Самое интересное за октябрь

Банк России вновь снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых. «Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в официальном заявлении регулятора.
В нем также уточняется, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13-15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Минсельхоз хочет усилить контроль качества зерна
Минсельхоз хочет усилить контроль качества зерна и продуктов его переработки. Ведомство предлагает возобновить плановые проверки зернохранилищ мощностью до 50 тыс. т раз в два года. Сейчас в отношении зернохранилищ, мощность которых меньше 100 тыс. т, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.
Правительство выделит АПК дополнительно свыше 34 млрд рублей
Правительство выделит дополнительно свыше 34 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов в АПК. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Глава государства говорил о необходимости повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной, — напомнил он. — Одним из важнейших инструментов для выполнения такой задачи является льготное кредитование сельхозпроизводителей. Благодаря которому они могут брать займы как на короткий срок, в том числе для проведения сезонных полевых работ, так и на более долгие периоды — для больших инвестиционных проектов».
Стоимость риса-сырца опустилась до уровня 2022 года
Стоимость риса-сырца опустилась до уровня 2022-2023 года и на первую декаду сентября составляла 25 руб./кг, в то время как в 2024-м она была на уровне 40,7 руб./кг. Об этом сообщил председатель совета ассоциации «Южный рисовый союз» Игорь Лобач в ходе пресс-конференции. Снижение цены связано с высоким собственным производством: по оценкам объединения, в этом году оно составит 1,1 млн т, в 2024-м было на уровне 1,147 млн т. Из-за большого производства в последние годы сформировались рекордные переходящие запасы — 189 тыс. т в сезоне-2025/26 (в прошлом сельхозгоду — 79 тыс. т). Кроме того, ежегодно импортируется 250-260 тыс. т длиннозерного риса, который не производится в России.
Минсельхоз предлагает продлить господдержку племенного птицеводства
Минсельхоз предлагает продлить господдержку племенного птицеводства. Проект постановления разработан для ускоренного снижения зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции, а также стимулирования производства отечественного инкубационного яйца. «В целях увеличения производства яиц на 2,5 млрд штук, птицы на 1,5 тыс. т, во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”, а также снижения риска заноса на территорию Российской Федерации особо опасных заболеваний предлагается пролонгировать государственную поддержку репродукторам первого и второго порядка до 2030 года», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. Также предлагаемые меры позволят в следующем году поддержать те инвестиционные проекты, которые уже прошли отбор в 2024-м, но не получили финансирование из-за нехватки бюджета.
За девять месяцев сельхозпроизводство выросло на 2%
За первые девять месяцев этого года производство сельхозпродукции во всех хозяйствах увеличилось на 2%, до 8,24 трлн руб. в действующих ценах, следует из данных Росстата. В том числе в сентябре рост составил 4,2%, до почти 2,25 трлн руб. Для сравнения, в сентябре прошлого года сельхозпроизводство снизилось на 0,3%, за девять месяцев 2024-го — сократилось на 2,1%.
Теплицы на площади в 1,5 тысячи гектаров нуждаются в модернизации
В России в реконструкции нуждаются 1,5 тыс. га устаревших теплиц, им требуется модернизация, чтобы увеличить урожайность, валовые сборы, а также для обеспечения круглогодичной работы. Об этом сказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко в ходе выставки «Золотая осень — 2025», его слова приводит поле.рф. Он также добавил, что площадь современных теплиц сейчас составляет 1,7 га.
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал владельцем «Приосколья»
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал владельцем 100% компании «Инвест Трейд», которой принадлежит холдинг «Приосколье», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Ранее 99,9% доли в «Инвест Трейд» принадлежало ее гендиректору Сергею Феськову, еще 0,1% — ООО «Белинвест».
Health & Nutrition сменила корпоративное название
Компания Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия»), ведущий российский производитель молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе, сообщила о смене корпоративного названия на новое — «Логика молока». Оно будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании. «Решение о смене корпоративного бренда стало результатом завершения локализации компании и укрепления ее статуса как лидера российской молочной индустрии, в основе конкурентоспособности которого лежит научный подход к созданию своей продукции», — говорится в сообщении.
«Амилко» увеличит мощности завода по глубокой переработке зерна
Компания «Амилко» увеличит мощности по глубокой переработке кукурузы в Ростовской области с 270 тыс. т до 500 тыс. т зерна в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов. «Обсудили (в ходе визита на предприятие) ход третьего этапа проекта, предусматривающего запуск производства импортозамещающих продуктов — глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых крахмалов», — написал он, добавив, что в 2024 году объем отгруженной продукции «Амилко» превысил 5,1 млрд руб.
