддержки производства мяса бройлеров Минсельхоз подготовил проект приказа, предусматривающего расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов отдельно для этого сектора. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Утверждение приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров, говорится в сообщении ведомства. С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024-го производителям мяса бройлеров и продуктов его переработки будут доступны инвестиционные кредиты на срок от двух до пяти лет на приобретение техники и оборудования для производства и переработки мяса бройлеров (в том числе оплату таможенных пошлин и НДС за поставки оборудования). Кредиты сроком от двух до восьми лет можно будет получить на строительство, реконструкцию и модернизацию бройлерных птицекомплексов, следует из проекта приказа.



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Правительство рассматривает запрет экспорта зерновых

Правительство может запретить экспорт зерновых, если их запасы снизятся до 10 млн т. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. В ее заседании приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвия, Минфина, ФАС, ФТС и других служб. По данным агроведомства, критически низкий уровень остатков зерна — 10 млн т, его хватит примерно на 1,5 месяца. Он рассчитан на основе годового потребления в России, который составляет 80-85 млн т.



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Суд признал недействительной продажу «Здоровой фермы» группе « Черкизово

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Московской сетевой компании (МСК) и признал недействительной сделку по продаже агрохолдинга «Здоровая ферма» группе «Черкизово», следует из картотеки арбитражных дел. Решение суда было принято 1 ноября и полностью удовлетворило требования истца. Аукцион по продаже бройлерных активов «Здоровой фермы» банком непрофильных активов «Траст» состоялся в декабре прошлого года, победителем стал АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово». Общая сумма сделки составила 4,03 млрд руб. В январе МСК подала иск об оспаривании результатов торгов. «Черкизово» намерена оспорить решение суда.



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В России растут цены на подсолнечник

На прошлой неделе средние цены на подсолнечник в России выросли, следует из обзора портала Oilworld. Так, в Европейской части страны в закупке маслосемена подорожали на 0,5-1,5 тыс. руб. в зависимости от региона, в среднем до 25,34 тыс. руб./т. Цены продажи выросли на 0,2-1 тыс. руб. до 26,5 тыс. руб./т. При этом цены на масло за прошлую неделю почти и не менялись: в продаже — плюс 166 руб. до 71,64 тыс. руб./т, в закупке — 105 руб. до 75 тыс. руб./т. Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что в ноябре цены на подсолнечник в регионах вплотную приблизились к отметке в 30 тыс. руб. за тонну с НДС, и фактически это самый высокий показатель с начала сезона-2023/24. Он добавляет, что в целом семечка в прошлом месяце имела все шансы пройти уровень в 30 тыс. руб./т, но устойчиво укрепившийся рубль немного придержал темпы подорожания культуры.



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Совет директоров ГК «Эфко» принял решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов. Вместо этого производственные мощности будут переориентированы на производство растительных альтернатив, предназначенных для экспорта. Компания также сосредоточится на переработке масличных продуктов, растительных жиров и белков. Она будет продолжать инвестировать в инновационные направления, такие как технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты для здорового долголетия. Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов отметил, что решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов болезненное, но компания имеет достаточно проектов, на которые не хватает ресурсов.



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Доступность кредитов в агросекторе снижается

Ужесточение условий кредитования в ноябре (это в основном проявилось в повышении номинальных процентных ставок по кредитам) в наименьшей степени коснулось предприятий сельского хозяйства, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по итогам опросов предприятий нефинансового сектора экономики. Кредитная активность предприятий оставалась высокой, в том числе на фоне ожидаемого будущего спроса и госзаказа, отметил ЦБ. Между тем, опрошенные «Агроинвестором» представители агробизнеса и аналитики отмечают снижение доступности кредитов.



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