Самое интересное за март

ЦБ понизил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых. «Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе, — говорится в сообщении регулятора. — Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий».



Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году снизились на 3,6%

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году по сравнению с 2024-м снизился на 3,6%, сообщается в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика». В 2025 году инвестиции в основной капитал в целом снизились на 2,3% год к году после существенного роста в 2021—2024 годах (в среднем +8,4%). При этом представители сельскохозяйственной отрасли чаще других отмечали ограничивающее воздействие недостатка собственных средств. В этих условиях предприятия, инвестировавшие в 2025 году в качестве главного стимулирующего фактора выделили меры государственной поддержки.



Сельское хозяйство в 2025 году потеряло более 100 млрд рублей прибыли

В 2025 году сельское хозяйство недополучило более 100 млрд руб. прибыли. Среди ключевых причин — дисбаланс цен на сельхозпродукцию и материально-технические ресурсы на фоне значительного роста объемов производства. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на 37-м съезде АККОР, его слова передает «Интерфакс». «Мы последние годы отчитываемся объемами производства, как мы говорим, “валовкой”: все прирастает, вот уже достигаем объемов, которые превышают советские годы плановой экономики, — сказал он. — Но мы видим с другой стороны: а доходы-то падают. Вот в прошлом году при всех результатах физических 100 с лишним миллиардов рублей прибыли сельское хозяйство России потеряло. И особенно, что обидно и опасно, по таким, казалось бы, классическим продуктам, как зерновая продукция и молоко».



Цифровизация АПК оценивается в 30%

Технологическая эффективность становится ключевым фактором устойчивости аграрного бизнеса, особенно в условиях усиливающейся конкуренции за потребителя, в том числе на глобальном зерновом рынке. К такому выводу пришли аналитики Strategy Partners в исследовании «Цифровая трансформация АПК: от данных к устойчивой прибыли», на которое ссылается «Коммерсантъ». При этом уровень цифровизации в АПК России остается сравнительно низким — около 30%, причем основной вклад обеспечивают крупные игроки.



Решение Ирана о запрете экспорта продовольствия затрагивает более 60% поставок в Россию

Правительство Ирана объявило о временном запрете (действует с 3 марта до дальнейшего уведомления) на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Власти приняли такое решение для обеспечения население продовольствием в связи с военными действиями в стране. При этом на продукты питания и сельхозпродукцию приходится более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщила пресс-служба торгпредства России в Тегеране. Иран поставляет в Россию салаты, баклажаны, перцы, сельдерей, киви, арбузы и др.



Росстат опубликовал итоговые данные по урожаю в 2025 году. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 141,15 млн т в чистом весе (здесь и далее — без учета новых регионов). Изначально статведомство оценивало его в 139,4 млн т, в конце января понизило показатель до 138,76 млн т. В 2024 году было собрано 125,9 млн т зерна. В том числе урожай пшеницы в прошлом году достиг 91 млн т (первая оценка составляла 91,4 млн т, в конце января показатель был понижен до 90,9 млн т). Годом ранее валовой сбор агрокультуры был на уровне 82,6 млн т.



Впервые в России площади под подсолнечником могут превысить посевы яровой пшеницы

В 2026 году впервые в истории России посевные площади подсолнечника могут превысить площади под яровой пшеницей. Об этом «Интерфаксу» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, они могут составить более 11 млн га и 11 млн га соответственно. «Подсолнечник продолжает оставаться, как говорится, в тренде, считается, что он не подводит аграриев за счет своей прибыльности, устойчивости к засухе. К тому же на него высокий спрос со стороны переработки. Мы ожидаем, что в ряде регионов в этом году будет рекордный сев этой культуры», — отметил эксперт (цитата по «Интерфаксу»).



Антон Марушев, «Магнит»: «Наш приоритет — создавать ценность для потребителя каждый день»

Директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса «Магнита» в интервью рассказал «Агроинвестору» о том, какие конкурентные преимущества ритейлеру дает собственное производство продовольствия, как сеть реагирует на новые тренды в потреблении и почему не гонится за количеством активов.



В хозяйстве «МолСиба» уничтожили 2,5 тысячи голов КРС

В «Учхозе Тулинское» (Новосибирская область, входит в агрохолдинг «МолСиб») изъяли и уничтожили все поголовье КРС — 2,5 тыс. животных из-за пастереллеза. Второе хозяйство компании, где содержится 6 тыс. голов КРС, это не затронуло, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров холдинга, председателя правления «Союзмолоко. Сибирь» Игоря Елисеенко. По его словам, если стоимость скота будет возмещена, то хозяйство будут восстанавливать, сейчас идет оформление документов по страховке.



Росимущество выставило на торги «Родные поля»

Росимущество выставило на торги компанию «Родные поля» (прежнее название — ТД «Риф»). Начальная цена — 11,7 млрд руб., шаг аукциона — 585 тыс. руб., следует из данных портала «ГИС Торги». Аукцион назначен на 9 апреля, размер задатка определен в размере 2,3 млрд руб. или 20% от начальной цены лота.



