Самое интересное за февраль

По итогам 2025 года сельхозпроизводство выросло на 4,9%



По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в прошлом году увеличилось на 4,9% в сопоставимых ценах, до 10,63 трлн руб. в фактически действовавших ценах (без учета новых регионов). В 2024-м отрасль показала снижение на 3,3%, в 2023-м — прибавила 0,2%. В том числе производство продукции растениеводства выросло на 9,2% (годом ранее было снижение на 6,2%), животноводства — на 0,1% (плюс 0,5% в 2024-м).



Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%



Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, отмечается в сообщении регулятора, при этом в январе рост цен значительно ускорился под влиянием разовых факторов, хотя устойчивые показатели повышения цен существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение, считает ЦБ.



Минсельхоз ожидает роста посевных площадей в 2026 году



Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2026 года составят 83,04 млн га, из них яровые культуры займут 55,8 млн га, следует из прогнозной структуры посевных площадей, подготовленной Минсельхозом. Документ опубликовал Российский зерновой союз. В 2025 году посевная площадь во всех хозяйствах составила порядка 79,3 млн га. Расчетный валовый сбор зерновых и зернобобовых в 2026-м составит 141,8 млн т при средней урожайности 30,8 ц/га (среднее значение за период с 2021 по 2025 год) и посевных площадях в 46,11 млн га (43,6 млн га).



Экспорт продукции АПК снизился на 4,1%



Экспорт продовольствия и сельхозсырья (кроме текстильного) из России в 2025 году составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024-м. При этом импорт продукции АПК увеличился на 15%, до $43,4 млрд в 2025-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Текущая динамика внешней торговли продовольствием и сельхозсырьем наблюдается с 2024 года: тогда Россия экспортировала продукции АПК на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023-м ($43,1 млрд). Импорт увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,1 млрд. В 2023 году по сравнению с 2022-м динамика была обратной: тогда экспорт вырос на 4,3%, до $43,1 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд. Как ранее говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут, снижение экспорта объясняется валютным курсом, который не способствует отгрузкам на внешние рынки.



Лидеры рынка произвели свыше 4,7 млн тонн свинины



Крупнейшие производители в прошлом году в сумме выпустили 4,73 млн т свинины в живом весе против 4,67 млн т в 2024-м, доля топ-20 игроков в промышленном производстве увеличилась с 79,6% до 80%, следует из нового рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов. Неизменный лидер отрасли — «Мираторг» - в прошлом году выпустил 844,6 тыс. т свинины против 868,8 тыс. т в 2024-м.



НСА: с 2027 года агрострахование станет обязательным для получения льготных кредитов



С 2027 года агрострахование станет обязательным условием для получения льготного кредитования. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в ходе ежегодной зимней конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «Главное изменение, <...> принято решение Минсельхозом, с 2027 года получение льготных кредитов будет прямо завязано на наличие страхового полиса. Там есть параметры — порядка 200 млн руб. минимальная сумма. И поэтому призываю вас уже озимые 2026 года обеспечить страхованием, чтобы в начале 2027-го вы пришли в банк за краткосрочным кредитом и он имел возможность это осуществить (предоставить кредит)», — обратил внимание Биждов.



В рейтинге крупнейших производителей бройлера новый лидер



Крупнейшим производителем мяса бройлера по итогам прошлого года стала группа «Черкизово», потеснившая с первого места ГАП «Ресурс». Согласно обновленному рейтингу, составленному Национальным союзом птицеводов, компании выпустили соответственно 1109 тыс. т и 1054 тыс. т бройлера (здесь и далее — в живом весе). В 2024 году ГАП «Ресурс» произвела 1070 тыс. т, «Черкизово» - 1051 тыс. т. В сумме 25 ведущих игроков выпустили свыше 5,32 млн т бройлера, подсчитал «Агроинвестор», участники предыдущего рейтинга — около 5,17 млн т.



Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%



Минсельхоз ожидает, что рентабельность молочного скотоводства в России по итогам 2025 года составит около 22% (без учета субсидий), рентабельность производства сырого молока прогнозируется на уровне 35%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение агроведомства. В нем также отмечается устойчивый рост молочной отрасли в последние пять лет. Так, по итогам 2025-го производство молока достигло рекордных 34,2 млн т. При этом сохраняется потенциал дальнейшего увеличения объемов: к 2030 году планируется нарастить выпуск до 38,5 млн т — это определенный в Доктрине продбезопасности уровень самообеспеченности в 90%.



Доля рынка пяти крупнейших производителей индейки достигла 87%



Доля пяти крупнейших в России производителей индейки по итогам прошлого года увеличилась примерно до 87% против почти 85% в 2024-м, следует из очередного рейтинга, составленного Национальной ассоциацией производителей индейки (НАПИ) и консалтинговой компанией «АГРИФУД Стретеджис». В сумме топ-5 игроков выпустили свыше 392 тыс. т индейки (здесь и далее — в убойном весе). В целом ее производство в стране составило почти 453 тыс. т — на 3,5% больше, чем годом ранее.



«Горкунов» вложит 5 млрд рублей в расширение тепличного комплекса «Смоленский»



Тепличный комплекс «Смоленский» (входит в группу «Горкунов») продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса в Рославле Смоленской области: компания построит теплицы площадью около 18 га, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Инвестиции в проект составят 5 млрд руб. «Предприятие является одним из ключевых производителей овощей закрытого грунта в регионе. Объем производства достигает 22 тыс. т огурцов в год. Модернизация будет проходить поэтапно. В результате будут построены новые теплицы общей площадью порядка 18 га. Мощность нового производства составит более 20 тыс. огурцов в год и свыше 200 тыс. штук салата», — написал Анохин в своем Телеграм-канале.



