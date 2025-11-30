разделы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Самое интересное за ноябрь

В ноябре торговлю зерном на бирже решили упростить, Минсельхоз назвал сбалансированную экспортную цену на пшеницу, годовая инфляция опустилась ниже 7%, а «Содружество» впервые продала шрот из российской сои с поставкой в дальнее зарубежье

: сбалансированная экспортная цена на пшеницу — $230 за тонну

считает сбалансированной экспортную цену на пшеницу в размере $230 за тонну (FOB). Об этом в ходе выставки «Югагро-2025» сказала глава ведомства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». По ее словам, это хорошая, взвешенная цена, и надеяться на $300-400 за тонну, которые были в 2022 году, не стоит. При этом Лут не исключает скачков цены в связи с мировой ситуацией, однако российские производители должны ориентироваться на цену в $230 за тонну.

В России упростят условия торговли зерном на бирже

В России упростят условия торгов зерном на бирже. Пробные торги для желающих компаний будут доступны с 20 декабря 2025 года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе выставки «Югагро-2025». «Мы совместно с Центробанком инициировали процедуру упрощения, и с 20 декабря у нас начнутся пробные торги для всех компаний. Мы очень упростили процесс — нужно будет заполнить анкету, а дальше, когда мы синхронизируемся с ЕСИА, в принципе ничего не надо будет делать, только запустить биржу через Госуслуги», — рассказала Лут (цитата по «Ведомостям»). По словам министра, торги — отличная возможность для формирования хороших цен на зерно и подспорье для малого и среднего бизнеса. «Мы предлагаем вам на это смотреть и попробовать», — отметила Лут, обращаясь к фермерам.

Производство гречихи будет существенно ниже, чем годом ранее

В этом году урожай гречихи составит 888 тыс. т в чистом весе, что на 26,5% меньше, чем в 2024-м. Такой прогноз «» озвучил гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. Посевные площади под гречихой в 2025-м снизились на 32% относительно предыдущего года и составили 746 тыс. га, напоминает он, тогда как урожайность агрокультуры в этом году ожидается выше прошлогодней. 

Мукомолы заявили, что Россия теряет ржаное хлебопечение

Россия теряет ржаное хлебопечение из-за продолжающегося снижения урожаев культуры. Помочь в этой ситуации могла бы госпрограмма поддержки этого направления растениеводства. Такая позиция была высказана в ходе международной конференции «Современное хлебопечение — 2025». «Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз <...> Мы теряем ржаное хлебопечение», — сказал в ходе конференции президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко (цитата по «Интерфаксу»). Согласно его презентации, урожай ржи в этом году составит 1,1 млн т против 1,2 млн т в 2024-м и 16,4 млн т в 1990-м. По словам Свириденко, производство ржи сокращается из-за низких цен на нее и невысокой урожайности.

Квота на экспорт зерна в 2026 году может составить 20 млн тонн

Объем квоты на экспорт зерна из России в 2026 году (будет действовать с 15 февраля по 30 июня) может составить 20 млн т, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале . Квота может распространиться на экспорт пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы. Квота на вывоз ржи, согласно документу, может быть нулевой. 

Годовая инфляция в России опустилась ниже 7%

За неделю с 18 по 24 ноября потребительские цены выросли на 0,14% после 0,11% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные . Накопленный рост цен с начала ноября достиг 0,4%, а с января — 5,23%. Годовая инфляция по состоянию на 24 ноября снизилась до 6,97% против 7,20% неделей ранее (по методике ЦБ) или до 6,92% (по методологии Минэкономразвития), уточняет «Российская газета». Таким образом, показатель опустился ниже верхней границы прогноза Банка России на 2025 год — 6,5-7%.

Правительство продолжит контролировать поставки сельхозтехники аграриям

Правительство продолжит контролировать динамику поставок сельхозтехники аграриям, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме. По его словам, тенденция к снижению ее закупок вызывает обеспокоенность, эта тема поднимается на каждой встрече с депутатами. «Работа по нивелированию сложившейся ситуации ведется», — заверил он.

Производство свинины в этом году останется на уровне 2024-го

По прогнозу , производство свинины в сельхозорганизациях по итогам года увеличится на 0,3-0,5%. При этом объемы в ЛПХ и КФХ продолжают планомерно падать из-за сокращения стада, поэтому общее производство свинины останется на уровне 2024-го, рассказал «» гендиректор союза Юрий Ковалев. По итогам января-сентября производство свинины в организованном секторе увеличилось относительно прошлого года на 0,2%. Такой небольшой прирост связан с проблемами свинокомплексов на приграничных территориях во второй половине прошлого года, ряд объектов был потерян, и эти мощности трудно чем-то заменить.

«» впервые экспортирует шрот из российской сои из Калининграда в дальнее зарубежье

Группа «» — крупнейший переработчик сои в России — впервые продала соевый шрот, произведенный из российских бобов, с отправкой из Калининграда в направлении дальнего зарубежья. Об этом «» рассказал коммерческий директор УК «» Алексей Мраморнов. По его словам, 25 тыс. т соевого шрота будут отгружены в Турцию в январе 2026 года. «Нынешняя цена сои уже позволяет считать соевый шрот на экспорт, в том числе и на ряд других направлений дальнего зарубежья. До конца сезона вполне видим возможность переработки в Калининграде до 500 тыс. т российских соевых бобов под отправки соевого шрота на дальнее зарубежье. Если курс рубля ослабится, то при текущей конъюнктуре перспектива экспорта соевого шрота может оказаться и выше», — сообщил Мраморнов «». 

Премия « года — 2025»: начинаем прием заявок

«» объявляет о старте приема заявок для участия в V национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия « года — 2025». Компании могут подать заявки на сайте с 12 ноября по 26 декабря 2025 года. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в одиннадцати номинациях по итогам работы в 2025 году. Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия». Подведение итогов состоится в марте 2026 года.

