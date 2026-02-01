Самое интересное за январь

Е. Разумный / Ведомости

По уточненным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2025 году составил 138,76 млн т в весе после доработки, в том числе 90,9 млн т пшеницы (здесь и далее — без учета новых регионов). В декабре прошлого года статведомство сообщало, что валовой сбор зерна достиг 139,4 млн т, включая 91,4 млн т пшеницы. Обновленные показатели также предварительные и еще будут корректироваться.



Подробнее



Отгрузки отечественной сельхозтехники за год упали на 21%

Отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок в 2025 году составили 155,1 млрд руб. — на 21% меньше, чем в 2024-м. Поставки сельхозтехники на экспорт сократились на 13%, до 15,6 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации «Росспецмаш». Снижение продаж наблюдается почти по всей производимой в стране номенклатуре. Так, отгрузки зерноуборочных комбайнов и тракторов внутри страны сократились на 31%, до 2211 и 2773 единиц соответственно, плугов — на 2%, до 2283 штук, сеялок — на 5%, до 3224 единицы. Исключением стали машины для внесения удобрений — их отгрузки увеличились на 44%, до 384 единиц.



Подробнее



Михаил Мишустин: в АПК нужно ежегодно привлекать более 130 тысяч человек

В агропромышленном комплексе трудятся около 6 млн человек, и ежегодно нужно привлекать еще более 130 тыс. Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Причем они должны владеть новыми технологиями, быть квалифицированными экспертами в своем деле, обладать навыками для принятия решений и интерпретации данных», — отметил он.



Правительство подготовило изменения в четыре государственные программы, которые охватывают все отрасли агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, учитывают потребности в кадрах на сельских территориях, а также прогнозируют, сколько и каких сотрудников требуется для вовлечения в оборот сельхозземель и проведения работ по мелиорации.



Подробнее



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в своем январском прогнозе сохранила оценку экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 на уровне 44 млн т (в прошлом сельхозгоду — 43 млн т) без учета Крыма и новых регионов. При этом показатель производства был повышен с 87,5 млн т в декабре до 89,5 млн т в январе. Кроме того, выросла оценка переходящих запасов — с 13,188 млн т до 14,688 млн т. Прогнозы отгрузок и производства фуражного зерна также выросли — с 7,005 млн т до 7,3 млн т и с 37,475 млн т до 39,05 млн т соответственно.



Подробнее



НТБ запускает спот-торги зерном

Национальная товарная биржа (НТБ) 19 января запустила торги на спот-рынке зерна в режиме двухстороннего анонимного аукциона. Будет реализовываться пшеница 4-го класса с содержанием протеина 12,5%. В процессе проведения торгов участники рынка смогут подавать встречные заявки на покупку и продажу с указанием цены и объема продукции. При совпадении параметров встречных заявок сделка будет заключена, говорится в сообщении на сайте НТБ.



Подробнее



Самообеспеченность России молоком в 2025 году достигла 85,3%

Самообеспеченность России молоком в 2025 году достигла 85,3% при плановом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 90%, следует из презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представленной на III Форуме лидеров молочной индустрии. Производство в прошлом году составило 34,3 млн т. Это одно из направления наряду с плодами и ягодами, а также семенами, по которому уровень продовольственной безопасности пока не достигнут, отметила глава агроведомства.



Подробнее



Минсельхоз в 2026 году планирует возобновить льготное кредитование строительства теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, сообщил «Интерфакс». «Мы сейчас будем принимать решение о возобновлении льготного кредитования строительства теплиц для овощей и для нишевых культур, не только для томатов и огурцов, чтобы попробовать здесь закрыть свои потребности, не импортировать», — сказала глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, объемы необходимого финансирования уже определены.



Подробнее



Минпромторг и Минсельхоз

Минпромторг и Минсельхоз предлагают запустить биржевую торговлю шерстью для формирования более прозрачного рынка и индикативной цены, а также консолидированных закупок. Также предполагается расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классировки шерсти для поставки на торговые площадки уже стандартизированного сырья. Кроме того, утверждена дорожная карта по поддержке льняной отрасли.



Подробнее



«Логика молока» купила завод по производству мороженого «Полярис»

Компания «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого — «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) сообщила о покупке завода «Полярис» (Новосибирск) — это крупнейший производитель мороженого в Сибири, который входит в топ-10 лидеров России. По итогам 2025 года «Полярис» выпустил более 19 тыс. т продукции, включая линейки собственных торговых марок ритейлеров, также компании принадлежит крупнейший за Уралом холодильно-складской комплекс площадью 35 тыс. кв. м.



Подробнее



Владелец «Рольфа» инвестирует в средства защиты растений

Владелец автодилера «Рольф» Умар Кремлев совместно с управляющим директором турецкого производителя пестицидов и гербицидов ISB Globe Айсаном Эрдемом планируют создать производство химических средств защиты растений (ХСЗР) в подмосковном Серпухове. Для этого они 29 декабря 2025 года зарегистрировали компанию «УНК Агро». Кремлеву через ООО «Мама Ольга» принадлежит 60%, 30% — у Айсана Ердема, 10% — у гендиректора новой компании Алексея Батогова, пишет «Коммерсантъ». Пресс-служба венчурной компании Умара Кремлева «УНК Холдинг» пояснила изданию, что проект «УНК Агро» реализуется в логике развития ОЭЗ «Большой Серпухов» как научно-промышленного кластера с сильной исследовательской базой с учетом масштабного агропромышленного комплекса региона.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

