Самое интересное за неделю с 11 по 17 декабря

Е. Разумный

Минсельхоз предложил установить квоты на импорт семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, квота на импорт семян картофеля составит 16 тыс. т, пивоваренного ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т (включая восковидную — 0,6 тыс. т), рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь и соевые бобы установлена нулевая квота. Квоту предлагается установить на период с 23 января по 31 декабря 2024 года.



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Владимир Путин: по итогам года инфляция может приблизиться к 8%

По итогам 2023 года инфляция в России может достичь 7,5% или приблизиться к отметке в 8%, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире. Он также отметил, что Центральный Банк и правительство предпринимают необходимые меры для сдерживания роста цен, включая возможное повышение ключевой ставки. Банк России ожидает, что в 2024 году инфляция снизится до 4-4,5%. По данным Минэкономразвития, за неделю с 5 по 11 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция составила 0,2%, год к году — 7,47%.



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Старт недели

НТБ начала закупки зерна в интервенционный фонд Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа») сегодня запустила аукционы по закупке зерна в интервенционный фонд. Как сообщается на сайте площадки, пока запланировано проведение восьми сессий на закупку 21,6 тыс. т зерна (160 лотов по 135 т) — пшеницы 3-го и 4-го классов, а также ржи. В качестве базисов поставки определены элеваторы в Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Оренбургской, Ульяновской и Новосибирской областях. Стартовая цена для закупки пшеницы 3-го класса — 14,2 тыс. руб./т (все цены без НДС), 4-го класса — 13,6 тыс. руб./т, ржи — 10,2 тыс. руб./т, следует из сводной ведомости аукциона.

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Минпромторг допустил введение запрета на уменьшенную упаковку для продуктов

Минпромторг рассматривает возможность запрета использования уменьшенных объемов упаковок для производителей социально значимых продуктов питания, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова. Предполагается внесение изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции», которые будут разрешать только стандартные упаковки с округленными значениями, например: 200 г, 500 г, 1 л, 2 л и т. д. По мнению Евтухова, эту меру можно предложить для обсуждения в ЕАЭС.



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Законопроект об агрегаторах фермерской продукции принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах фермерской продукции. Они будут заниматься закупкой, первичной и последующей переработкой, хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции. Правительство также установит единые требования и правила деятельности таких организаций. Документ разработан для поддержки малых сельхозпроизводителей, физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство, а также создания и развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции и развития региональных систем продовольственного обеспечения населения продуктами питания.



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Цифра недели

Центробанк снова поднял ключевую ставку — до 16% Совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 1 п.п. до 16% годовых. Это уже пятое повышение подряд. Центробанк отмечает сохранение текущего инфляционного давления на высоком уровне, но прогноз регулятора по диапазону годовой инфляции по итогам этого года остался прежним (7-7,5%). «Инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона», — говорится в релизе. Одновременно ожидается, что рост ВВП в 2023 году будет выше, чем прогнозировалось в октябре, и превысит 3%. Это говорит о том, что рост российской экономики во второй половине 2023 года превысил ожидания Банка России в октябре, отметил регулятор.

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Экспорт растительных масел в этом сезоне может вырасти до 6,5 млн тонн

Экспорт растительных масел в этом сезоне может вырасти до 6,5 млн т, из них 4,25 млн т составит подсолнечное масло — это рекордный показатель по вывозу этого товара, рассказал на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, ключевыми странами-импортерами являются Индия и Китай. В целом сейчас наблюдается смещения спроса на азиатское направление. В прошлом сезоне экспорт растительных масел составлял 6 млн т.



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«Рустарк» открыла научно-исследовательскую лабораторию в «Сколково»

«Рустарк», крупный российский производитель крахмалопродуктов, растительных полисахаридов и премиального мальтодекстрина, открыл научно-исследовательскую лабораторию в центре «Сколково». Она представляет из себя «технологическую кухню» с широким спектром оборудования для тестирования вязкости, реологии, стабильности при замораживании и оттаивании и др. свойств. Кроме научных исследований и разработки новых рецептур в лаборатории проводятся прикладные исследования по заказам промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций России. В рамках этих работ будет проводиться технологическое консультирование и производственное внедрение решений, разработка технологий и рецептур пищевых продуктов — от молочных продуктов, напитков, детского и спортивного питания до кондитерской продукции.



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Разрешение недели

Россельхознадзор разрешил поставки яиц из Турции Россельхознадзор разрешил импорт столовых яиц с 17 турецких предприятий, проведя отбор проб на содержание вредных и запрещенных веществ. Ранее возможность импорта яиц была открыта с еще четырех турецких предприятий. При этом заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский считает, что монополизация рынков оказывает значительное влияние на стоимость яиц и куриного мяса. В беседе с «Известями» он отметил, что монополизация трейдинга экспорта зерна, рынка железнодорожных перевозок и портовой перевалки приводит к росту цен на товары и негативно влияет на экономическую и социальную стабильность. Лисовский также подчеркнул, что отсутствие внутренней конкуренции позволяет компаниям устанавливать цены произвольно.

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