Самое интересное за октябрь

Банк России вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых. «Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в официальном заявлении регулятора.



В нем также уточняется, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13-15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.



Минсельхоз хочет усилить контроль качества зерна и продуктов его переработки. Ведомство предлагает возобновить плановые проверки зернохранилищ мощностью до 50 тыс. т раз в два года. Сейчас в отношении зернохранилищ, мощность которых меньше 100 тыс. т, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.



Правительство выделит АПК дополнительно свыше 34 млрд рублей

Правительство выделит дополнительно свыше 34 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов в АПК. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Глава государства говорил о необходимости повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной, — напомнил он. — Одним из важнейших инструментов для выполнения такой задачи является льготное кредитование сельхозпроизводителей. Благодаря которому они могут брать займы как на короткий срок, в том числе для проведения сезонных полевых работ, так и на более долгие периоды — для больших инвестиционных проектов».



Стоимость риса-сырца опустилась до уровня 2022 года

Стоимость риса-сырца опустилась до уровня 2022-2023 года и на первую декаду сентября составляла 25 руб./кг, в то время как в 2024-м она была на уровне 40,7 руб./кг. Об этом сообщил председатель совета ассоциации «Южный рисовый союз» Игорь Лобач в ходе пресс-конференции. Снижение цены связано с высоким собственным производством: по оценкам объединения, в этом году оно составит 1,1 млн т, в 2024-м было на уровне 1,147 млн т. Из-за большого производства в последние годы сформировались рекордные переходящие запасы — 189 тыс. т в сезоне-2025/26 (в прошлом сельхозгоду — 79 тыс. т). Кроме того, ежегодно импортируется 250-260 тыс. т длиннозерного риса, который не производится в России.



Минсельхоз предлагает продлить господдержку племенного птицеводства. Проект постановления разработан для ускоренного снижения зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции, а также стимулирования производства отечественного инкубационного яйца. «В целях увеличения производства яиц на 2,5 млрд штук, птицы на 1,5 тыс. т, во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”, а также снижения риска заноса на территорию Российской Федерации особо опасных заболеваний предлагается пролонгировать государственную поддержку репродукторам первого и второго порядка до 2030 года», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. Также предлагаемые меры позволят в следующем году поддержать те инвестиционные проекты, которые уже прошли отбор в 2024-м, но не получили финансирование из-за нехватки бюджета.



За девять месяцев сельхозпроизводство выросло на 2%

За первые девять месяцев этого года производство сельхозпродукции во всех хозяйствах увеличилось на 2%, до 8,24 трлн руб. в действующих ценах, следует из данных Росстата. В том числе в сентябре рост составил 4,2%, до почти 2,25 трлн руб. Для сравнения, в сентябре прошлого года сельхозпроизводство снизилось на 0,3%, за девять месяцев 2024-го — сократилось на 2,1%.



Теплицы на площади в 1,5 тысячи гектаров нуждаются в модернизации

В России в реконструкции нуждаются 1,5 тыс. га устаревших теплиц, им требуется модернизация, чтобы увеличить урожайность, валовые сборы, а также для обеспечения круглогодичной работы. Об этом сказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко в ходе выставки «Золотая осень — 2025», его слова приводит поле.рф. Он также добавил, что площадь современных теплиц сейчас составляет 1,7 га.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал владельцем 100% компании «Инвест Трейд», которой принадлежит холдинг «Приосколье», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Ранее 99,9% доли в «Инвест Трейд» принадлежало ее гендиректору Сергею Феськову, еще 0,1% — ООО «Белинвест».



Health & Nutrition сменила корпоративное название

Компания Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия»), ведущий российский производитель молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе, сообщила о смене корпоративного названия на новое — «Логика молока». Оно будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании. «Решение о смене корпоративного бренда стало результатом завершения локализации компании и укрепления ее статуса как лидера российской молочной индустрии, в основе конкурентоспособности которого лежит научный подход к созданию своей продукции», — говорится в сообщении.



«Амилко» увеличит мощности завода по глубокой переработке зерна

Компания «Амилко» увеличит мощности по глубокой переработке кукурузы в Ростовской области с 270 тыс. т до 500 тыс. т зерна в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов. «Обсудили (в ходе визита на предприятие) ход третьего этапа проекта, предусматривающего запуск производства импортозамещающих продуктов — глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых крахмалов», — написал он, добавив, что в 2024 году объем отгруженной продукции «Амилко» превысил 5,1 млрд руб.



