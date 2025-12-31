Самое интересное за декабрь

flickr.com

Урожай зерна превысил 139 млн тонн в чистом весе

По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в этом году составил 139,4 млн т в весе после доработки, что на 10,7% больше, чем в 2024-м (здесь и далее — без учета новых регионов). Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что урожай зерна может превысить прогнозный показатель ведомства в 137 млн т в чистом весе в зависимости от рефакции. «Вопрос рефакции ключевой, потому что качество уборки было сложным, влаги было очень много. Но в целом 137 млн т точно, а дальше будем смотреть», — цитировал ее ТАСС.



Экспорт продукции АПК по итогам года может составить $40 млрд в стоимостном выражении и около 80 млн т — в натуральном, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводит «Интерфакс». «Поменьше, чем в прошлом году, из-за ситуации с курсом (рубля), потому что курс не поддерживает наш экспорт. Но в текущей ситуации мы оцениваем это как хороший результат», — отметила она.



Правительство распределило квоту на импорт семян из недружественных стран

Минсельхоз распределил квоту на импорт семян из недружественных стран на 2026 год, за исключением части семян сахарной свеклы в объеме 900 кг. Согласно постановлению, семенной картофель смогут ввезти «Русевроплант» (1,186 т), «Солана рус» (1,288 т), «Лабуле» (5,085 т), «Норика-Славия» (2,271 т), «Флоримон-Депре» (169 кг). Ввозить семена пивоваренного ячменя в 2026 году смогут 11 компаний, наибольшая доля от квоты у компаний «ЭкоНива-семена» (42,655 кг), «Лимагрен Ру», «СБТР», «Джермэн сид альянс Русс», «Флоримон Депре» — четыре эти компании получили разрешение на импорт 42,654 кг семян каждая. Квота на восковидную кукурузу распределена между «Мас сидс» и «НД техник» — по 150 т.



Кабмин установил квоту на экспорт риса-сырца

Правительство установило квоту на экспорт риса-сырца в объеме 200 тыс. т. Согласно документу, она будет действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года, ограничение касается отгрузок за пределы Евразийского экономического союза. Экспорт вне квоты будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости продукции. «Решение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Оно позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки», — говорится в сообщении на сайте правительства.



Филиппины разрешили поставки свинины из России

Россельхознадзор сообщил об открытии рынка Филиппин для поставок российской свиноводческой продукции. Департамент сельского хозяйства страны официально подтвердил признание российской системы регионализации по африканской чуме свиней (АЧС). Согласно Административному приказу Минсельхоза Филиппин, отменяются временные ограничения на ввоз на территорию страны свиней, свиноводческой продукции и свиных субпродуктов, происходящих из России. Стороны согласовали условия поставок этих продуктов. На первом этапе право экспорта свиноводческой продукции получили семь российских предприятий.



Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 2026 году

Правительство утвердило объем квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в период с 15 февраля по 30 июня 2026 года. В совокупном объеме она составит 20 млн т, при этом квота на отгрузки ржи будет нулевой. «Решение даст возможность поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж. Оно принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке. Тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства», — сообщается на сайте кабмина. В прошлом году объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составлял 10,6 млн т, на поставки ячменя, ржи и кукурузы квота была нулевой.



Рентабельность яичного птицеводства упала в семь раз

В январе-сентябре 2025 года рентабельность производства яиц составила всего 5,5%, следует из данных Росстата. Год назад этот показатель был в семь раз больше — 38,81%. По словам собеседника «Коммерсанта» в отрасли, почти по всем российским птицефабрикам отмечается снижение рентабельности выпуска куриных яиц, и это связано с их перепроизводством. Он добавляет, что немного легче чувствуют себя производители из Сибири, где выпуск яйца не превышает спрос. На Урале рентабельность удалось удержать из-за вспышек гриппа птиц на некоторых предприятиях: это привело к снижению предложения.



НТБ начинает тестирование двусторонних анонимных торгов пшеницей

Национальная товарная биржа (НТБ) начинает тестирование анонимных торгов пшеницей. Запуск спот-торгов проводится в сотрудничестве с Минсельхозом, Банком России, Союзом экспортеров и производителей зерна, а также участниками зернового рынка. Торги будут проводиться пшеницей 4-го класса с содержанием протеина 12,5%. В процессе их проведения в форме двухстороннего анонимного аукциона участники рынка смогут подавать встречные заявки на покупку и продажу с указанием цены и объема продукции. При совпадении параметров встречных заявок заключается сделка.



Производство подсолнечного масла сократилось почти на 16%

Объем производства подсолнечного масла в этом году сократился почти на 16%, до 6,9 млн т против рекордных 8,2 млн т в 2024-м, сравнили аналитики агентства OleoScope. Также результат оказался ниже показателя 2023 года, когда было выпущено 7,2 млн т. В то же время производство соевого масла увеличилось с 1 млн т в 2023 году до 1,18 млн т в этом. Выпуск рапсового масла после прошлогоднего снижения с 1,5 млн т до 1,29 млн т вырос почти на 20%, до 1,55 млн т.



«Курскагротерминал», входящий в группу «Содружество» (крупнейший переработчик сои в России), приступил к запуску третьей очереди комплекса по переработке масличных в Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов, его слова передает «Коммерсантъ». Комплекс станет крупнейшим в мире предприятием по переработке масличных культур, они будут закупаться и в других регионах. Общий объем инвестиций в три очереди комплекса составляет 59 млрд руб.



