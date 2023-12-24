Самое интересное за неделю с 18 по 24 декабря

М. Стулов

Производители предупредили о росте цен на продукты в начале 2024 года

Производители и дистрибьюторы сообщили продавцам о повышении с начала следующего года отпускных цен на самые разные товары — от молочных продуктов, кофе, соков, риса до кондитерских изделий. Компании объясняют это ростом курсов валют, что влияет на стоимость сырья из других стран, а также повышением цен на внутренние транспортные услуги более чем на треть. Минсельхоз заверяет, что «ситуация находится на особом контроле», добавляя, что колебания цен на отдельные продукты, которые не производятся в стране, зависят от курса валют.



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В Россию доставили первую партию яиц из Азербайджана

В Россию доставили первую партию куриных яиц из Азербайджана, сообщил Россельхознадзор. Партию яиц — 612 тыс. штук — ввезли через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» на границе Дагестана и Азербайджана «для дальнейшей реализации на территории России». Решение об открытии российского рынка для яиц из Азербайджана было принято в ноябре.



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Решение недели

Китай снял региональные ограничения для поставок кукурузы и риса из России Россия и Китай подписали дополнение о внесении изменений в Протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и рапсу, согласно которому кукуруза и рис теперь могут экспортироваться в КНР из всех регионов России. Сейчас поставки ограничены Приморским, Забайкальским, Хабаровским краями, Амурской областью и Еврейской автономной областью, сообщил Россельхознадзор.

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ФАС ожидает принятия законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает на скорое принятие своего законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары при росте их стоимости более чем на 30%. Документ должен быть принят в начале следующего года, он станет резервным механизмом ФАС для контроля за ценами. Для его запуска будет проведен анализ — в случае высокой наценки Минэкономразвития даст заключение, после получения которого ФАС запустит механизм регулирования.



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Импорт рыбной продукции в этом году составит $2,5 млрд

В этом году импорт рыбной продукции восстанавливается после падения в 2022-м, когда он снизился с 600 тыс. т до 340 тыс. т из-за ограничений США и ЕС, а также падения курса рубля. По оценкам Рыбного союза, в 2023-м объем ввоза составит около 550 тыс. т, или $2,5 млрд (на уровне 2022 года). Импорт важен для сохранения широкого предложения, также он существенно влияет на ценообразование российской рыбы, делая ее доступнее для потребителя и континентальной переработки, поясняет союз.



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Цифра недели

Минсельхоз сохранил оценку экспортного потенциала зерна на уровне 65 млн тонн Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил ранее сделанный прогноз того, что экспорт российского зерна в текущем сельхозгоду составит 65 млн т, но не исключил возможность уточнения этой цифры. «Цифра будет уточняться. Посмотрим, каким будет темп экспорта. Надеюсь, что мы сможем экспортировать не менее 65 млн т», — сказал Патрушев в кулуарах съезда партии «Единая Россия», пишет «Интерфакс». В то же время министр не уточнил потенциал экспорт пшеницы в этом сезоне. В предыдущем сельскохозяйственном году Россия экспортировала 60 млн т зерна, включая 47 млн т пшеницы. Патрушев также сообщил, что Минсельхоз скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения.

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В морских портах разрешили размещать спецхранилища минудобрений

Президент Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на размещение в границах водоохранных зон в морских портах специализированных хранилищ для хранения и перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 10 дней. Закон разработан для развития в России портовых мощностей для перевалки опасных жидких, опасных сухих и неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола.



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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала продажу компании «Альянс» 99% долей в ООО «Агро-инвест» и ТД «Мое лето». По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках, сообщается в Telegram-канале ФАС. Оба приобретаемых юрлица входят в группу «Агро-инвест». Это круглогодичный тепличный комплекс площадью 107,5 га, расположенный в Калужской области. Там выращивают около 70 тыс. т тепличных овощей в год, продукция продается в рознице под брендом «Мое лето». Основной владелец «Агро-инвеста» с долей 89% — многопрофильный холдинг «Авилон».



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Планы недели

«Легендагро» построит завод по переработке рапса за 8,5 млрд рублей Группа «Легендагро» построит завод по переработке рапса в городе Назарово Красноярского края, мощность предприятия составит 450 тыс. т маслосемян в год. Объем инвестиций оценивается в 8,5 млрд руб. Срок реализации проекта — 2026 год. МЭЗ будет выпускать рапсовое масло и шрот. Масло планируется экспортировать, шрот будет реализовываться как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

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